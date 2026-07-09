Doanh nghiệp Hàn Quốc bắt tay Masan High-Tech Materials (MSR) đưa tinh quặng vonfram sang Việt Nam chế biến

Ngày 9/7, Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) công bố thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với GB Innovation (GBI), doanh nghiệp khai thác và phát triển tài nguyên vonfram của Hàn Quốc.

Theo thỏa thuận, tinh quặng vonfram từ Hàn Quốc sẽ được đưa tới Việt Nam để gia công chế biến thành các sản phẩm trung gian vonfram có giá trị gia tăng cao.

Theo thỏa thuận, nhà máy chế biến và hóa chất vonfram của MSR sẽ gia công chế biến tinh quặng vonfram từ GBI thành các sản phẩm Amoni Paratungstat (Ammonium Paratungstate - APT) và oxide vonfram.

Phí chế biến được xác định theo một tỷ lệ của chỉ số giá APT do Fastmarkets công bố và được bảo vệ bởi cơ chế giá sàn, qua đó giúp hạn chế rủi ro suy giảm biên lợi nhuận, nâng cao khả năng dự báo kết quả kinh doanh và tối ưu hóa hiệu suất vận hành của nền tảng chế biến hiện hữu của MSR.

Hàn Quốc hiện sở hữu nguồn tài nguyên vonfram ở khâu khai thác, với GBI đặt mục tiêu đạt sản lượng khai thác khoảng 200.000 tấn quặng nguyên khai (ROM) mỗi năm, nhưng cần năng lực chế biến quy mô lớn để chuyển hóa nguồn tinh quặng trong nước thành các sản phẩm vonfram có giá trị gia tăng cao hơn phục vụ sản xuất công nghiệp.

Đối với GBI, quan hệ hợp tác này giúp hoàn thiện chuỗi cung ứng vonfram ngoài Trung Quốc của Hàn Quốc, từ khai thác đến các sản phẩm trung gian vonfram tinh chế phục vụ ngành công nghiệp trong nước. Thông qua việc chế biến tinh quặng vonfram của GBI thành các sản phẩm APT và oxide vonfram tại Việt Nam, MSR cung cấp mắt xích trung gian còn thiếu giữa khâu khai thác và các ngành công nghiệp ứng dụng hạ nguồn như quốc phòng, bán dẫn, hàng không vũ trụ, ô tô, hợp kim đặc chủng và sản xuất công nghệ cao.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Masan High-Tech Materials mang về doanh thu thuần hơn 2.993,1 tỷ đồng, tăng 114,9% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 536,7 tỷ đồng.

Năm 2026, Masan High-Tech Materials đã lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần dự kiến đạt từ 16.000 tỷ đồng đến 20.300 tỷ đồng, đồng thời đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế trong khoảng 1.700 tỷ đồng đến 2.500 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 18,7% kế hoạch doanh thu thuần và 21,5% kế hoạch lợi nhuận sau thuế ở mức tối thiểu đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Masan High-Tech Materials tăng 7,4% so với đầu năm, lên mức hơn 28.421,1 tỷ đồng; tổng nợ phải trả tăng từ gần 14.278,7 tỷ đồng lên mức gần 15.702,8 tỷ đồng.