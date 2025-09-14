Doanh nghiệp liên quan Chủ tịch Vũ Đình Độ trở thành cổ đông lớn tại Tasco

Mới đây, Công ty Cổ phần Tasco (MCK: HUT, sàn HNX) đã công bố văn bản báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu của công ty.

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 10/9/2025 vừa qua, Công ty Cổ phần VII Holding vừa mua vào 83 triệu cổ phiếu HUT, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 7,77% và trở thành cổ đông lớn tại Tasco.

Tạm tính giá cổ phiếu HUT theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 10/9/2025 là 19.000 đồng/cổ phiếu, ước tính VII Holding đã chi khoảng 1.577 tỷ đồng để mua vào số lượng cổ phiếu nêu trên.

Ảnh minh họa

Trước đó, VII Holding đã đăng ký mua vào gần 320,5 triệu cổ phiếu HUT, chiếm 30% vốn điều lệ của Tasco, nhằm mục đích đầu tư sở hữu dài hạn.

Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức thỏa thuận trên sàn giao dịch chứng khoán từ ngày 10/9/2025 đến ngày 9/10/2025.

Được biết, ông Vũ Đình Độ- Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tasco hiện cũng đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của VII Holding.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần VII Holding được thành lập vào tháng 5/2024, ngành nghề kinh doanh chính là các hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (cụ thể là hoạt động tư vấn đầu tư).

Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập. Trong đó, Chủ tịch Vũ Đình Độ góp 650 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 65%.

Trong một diễn biến khác, kết thúc thời gian phân phối từ ngày 7/7/2025 đến ngày 20/8/2025, Tasco đã chào bán thành công gần 175,8 triệu cổ phiếu cho 9.168 cổ đông, còn lại hơn 2,7 triệu cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết do cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới phát hành.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền Tasco thu được là hơn 1.757,7 tỷ đồng.

Theo phương án phát hành trước đó, doanh nghiệp sẽ dùng số tiền thu được để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, góp vốn sản xuất kinh doanh, cụ thể là đầu tư góp vốn để tăng vốn điều lệ cho các công ty con gồm Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco, Công ty Cổ phần VETC, Công ty Cổ phần Tasco Auto.

Sau đợt chào bán, tổng số lượng cổ phiếu của Tasco tăng từ hơn 892,5 triệu cổ phiếu lên gần 1,1 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ hơn 8.925 tỷ đồng lên gần 10.683 tỷ đồng.

Thời điểm thay đổi vốn là ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành văn bản thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty.



