Kim Oanh Land và khát vọng nâng tầm chuẩn sống cho người Việt

Khát vọng định nghĩa chuẩn sống mới cho phân khúc NOXH

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng nghiên cứu nâng mức thu nhập tối đa của người được mua NOXH lên khoảng 25-27 triệu đồng/tháng, thay cho mức 20 triệu đồng hiện hành. Động thái này cho thấy chính sách NOXH đang từng bước tiệm cận hơn với thực tế thu nhập và nhu cầu an cư của người lao động tại các đô thị. Theo các ước tính, nhu cầu NOXH tại Việt Nam đến năm 2030 có thể lên tới khoảng 2,4 triệu căn, trong đó lực lượng công nhân chiếm gần một nửa.

Thực tế tại các địa phương công nghiệp trọng điểm như Bình Dương (cũ), Bắc Ninh (cũ) hay Đồng Nai (cũ) cho thấy, khoảng 70% công nhân hiện vẫn phải thuê trọ trong điều kiện hạn chế về an toàn, tiện nghi và môi trường sống. Đây là vấn đề cấp thiết kéo dài nhiều năm, đặt ra yêu cầu NOXH không chỉ cần được phát triển đủ về số lượng, mà còn phải đáp ứng được chất lượng sống ổn định, lâu dài cho người lao động.

Nhận diện sớm vấn đề này, Kim Oanh Land từ lâu đã xác định NOXH là trụ cột chiến lược phát triển của công ty. Từ tư duy quy hoạch, thiết kế đến tổ chức triển khai và quản lý vận hành, các dự án NOXH do Kim Oanh Land phát triển đều hướng tới mục tiêu hình thành những đô thị có cộng đồng cư dân ổn định, môi trường sống tiện nghi, nhân văn, hiện đại và phù hợp với nhu cầu thực tế của người Việt – đồng hành cùng mục tiêu an sinh xã hội bền vững của Chính phủ.

Phối cảnh dự kiến của dự án K-Home Cityview tại trung tâm thành phố Biên Hòa (cũ)

Nhằm hiện thực hóa khát vọng này, Kim Oanh Land đã hợp tác cùng các đối tác uy tín hàng đầu như Surbana Jurong (Singapore) để phát triển mô hình NOXH chuẩn Singapore mang thương hiệu K-Home theo hướng bền vững với các tiêu chuẩn công trình xanh EDGE. Doanh nghiệp tập trung nghiên cứu các giải pháp thiết kế thông minh, tối ưu công năng sử dụng, giảm chi phí vận hành nhưng vẫn đảm bảo sự tiện nghi, hiện đại.

Chỉ riêng tại dự án K-Home New City – đô thị NOXH chuẩn Singapore tiên phong tại Việt Nam, Kim Oanh Land đã hợp tác với nhiều nhà thầu uy tín như Coteccons, Handong, TLT, COSACO, An Phong, An Phước Bình Dương… nhằm kiểm soát chặt chẽ các tiêu chuẩn kỹ thuật, tiến độ và chất lượng thi công. Dự án sử dụng vật liệu và nội thất đến từ các thương hiệu lớn như An Cường, Hảo Cảnh, Poli-FSL, Varmora Granito, J.Lilen… Ngoài ra, doanh nghiệp còn hợp tác với AirCity, thành lập liên doanh K-City, hướng đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và robot tự hành trong quản lý các dự án NOXH của Kim Oanh Land. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, hiếm có dự án NOXH nào quy tụ được nhiều doanh nghiệp uy tín hàng đầu từ xây dựng, vật liệu đến vận hành như K-Home New City.

Hướng đi đúng đắn của mô hình NOXH chuẩn Singapore

Sau 6 tháng công bố ra thị trường, toàn bộ 3.310 căn NOXH tại dự án đã được hấp thụ, phản ánh rõ nhu cầu ở thực cũng như mức độ quan tâm của người lao động đối với mô hình chuẩn Singapore được đầu tư bài bản. Đến nay, một số sản phẩm tại dự án đã được bàn giao, cư dân bắt đầu dọn về sinh sống từ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Không dừng lại ở K-Home New City, các dự án NOXH sắp tới trong chiến lược phát triển 40.000 sản phẩm NOXH đến năm 2028 của Kim Oanh Land vẫn đảm bảo phát triển theo chuẩn Singapore. Từ tháng 3/2026, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục đưa ra thị trường 3 dự án với khoảng 4.000 căn hộ NOXH tại Đồng Nai, tập trung tại các khu vực phát triển công nghiệp với nhu cầu ở thực cao như trục Vành đai 3 – đường 25C kết nối sân bay Long Thành tại Nhơn Trạch, trung tâm hành chính Trảng Bom và khu vực thành phố Biên Hòa (cũ).

Theo bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Kim Oanh Group, đại diện Kim Oanh Land cho hay các dự án trong giai đoạn tới sẽ tiếp tục được đầu tư chất lượng tương đương hoặc cao hơn K-Home New City, đồng thời vẫn duy trì mức giá hợp lý để người lao động có thể tiếp cận với số vốn ban đầu chỉ khoảng 200 triệu đồng.

Chỉ từ 200 triệu đồng, khách hàng đã có thể sở hữu căn hộ bàn giao hoàn thiện nội thất tại các dự án NOXH K-Home

Ngoài 3 dự án trên, Kim Oanh Land dự kiến tiếp tục triển khai thêm các dự án NOXH tại TP.HCM và một số khu vực khác tại Đồng Nai với quy mô hơn 3.000 căn.