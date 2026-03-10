Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin mới vụ chung cư 36 tầng bị nứt ở TPHCM

10-03-2026 - 09:26 AM | Bất động sản

Sau phản ánh của người dân về tình trạng nứt vỡ, nguy cơ không an toàn tại chung cư PVC-IC Diamond (còn gọi là chung cư Lapen Center, địa chỉ 33A đường 30/4, phường Tam Thắng), cơ quan chức năng đã tiến hành khảo sát hiện trạng đồng thời đưa ra phương án sửa chữa.

Chiều 9/3, UBND phường Tam Thắng (TPHCM) công bố thông tin về kết luận giám định về tình trạng nứt vỡ kể trên.

Lãnh đạo UBND phường Tam Thắng (TPHCM) công bố thông tin tại cuộc họp chiều 9/3

Theo đó, căn cứ kết quả đo đạc, kiểm tra và khảo sát hiện trạng, Công ty CP khoa học công nghệ Bách Khoa TPHCM thuộc Trường Đại học Bách Khoa TPHCM - đơn vị kiểm định độc lập đưa ra nhận định: tại căn hộ 16.08 tầng 16 chung cư Lapen có độ võng sàn tại các ô sàn đều nằm trong giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn; kết quả đo nghiêng tầng 16 và nghiêng tổng thể công trình đều nhỏ hơn giá trị cho phép; kết quả siêu âm, kiểm tra cốt thép và cáp ứng lực không phát hiện khuyết tật kết cấu; cường độ bê tông sàn đạt yêu cầu thiết kế… Do vậy, không có cơ sở cho thấy hư hỏng tường xuất phát từ suy giảm khả năng chịu lực hoặc sự cố kết cấu chính của sàn và công trình.

Tuy nhiên, qua đánh giá hiện trạng và xét thời gian công trình đã đưa vào sử dụng, đơn vị kiểm định cũng đưa ra nguyên nhân hư hỏng cục bộ tường bao ngoài ở căn hộ 16.08 chủ yếu xuất phát từ biến dạng của kết cấu chính kết hợp với ảnh hưởng của nhiệt độ và điều kiện thời tiết.

Tình trạng nứt vỡ tại tầng 16 chung cư Lapen Center

Trong quá trình sử dụng, kết cấu chính của công trình phát sinh các biến dạng và thay đổi vị trí nhỏ (do lún, từ biến, co ngót bê tông, tác động tải trọng và gió). Sự không tương thích về biến dạng giữa khung chịu lực và tường xây dẫn đến phát sinh ứng suất kéo trong tường, gây nứt và phá hủy cục bộ.

Mặt khác, đơn vị tư vấn kiểm định cũng đề xuất các giải pháp khắc phục như: sử dụng gạch đất sét nung để xây lại mảng tường căn hộ 16.08; bổ sung 3 bổ trụ, 1 giằng ngang khoan cấy vào dầm, cột bằng ramset; gia cường sàn xung quanh các lỗ mở MEP…

Đối với tường bê tông liên kết cứng giữa cột chịu lực và lõi thang máy là hạng mục nằm trong phạm vi kết cấu sử dụng chung của tòa nhà chung cư. Việc tồn tại có thể ảnh hưởng đến quyền sử dụng chung của cư dân. Do đó, đơn vị tư vấn kiểm định cũng kiến nghị chủ đầu tư, ban quản trị chung cư xem xét phương án xử lý phù hợp.

Tại cuộc họp, UBND phường Tam Thắng đã yêu cầu chủ đầu tư gửi báo kết quả kiểm định và phương án khắc phục sự cố cho Sở Xây dựng TPHCM để xin ý kiến chỉ đạo. Đồng thời, thông tin kết quả kiểm định cho cư dân chung cư được biết.

Trước đó, vào tháng 7/2025, theo phản ánh của người dân, ngoài căn hộ 16.08 block A chung cư Lapen có vết nứt chân tường nằm giữa trục 4, trục 5 và trục G-H với mảng tường hở dài khoảng 4m, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 5 căn hộ khác xuất hiện các vết nứt ngang tường, gồm: 16.04, 16.05, 16. 06, 16.12B và 16.17. Ngay sau khi nhận được phản ánh sự việc, cơ quan chức năng đã phong tỏa khu vực có nguy cơ mất an toàn, di dời hộ dân ở căn hộ 16.08, đồng thời kiểm tra, kiểm định chất lượng công trình.

Đã có kết luận về sự cố nứt tường ở chung cư Lapen Center tại TPHCM

Theo An Yên

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hà Nội: Kiểm định tất cả chung cư cũ tại khu Kim Liên, Trung Tự và Khương Thượng

Hà Nội: Kiểm định tất cả chung cư cũ tại khu Kim Liên, Trung Tự và Khương Thượng Nổi bật

Chính thức công bố quy hoạch dự án 59.000 tỷ do Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư tại thành phố giàu nhất Việt Nam

Chính thức công bố quy hoạch dự án 59.000 tỷ do Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư tại thành phố giàu nhất Việt Nam Nổi bật

Nữ NSƯT là mỹ nhân phim giờ vàng rao bán nhà 16 tỷ ở Hà Nội

Nữ NSƯT là mỹ nhân phim giờ vàng rao bán nhà 16 tỷ ở Hà Nội

09:25 , 10/03/2026
Hà Nội: Bốc thăm 474 thửa đất tái định cư phục vụ dự án xây dựng cầu Tứ Liên

Hà Nội: Bốc thăm 474 thửa đất tái định cư phục vụ dự án xây dựng cầu Tứ Liên

09:08 , 10/03/2026
Đã có kết luận về sự cố nứt tường ở chung cư Lapen Center tại TPHCM

Đã có kết luận về sự cố nứt tường ở chung cư Lapen Center tại TPHCM

09:07 , 10/03/2026
Hà Nội lấy ý kiến người dân về dự án Trục không gian Quốc lộ 1A chạy qua 21 xã, phường

Hà Nội lấy ý kiến người dân về dự án Trục không gian Quốc lộ 1A chạy qua 21 xã, phường

09:05 , 10/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên