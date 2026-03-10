Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội: Bốc thăm 474 thửa đất tái định cư phục vụ dự án xây dựng cầu Tứ Liên

10-03-2026 - 09:08 AM | Bất động sản

UBND phường Hồng Hà (Hà Nội) vừa ban hành quy chế bốc thăm tái định cư thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu trên địa bàn phường. Có tổng cộng 474 thửa đất tái định cư phục vụ dự án được bố trí tại xã Vân Hà (nay là xã Thư Lâm, Hà Nội).

Theo UBND phường Hồng Hà, quỹ đất tái định cư phục vụ dự án được bố trí tại các khu đất thuộc xã Vân Hà (trước sắp xếp, nay là xã Thư Lâm, Hà Nội). Cụ thể, có tổng số 474 thửa đất tái định cư (diện tích từ khoảng 80 m2 đến 180 m2) được bố trí tại các khu: khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thư Lâm; khu tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất NO-17, NO-19 và khu tái định cư NO-20, NO-21 (cũng nằm trên địa bàn xã).

Cầu Tứ Liên đang triển khai xây dựng

Quy chế cũng quy định rõ việc ưu tiên bố trí vị trí thuận lợi đối với các hộ gia đình sử dụng đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ và các trường hợp người có công với cách mạng.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được thông báo nhưng không tham gia bốc thăm, UBND phường sẽ lập biên bản và cử đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường bốc thăm thay.

UBND phường Hồng Hà giao Ban Quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức niêm yết công khai để người dân được biết và thực hiện.

Liên quan đến dự án này, UBND phường Hồng Hà cũng yêu cầu các hộ dân di dời cây cối hoa màu, tài sản và người ra khỏi khu vực đất do UBND phường quản lý tại khu vực bờ sông Hồng (giáp sông Con) để thực hiện dự án. Nếu người dân không chấp hành, UBND phường sẽ thực hiện tổ chức cưỡng chế di dời để thực hiện dự án theo quy định.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai bên đầu cầu có tổng chiều dài khoảng 5,15km, được thực hiện trong giai đoạn 2025-2027.

Dự án được chia thành 4 dự án thành phần. Trong đó gồm 3 dự án GPMB và 1 dự án đầu tư xây dựng. Tổng mức đầu tư dự án 20.171 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Theo Thanh Hiếu

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hà Nội: Kiểm định tất cả chung cư cũ tại khu Kim Liên, Trung Tự và Khương Thượng

Hà Nội: Kiểm định tất cả chung cư cũ tại khu Kim Liên, Trung Tự và Khương Thượng Nổi bật

Chính thức công bố quy hoạch dự án 59.000 tỷ do Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư tại thành phố giàu nhất Việt Nam

Chính thức công bố quy hoạch dự án 59.000 tỷ do Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư tại thành phố giàu nhất Việt Nam Nổi bật

Đã có kết luận về sự cố nứt tường ở chung cư Lapen Center tại TPHCM

Đã có kết luận về sự cố nứt tường ở chung cư Lapen Center tại TPHCM

09:07 , 10/03/2026
Hà Nội lấy ý kiến người dân về dự án Trục không gian Quốc lộ 1A chạy qua 21 xã, phường

Hà Nội lấy ý kiến người dân về dự án Trục không gian Quốc lộ 1A chạy qua 21 xã, phường

09:05 , 10/03/2026
Tăng tốc thi công nút giao Tân Vạn Vành đai 3 để kết nối sân bay Long Thành

Tăng tốc thi công nút giao Tân Vạn Vành đai 3 để kết nối sân bay Long Thành

08:25 , 10/03/2026
Hà Nội đổi tên các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Hà Nội đổi tên các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

08:25 , 10/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên