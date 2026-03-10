Doanh nghiệp kinh doanh gạo đầu tư khu phức hợp 4.000 tỷ đồng tại thành phố đáng sống nhất Việt Nam

CTCP TCO Holdings (mã chứng khoán: TCO) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2026. Doanh nghiệp dự kiến sẽ tiến hành đại hội cổ đông vào ngày 27/3 tới đây để trình cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu 2.800 tỷ đồng và lãi sau thuế 52 tỷ đồng, đồng loạt tăng 343% và 139% so với kết quả năm 2025.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch đầu tư Khu phức hợp Thương mại, dịch vụ và lưu trú tại Lô A2.2 Khu dân cư số 1 Nguyễn Tri Phương, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng (nay là Phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng).

Mục tiêu là đầu tư xây dựng khu phức hợp thương mại, dịch vụ, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú và các tiện ích kèm để bán hoặc cho thuê.

Dự án này có diện tích khoảng 1ha, hạng mục chính cao 18 tầng nổi và hai tầng hầm, mật độ xây dựng 45%, hệ số sử dụng đất 7,1 lần. Tổng mức đầu tư 4.000 tỷ đồng.

Doanh nghiệp dự kiến sở hữu tối thiểu 70% lợi ích dự án thông qua các hình thức như mua cổ phần của cổ đông hiện hữu tại công ty sở hữu dự án, đầu tư trực tiếp vốn vào công ty dự án hoặc chuyển nhượng dự án thông qua pháp nhân mới thành lập. Tổng giá trị đầu tư dự kiến không vượt quá 2.000 tỷ đồng, triển khai trong quý II - IV/2026.

Ngoài ra, TCO cũng sẽ trình cổ đông thay đổi địa chỉ trụ sở sang 290 Bến Vân Đồn, phường Vĩnh Hội, TPHCM (trụ sở hiện tại ở Vietcombank Tower). Đồng thời, doanh nghiệp muốn đổi tên thành CTCP Janos Group.

TCO Holdings là doanh nghiệp hoạt động trong 3 mảng chính là buôn bán gạo, dịch vụ logistics và cho thuê văn phòng.

TCO Holdings có thành lập CTCP TCO Real Estate để đầu tư bất động sản. Thông qua Công ty TNHH Đầu tư Enterprise, TCO Real Estate đang sở hữu tòa nhà văn phòng Enterprise tại 290 Bến Vân Đồn, TP HCM.



