Đã có kết luận về sự cố nứt tường ở chung cư Lapen Center tại TPHCM

Ngày 9-3, UBND phường Tam Thắng (TPHCM) thông tin về kết quả giám định tại chung cư PVC-IC Diamond, còn gọi là chung cư Lapen Center (địa chỉ 33A đường 30/4, phường Tam Thắng).



Trước đó, tại khu vực tầng 16 của chung cư xuất hiện nhiều vết nứt trên tường bao các căn hộ. Một số vị trí bị ảnh hưởng nặng, thậm chí có mảng tường bong rơi ra ngoài.

Vết nứt tại chung cư

Theo kết luận giám định của Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Bách Khoa TPHCM, không có dấu hiệu cho thấy các hư hỏng này xuất phát từ việc suy giảm khả năng chịu lực hay sự cố của kết cấu chính công trình.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do biến dạng nhỏ của kết cấu chính trong quá trình sử dụng lâu dài, kết hợp với tác động của thời tiết.

Cụ thể, khung bê tông cốt thép của tòa nhà có thể xuất hiện các chuyển vị và biến dạng nhỏ theo thời gian. Trong khi đó, tường bao là kết cấu không chịu lực nhưng lại liên kết cứng với khung chịu lực. Sự khác biệt về biến dạng giữa hai bộ phận này có thể tạo ra ứng suất kéo trong tường, dẫn đến nứt và phá hủy cục bộ.

Ngoài ra, sự thay đổi nhiệt độ giữa ngày và đêm, đặc biệt ở các tầng cao, cũng làm tăng ứng suất bên trong tường, khiến liên kết suy yếu và thúc đẩy quá trình nứt.

Đối với vị trí hư hỏng nặng nhất tại căn hộ 16.08, đơn vị giám định kiến nghị cần tháo dỡ toàn bộ tường bao và xây lại với giải pháp cấu tạo phù hợp. Đồng thời, cần bổ sung các trụ và giằng ngang để tăng cường độ ổn định.

Về lo ngại của cư dân liên quan đến việc thi công trước đây tại khu vực các tầng thương mại có thể ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực, đơn vị giám định cho biết kết quả kiểm tra cho thấy công trình vẫn đảm bảo khả năng chịu lực theo hồ sơ thiết kế và đáp ứng tải trọng cho phép.

Tuy nhiên, để đảm bảo hệ số an toàn như thiết kế ban đầu, đơn vị này đề nghị gia cường tại các vị trí mở lỗ MEP (hệ thống cơ – điện – nước) nhằm hạn chế phát sinh ứng suất xung quanh.

Bên cạnh đó, đối với phần tường bê tông liên kết cứng giữa cột chịu lực và lõi thang máy – khu vực có thể ảnh hưởng đến quyền sử dụng chung – đơn vị giám định kiến nghị cần hoàn trả lại hiện trạng ban đầu. Việc này nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và tránh phát sinh tranh chấp trong quá trình khai thác, sử dụng chung cư Lapen Center.