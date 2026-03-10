Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công ty hàng không có nữ chủ tịch 31 tuổi

10-03-2026 - 09:42 AM | Bất động sản

Ngoài việc giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật tại Công ty CP Hàng không Hải Âu, bà Bùi Ngọc Bích Phương còn là Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Masterise Retail Hà Nội.

Công ty CP Hàng không Hải Âu vừa có thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, bà Bùi Ngọc Bích Phương (31 tuổi) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật tại Hàng không Hải Âu, thay cho ông Trần Trọng Minh năm nay 27 tuổi.

Công ty CP Hàng không Hải Âu thành lập từ giữa năm 2011, thuộc Thiên Minh Group, do ông Trần Trọng Kiên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Đáng chú ý, từ ngày 1/4, Hàng không Hải Âu sẽ ngừng khai thác dịch vụ thủy phi cơ ngắm cảnh vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), khép lại hơn 1 thập kỷ vận hành loại hình du lịch hàng không đặc thù tại Việt Nam. Phía doanh nghiệp cho biết, quyết định dừng dịch vụ xuất phát từ việc điều chỉnh định hướng kinh doanh trong giai đoạn tới.

Công ty CP Hàng không Hải Âu có nữ chủ tịch 31 tuổi.

Được biết, ngoài chức vụ mới tại Hàng không Hải Âu, bà Phương còn giữ vai trò Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Masterise Retail Hà Nội. Doanh nghiệp này thành lập tháng 8/2025, thuộc sở hữu Công ty TNHH Dịch vụ Khách sạn Masterise Hotels - một doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Tập đoàn Masterise.

Tháng 2 năm nay, Tập đoàn Masterise thành lập Công ty Hạ tầng Hàng không Masterise, có trụ sở chính tại Bắc Ninh và vốn điều lệ hơn 35.000 tỷ. Sau đó, công ty này tiếp tục được tăng vốn lên khoảng 40.312 tỷ đồng.

Tập đoàn Masterise Group đang là chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với tổng vốn hơn 196.000 tỷ đồng, chia thành 2 giai đoạn đầu tư. Công suất dự kiến của sân bay Gia Bình vào năm 2030 khoảng 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa. Sân bay này có thể tăng công suất lên 50 triệu khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa vào năm 2050.

Theo Duy Quang

Tiền Phong

