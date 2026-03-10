Thuê trọ 1 triệu/tháng nhưng chi 8 triệu thuê giúp việc: Vợ chồng trẻ gây tranh cãi, song khoản tiền tiết kiệm mới khiến nhiều người bất ngờ

Thời gian gần đây, kênh TikTok @chuyen.nha.peter của gia đình Peter (2 vợ chồng, 2 bé con, ở Thái Nguyên) thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi thường xuyên chia sẻ về cuộc sống thường ngày, cách nuôi dạy con cũng như quan điểm chi tiêu và đầu tư tài chính. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ nhất chính là lựa chọn có phần "ngược đời" của cặp vợ chồng trẻ: ở nhà trọ giá chỉ 1 triệu/tháng nhưng sẵn sàng chi tới 8 triệu đồng để thuê giúp việc .

Cách chi tiêu và quan điểm này đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Có người cho rằng đó là tư duy hợp lý, nhưng cũng không ít người tỏ ra khó hiểu trước quyết định của hai vợ chồng.

"Ở trọ mà thuê giúp việc": Quan điểm khiến cư dân mạng tranh luận

Trên kênh TikTok của mình, hai vợ chồng Peter thường đăng tải những đoạn video chia sẻ cuộc sống gia đình giản dị với con nhỏ. Nội dung xoay quanh những câu chuyện rất đời thường như chăm con, làm việc, kinh doanh hay cách sắp xếp cuộc sống.

Tuy nhiên, khi biết gia đình đang ở trọ chỉ 1 triệu/tháng nhưng lại thuê giúp việc tới 7 -8 triệu, nhiều người đã để lại bình luận khá gay gắt.

Một số cư dân mạng cho rằng đây là cách chi tiêu "không hợp lý", thậm chí có người viết: "Con nhà lính tính nhà quan à, ở trọ mà bày đặt thuê giúp việc."

Trước những ý kiến trái chiều này, người chồng đã lên tiếng: "Với mình đó lại là khoản đầu tư. Hồi vợ mình mới sinh em bé, mình có nói là tới đây anh sẽ thuê giúp việc.

Nghe xong vợ cũng giật mình, một tháng bỏ ra 7-8 triệu thuê giúp việc nghĩ tốn tiền ghê. Nhưng mình bảo vợ hãy nghĩ xem số tiền bỏ ra 7 -8 triệu thuê giúp việc thì chúng ta được gì.

Mỗi ngày sẽ có người hỗ trợ nấu cơm rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, và trông con nhỏ giúp mình như vậy vợ sẽ đỡ vất vả hơn, không bị trầm cảm hay stress quá nhiều, vợ sẽ có nhiều thời gian hơn trong việc phát triển bản thân".

Anh chia sẻ rằng thời điểm vợ vừa sinh con, anh đã chủ động đề nghị thuê người hỗ trợ việc nhà. Ban đầu, vợ anh cũng khá bất ngờ vì nghĩ rằng mỗi tháng bỏ ra 7-8 triệu/tháng cho giúp việc là một khoản không nhỏ. Tuy nhiên, sau khi cùng nhau suy nghĩ, hai vợ chồng nhận ra giá trị mà khoản chi này mang lại.

Theo anh, khi có người hỗ trợ nấu ăn, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa và trông con, vợ anh sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều, tránh tình trạng căng thẳng, stress hay trầm cảm sau sinh - điều mà nhiều bà mẹ trẻ thường gặp phải. Không chỉ vậy, việc giảm bớt áp lực việc nhà cũng giúp vợ anh có thêm thời gian để học hỏi, phát triển bản thân hoặc làm thêm những công việc tạo ra thu nhập.

Anh cũng cho rằng việc thuê giúp việc còn giúp vợ chồng tránh được những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình. Khi không phải tranh cãi về việc ai nấu ăn, ai rửa bát hay ai trông con, cả hai sẽ có nhiều thời gian hơn để dành cho nhau và chăm sóc gia đình.

"Thời gian vợ phải dành cho việc nhà thì giờ có thể dùng để học thêm kỹ năng hoặc làm việc khác. Khi có kỹ năng rồi thì hoàn toàn có thể kiếm ra nhiều tiền hơn số tiền 7–8 triệu thuê giúp việc" - anh chia sẻ.

Đến nay, gia đình anh đã thuê giúp việc liên tục suốt 3 năm.

Thuê nhà trọ 1 triệu/tháng, mỗi năm tiết kiệm thêm khoảng 100 triệu

Bên cạnh câu chuyện thuê giúp việc 7-8 triệu/tháng, nhiều người cũng thắc mắc vì sao gia đình vẫn ở nhà trọ ẩm thấp, chật chội, trong khi với điều kiện kinh tế và thu nhập của hai vợ chồng thì hoàn toàn có thể chuyển sang thuê chung cư tiện nghi hơn hay mua nhà để "an cư lập nghiệp".

Theo chia sẻ của người chồng, quyết định này xuất phát từ bài toán kinh tế và sự thuận tiện cho công việc.

