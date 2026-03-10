Nữ NSƯT là mỹ nhân phim giờ vàng rao bán nhà 16 tỷ ở Hà Nội

Mới đây, NSƯT Kiều Anh gây chú ý khi chia sẻ thông tin rao bán căn hộ cao cấp tại Hà Nội với mức giá khoảng 16 tỷ đồng. Trên trang cá nhân, cô cho biết việc bán nhà xuất phát từ dự định riêng trong thời gian tới.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Vì có kế hoạch cá nhân thay đổi nên mình quyết định nhượng lại căn nhà yêu quý. Lúc mua nghĩ rằng sẽ ở 15-20 năm nên đã lựa chọn khá kỹ, chất lượng sống được ưu tiên, tầng và view đều nhẹ nhàng, hợp lý".

Căn hộ cao cấp nơi nghệ sĩ Kiều Anh rao bán

Theo Kiều Anh, căn hộ nằm tại một khu chung cư ở phía Tây Hà Nội, cách Hồ Tây khoảng 5 phút di chuyển. Đây là khu đô thị được nhiều gia đình trẻ và giới nghệ sĩ lựa chọn nhờ không gian sống thoáng đãng, gần hồ và nhiều công viên.

Căn hộ của Kiều Anh có diện tích 133m2, nằm ở tầng trung cao của tòa nhà. Thiết kế hiện tại gồm hai phòng ngủ chính nhưng có thể dễ dàng cải tạo thành ba hoặc bốn phòng ngủ nếu cần. Ngoài ra, căn nhà còn có một phòng đa năng dùng làm phòng đọc sách, một phòng quần áo riêng cùng ba phòng vệ sinh.

Không gian sống được nữ nghệ sĩ chăm chút khá kỹ lưỡng. Căn hộ có hai ban công cùng một logia hướng Đông Nam, giúp đón gió và ánh sáng tự nhiên. Tất cả các phòng đều có cửa sổ nên luôn thông thoáng, đồng thời sở hữu tầm nhìn ra hồ và công viên xanh mát. Kiều Anh cũng cho biết căn hộ nằm ở vị trí được xem là đẹp nhất trong khu chung cư.

Kiều Anh là mỹ nhân phim giờ vàng VTV

Bên cạnh đó, căn nhà còn có hai suất đỗ ô tô tại tầng hầm, điều khá hiếm trong nhiều khu chung cư ở Hà Nội. Nội thất bên trong được Kiều Anh trang bị đầy đủ, sẵn sàng để chủ mới dọn vào ở ngay. Giá bán được nữ nghệ sĩ tiết lộ theo mặt bằng khu vực là xấp xỉ 16 tỷ đồng.

Kiều Anh là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt, đặc biệt trong khung giờ vàng VTV. Với vẻ đẹp dịu dàng cùng lối diễn xuất tự nhiên, cô để lại ấn tượng qua nhiều bộ phim truyền hình như Gia đình mình vui bất thình lình, Hồ sơ cá sấu, Tình khúc bạch dương ... Ngoài diễn xuất, Kiều Anh còn được khán giả biết đến với hình ảnh người phụ nữ tinh tế, có gu thẩm mỹ trong cuộc sống.