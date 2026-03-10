Một dự án hiếm hoi tại Việt Nam khiến loạt báo Mỹ theo dõi sát sao, con trai ông Donald Trump còn khẳng định sẽ là “niềm ghen tị của toàn châu Á và cả thế giới”

Sự xuất hiện của Trump Organization – Tập đoàn bất động sản gắn với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Việt Nam kể từ khi khởi động đã trở thành một trong những câu chuyện thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông Mỹ và quốc tế.

Với quy mô đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD, Dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu (Trump International Hung Yen) không chỉ là một thương vụ đầu tư đáng chú ý của thương hiệu bất động sản Mỹ, mà còn được xem là một trong những dự án bất động sản tại Việt Nam được báo chí Mỹ theo dõi và phân tích nhiều nhất trong thời gian gần đây.

Theo các phân tích của báo chí quốc tế, dự án mang tên Trump International Hung Yen được đánh giá là một trong những dự án lớn nhất của Trump Organization ngoài nước Mỹ. Nếu hoàn thành, khu phức hợp này có diện tích tương đương Sân bay quốc tế Newark Liberty tại bang New Jersey (Mỹ), một trong những sân bay quốc tế lớn ở tiểu bang New Jersey phục vụ khu vực đô thị New York.

Theo hãng tin Reuters, trong buổi lễ khánh thành, con trai Tổng thống Mỹ - Eric Trump, Phó chủ tịch điều hành The Trump Organization đã khẳng định rằng các dự án tại Việt Nam sẽ là "niềm ghen tị của toàn châu Á và cả thế giới". Ông hứa sẽ thường xuyên đến thăm Việt Nam khi các dự án được triển khai.

Theo ông, tập đoàn rất tự hào khi mang thương hiệu Trump đến một quốc gia có tầm nhìn phát triển rõ ràng, sức sống mạnh mẽ và tốc độ tăng trưởng ấn tượng như Việt Nam.

Ông Eric Trump cũng khẳng định mục tiêu của tập đoàn là hoàn thành dự án trong vòng hơn 2 năm, đồng thời kỳ vọng đây sẽ trở thành một sân golf khiến cả khu vực và thế giới phải "ghen tị".

Trump International Hung Yen được đánh giá là một trong những dự án lớn nhất của Trump Organization ngoài nước Mỹ.

Ngay từ khi dự án được công bố, nhiều hãng tin lớn của Mỹ như Reuters, Associated Press và nhiều báo lớn cũng đã liên tục đưa tin và phân tích.

Truyền thông quốc tế cũng đặc biệt chú ý đến bối cảnh kinh tế – chính trị xung quanh dự án. Theo các bài viết của Associated Press và Reuters, việc dự án được phê duyệt diễn ra trong thời điểm Việt Nam và Mỹ thúc đẩy các cuộc trao đổi thương mại quan trọng, khiến nhiều nhà quan sát coi đây là một biểu tượng mới cho sự mở rộng hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia.

Ở góc nhìn khác, một số tờ báo cũng phân tích sâu hơn về những thách thức mà dự án có thể gặp phải, đặc biệt liên quan đến quá trình giải phóng mặt bằng và đền bù đất đai tại địa phương, yếu tố thường xuất hiện trong các dự án bất động sản quy mô lớn.

Theo giới quan sát, dự án Trump International tại Hưng Yên phản ánh một xu hướng ngày càng rõ rệt trên thị trường toàn cầu: Các thương hiệu bất động sản lớn đang tích cực tìm đến những thị trường mới nổi tại châu Á, nơi tầng lớp trung lưu gia tăng nhanh chóng và nhu cầu đối với các sản phẩm nghỉ dưỡng, bất động sản cao cấp ngày càng lớn.

Đối với Trump Organization, chiến lược phổ biến là hợp tác với đối tác địa phương (Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) để phát triển dự án, trong khi tập đoàn cung cấp thương hiệu, thiết kế và vận hành. Mô hình này giúp thương hiệu Trump mở rộng nhanh chóng tại nhiều quốc gia mà không cần trực tiếp đầu tư toàn bộ nguồn vốn.

Không chỉ dừng lại ở dự án tại Hưng Yên, Trump Organization cũng đang khảo sát thêm các cơ hội đầu tư khác tại Việt Nam, trong đó có kế hoạch phát triển tòa tháp Trump Tower tại TP.HCM. Theo văn bản của Sở Ngoại vụ, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) cùng Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn đã tham gia thúc đẩy dự án Trump tại TP.HCM và có cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố vào tháng 3/2025.

Trong chuyến làm việc tại Việt Nam, đoàn công tác của Trump Organization được chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất do Charles James Boyd Bowman, Giám đốc dự án Trump International Hung Yen, dẫn đầu đến TP.HCM từ ngày 19/5/2025. Nhóm thứ hai do Eric Trump, Phó Chủ tịch cấp cao của Trump Organization, dẫn đầu đến thành phố từ ngày 22/5/2025.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ khảo sát khu vực Thủ Thiêm – nơi được xem là vị trí tiềm năng để phát triển dự án Trump Tower, đồng thời bày tỏ mong muốn có các buổi trao đổi với lãnh đạo TP.HCM về khả năng triển khai dự án này trong tương lai.