"Mỗi người có một quan điểm sống khác nhau. Có thể với góc nhìn của nhiều người ở trọ là khổ nhưng cũng tùy hoàn cảnh thôi. Vợ chồng mình thấy ở trọ vẫn hợp lý vì chỗ trọ của mình rất gần với chỗ mình làm việc, và giá lại rẻ.

Mình thuê ở đây 1 triệu/tháng được 3 phòng khép kín rồi mình làm thành nhà 3 gian rất rộng rãi và đủ tiện nghi. Mình còn được cô chú chủ trọ cho mượn thêm phòng làm chỗ đóng hàng, tính ra 1 triệu thuê được tận 4 phòng. Sân bãi thì rộng rãi có chỗ cho mình để 2 xe máy và 1 chiếc ô tô nữa" - anh chồng chia sẻ.

Nếu tính toán lại thì tổng chi phí mỗi tháng bao gồm cả điện nước khoảng 1,6 triệu, tức gần 19 triệu mỗi năm.

Nếu chuyển sang thuê chung cư 2 phòng ngủ gần khu hai vợ chồng đang sống, chi phí khoảng 8 triệu/tháng, cộng thêm tiền điện nước, phí dịch vụ, phí gửi ô tô và xe máy... thì tổng chi phí thuê nhà có thể lên tới gần 10 triệu/tháng. Như vậy, một năm gia đình sẽ phải chi khoảng 117 triệu đồng tiền nhà.

So với con số đó, việc ở trọ giúp hi vợ chồng tiết kiệm gần 100 triệu đồng mỗi năm.

Người chồng cho biết hiện tại anh vẫn đang trong giai đoạn tập trung phát triển sự nghiệp, nên không muốn dành quá nhiều tiền cho việc nhà ở. "Xây nhà tốn rất nhiều tiền nhưng mỗi ngày mình chỉ về ngủ khoảng 8 tiếng. Thay vì dồn tiền vào đó, mình muốn dùng số tiền này để làm ăn. Khi sự nghiệp ổn định hơn thì chắc chắn mình sẽ xây nhà" - anh chia sẻ thêm.

Quan điểm "tài sản - tiêu sản" trong chi tiêu của hai vợ chồng

Dù đang sống trong nhà trọ giá rẻ, gia đình Peter vẫn sở hữu ô tô và xe máy phân khối lớn, điều này càng khiến nhiều người tò mò về cách quản lý tài chính của họ.

Người chồng cho biết anh phân biệt rất rõ giữa "tài sản" và "tiêu sản".

Theo quan điểm của anh:

- Tài sản là thứ mang tiền về.

- Tiêu sản là thứ khiến tiền rời khỏi túi.

Anh lấy ví dụ về chiếc ô tô của mình. Nếu chiếc xe được dùng để phục vụ công việc như chở hàng, chạy dịch vụ hoặc đưa khách đi xem đất và giúp anh kiếm khoảng 200 triệu đồng/tháng, sau khi trừ chi phí vẫn còn 170 triệu, thì chiếc xe đó là tài sản.

Ngược lại, nếu cũng chiếc xe đó chỉ dùng để thỉnh thoảng đưa gia đình đi chơi hoặc "cho oai", mỗi tháng tốn khoảng 7 triệu tiền nuôi xe, trong khi thu nhập chỉ 15 triệu, thì chiếc xe lại trở thành tiêu sản.

Quan điểm tương tự cũng được anh áp dụng với nhà cửa.

Nếu mua đất 5 tỷ, xây nhà 1 tỷ nhưng chỉ để ở, hàng tháng vẫn phải chi thêm nhiều khoản chi phí bảo trì, sửa chữa, mua sắm đồ đạc thì theo anh ngôi nhà đó là tiêu sản.

Tuy nhiên, nếu cùng ngôi nhà đó nhưng tầng 1 cho thuê 10 triệu/tháng, còn tầng 2 để ở thì ngôi nhà đã tạo ra dòng tiền 120 triệu/năm, và vì thế được xem là tài sản.

Anh cũng cho rằng sau nhiều năm, giá trị tăng lên của bất động sản chủ yếu đến từ giá đất và vị trí, chứ không phải từ căn nhà đã xuống cấp theo thời gian.

Cuộc sống gây tranh luận nhưng cũng nhiều người đồng tình

Hiện tại, gia đình Peter vẫn sống trong căn nhà trọ 1 triệu đồng/tháng, thuê giúp việc và tiếp tục đầu tư cho công việc kinh doanh. Những chia sẻ của họ thường xuyên tạo ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Có người cho rằng cách chi tiêu này "lạ đời", nhưng cũng không ít người nhận xét đây là tư duy tài chính khá thực tế, khi ưu tiên đầu tư vào những thứ tạo ra giá trị lâu dài thay vì chỉ chú trọng hình thức bên ngoài.

Dù đồng tình hay không, câu chuyện của gia đình Peter vẫn khiến nhiều người phải suy nghĩ lại về cách nhìn nhận tiền bạc, tài sản và chất lượng cuộc sống trong thời hiện đại.

Nguồn: @chuyen.nha.peter