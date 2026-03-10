Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp kinh doanh gạo đầu tư khu phức hợp 4.000 tỷ đồng tại thành phố đáng sống nhất Việt Nam

10-03-2026 - 12:33 PM | Bất động sản

TCO Holdings sẽ trình cổ đông thông qua đầu tư Khu phức hợp Thương mại, dịch vụ và lưu trú tại Lô A2.2, Phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng. Dự án có quy mô 1ha, vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng.

CTCP TCO Holdings (mã chứng khoán: TCO) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2026. Doanh nghiệp dự kiến sẽ tiến hành đại hội cổ đông vào ngày 27/3 tới đây để trình cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu 2.800 tỷ đồng và lãi sau thuế 52 tỷ đồng, đồng loạt tăng 343% và 139% so với kết quả năm 2025.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch đầu tư Khu phức hợp Thương mại, dịch vụ và lưu trú tại Lô A2.2 Khu dân cư số 1 Nguyễn Tri Phương, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng (nay là Phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng).

Mục tiêu là đầu tư xây dựng khu phức hợp thương mại, dịch vụ, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú và các tiện ích kèm để bán hoặc cho thuê.

Dự án này có diện tích khoảng 1ha, hạng mục chính cao 18 tầng nổi và hai tầng hầm, mật độ xây dựng 45%, hệ số sử dụng đất 7,1 lần. Tổng mức đầu tư 4.000 tỷ đồng.

Doanh nghiệp dự kiến sở hữu tối thiểu 70% lợi ích dự án thông qua các hình thức như mua cổ phần của cổ đông hiện hữu tại công ty sở hữu dự án, đầu tư trực tiếp vốn vào công ty dự án hoặc chuyển nhượng dự án thông qua pháp nhân mới thành lập. Tổng giá trị đầu tư dự kiến không vượt quá 2.000 tỷ đồng, triển khai trong quý II - IV/2026.

Ngoài ra, TCO cũng sẽ trình cổ đông thay đổi địa chỉ trụ sở sang 290 Bến Vân Đồn, phường Vĩnh Hội, TPHCM (trụ sở hiện tại ở Vietcombank Tower). Đồng thời, doanh nghiệp muốn đổi tên thành CTCP Janos Group.

TCO Holdings là doanh nghiệp hoạt động trong 3 mảng chính là buôn bán gạo, dịch vụ logistics và cho thuê văn phòng.

TCO Holdings có thành lập CTCP TCO Real Estate để đầu tư bất động sản. Thông qua Công ty TNHH Đầu tư Enterprise, TCO Real Estate đang sở hữu tòa nhà văn phòng Enterprise tại 290 Bến Vân Đồn, TP HCM.


Thanh Phong

An ninh Tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hà Nội: Kiểm định tất cả chung cư cũ tại khu Kim Liên, Trung Tự và Khương Thượng

Hà Nội: Kiểm định tất cả chung cư cũ tại khu Kim Liên, Trung Tự và Khương Thượng Nổi bật

Chính thức công bố quy hoạch dự án 59.000 tỷ do Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư tại thành phố giàu nhất Việt Nam

Chính thức công bố quy hoạch dự án 59.000 tỷ do Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư tại thành phố giàu nhất Việt Nam Nổi bật

Huyền thoại quy hoạch đô thị bền vững hàng đầu Châu Âu chính thức xuất hiện tại Việt Nam

Huyền thoại quy hoạch đô thị bền vững hàng đầu Châu Âu chính thức xuất hiện tại Việt Nam

11:00 , 10/03/2026
Có gì đáng chú ý trong tổ hợp hàng hiệu siêu sang vừa được Sunshine Group khởi công ngày 2/3 ở Ciputra?

Có gì đáng chú ý trong tổ hợp hàng hiệu siêu sang vừa được Sunshine Group khởi công ngày 2/3 ở Ciputra?

10:13 , 10/03/2026
Ngân hàng rao bán bất động sản để siết nợ hàng trăm tỷ

Ngân hàng rao bán bất động sản để siết nợ hàng trăm tỷ

10:12 , 10/03/2026
Kim Oanh Land và khát vọng nâng tầm chuẩn sống cho người Việt

Kim Oanh Land và khát vọng nâng tầm chuẩn sống cho người Việt

10:00 , 10/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên