Doanh nghiệp ‘ma’ nợ thuế, người bị mạo danh chịu vạ hoãn xuất cảnh: Biết kêu ai

Chỉ cần gõ dòng chữ “bị hoãn xuất cảnh vì doanh nghiệp ma nợ thuế” trên Facebook là có thể cho ra được rất nhiều hội nhóm mà ở đó các thành viên đang rất bức xúc vì câu chuyện này

Chị Thu là chuyên viên tư vấn của một văn phòng luật sư tại Hà Nội, chuẩn bị có chuyến xuất cảnh vào tháng 11/2026. Chị kể rằng thời gian gần đây đã nghe nhiều câu chuyện về tình trạng “bỗng dưng bị cấm xuất cảnh” do bị đánh cắp mã số thuế, thông tin cá nhân gây nên tình trạng nợ thuế mà không hay biết. Vì thế, trước khi xuất cảnh, chị cẩn thận mở eTax và bàng hoàng phát hiện mình cũng là nạn nhân.

“Cuối tháng 9, tôi chủ động mở eTax và nhận được thông báo có khả năng bị cấm xuất cảnh nếu trong 30 ngày không lên làm việc với cơ quan thuế. Quá lo lắng, tôi đã lên làm việc với cơ quan thuế cơ sở 1 và bất ngờ thấy hàng chục người cũng bị tương tự”, chị Thu nói.

Theo chị Thu, sau khi làm việc chị mới tá hỏa biết là năm 2015, thông tin cá nhân và mã số thuế của chị đã bị lợi dụng để thành lập một doanh nghiệp chuyên kinh doanh về dịch vụ nhà hàng ăn uống. Tuy nhiên, doanh nghiệp này lại rời khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh ngay 1 năm sau khi thành lập và nợ vài trăm nghìn thuế môn bài. Cơ quan thuế đã ra thông báo doanh nghiệp bỏ trốn khỏi nơi đăng ký kinh doanh.

“Để bảo vệ quyền lợi của mình, tôi đã trình báo công an, gửi thông tin tới Sở Tài chính truy xuất các thông tin liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp. Cơ quan chức năng còn xác minh xem tôi có hưởng lợi gì từ việc thành lập công ty đó hay không. Đến giờ, tôi vẫn đang chờ kết luận từ phía các cơ quan chức năng. Đúng là bỗng dưng mang họa, tôi đã mất rất nhiều thời gian, công sức và chưa hết lo lắng, hoang mang. Nếu không kịp xử lý thì công việc bị lỡ dở, kéo theo nhiều hậu quả khó lường”, chị Thu nói thêm.

Nhiều người không nợ thuế vẫn bị cấm xuất cảnh. (Ảnh: VOV).

Chia sẻ trên mạng xã hội, nickname Đ.A.T.H cũng bức xúc vì bị vạ lây do hành vi “ném đá giấu tay” của người lạ. Đ.A.T.H cho biết, do làm việc trong môi trường quốc tế nên việc xuất cảnh diễn ra thường xuyên. Thế nhưng người này không ngờ mình bị hoãn xuất cảnh dù không nợ thuế, không vi phạm pháp luật, cũng không thành lập doanh nghiệp để trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước. “Nguyên nhân là vì có ai đó đã sử dụng thông tin cá nhân của tôi để thành lập một doanh nghiệp mà tôi hoàn toàn không biết đến” , Đ.A.T.H. chia sẻ.

Theo H., từ hơn 2 tháng trước, H. nhận được thông báo trên hệ thống eTax về việc liên quan đến một doanh nghiệp đứng tên mình nhưng không hoạt động tại địa chỉ đăng ký và H. bị hoãn xuất cảnh. Ngay sau khi phát hiện sự việc, H. đã gửi rất nhiều đơn kiến nghị, trình báo và làm việc với công an, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế để đề nghị xác minh, xử lý.

“Tôi đã làm tất cả những gì một công dân có trách nhiệm cần làm. Nhưng hơn 2 tháng trôi qua, vấn đề chưa được giải quyết. Trong thời gian đó, tôi đã bị áp dụng biện pháp hoãn xuất cảnh.

Điều khiến tôi đau lòng nhất là cảm giác mình đang phải chịu hậu quả từ hành vi của một người khác. Tôi không lập doanh nghiệp. Tôi không điều hành doanh nghiệp. Tôi không hưởng lợi từ doanh nghiệp. Nhưng tôi lại là người bị hạn chế quyền đi lại, bị ảnh hưởng công việc, bị đình trệ các kế hoạch đã được sắp xếp từ nhiều tháng trước.

Tôi hoàn toàn hiểu và ủng hộ chủ trương của Nhà nước trong việc xử lý doanh nghiệp “ma”, chống thất thu thuế và ngăn chặn tình trạng lợi dụng pháp nhân để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo quy định hiện hành, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thuộc một số trường hợp liên quan đến nghĩa vụ thuế có thể bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Trong đó có các trường hợp doanh nghiệp ở tình trạng mã số thuế 03 hoặc 06, đặc biệt là các doanh nghiệp bị xác định không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Tôi hiểu sự cần thiết của những quy định này. Nhưng ai sẽ bảo vệ những người bị mạo danh? Bởi trên thực tế, người bị đánh cắp danh tính và người cố tình vi phạm pháp luật là hai đối tượng hoàn toàn khác nhau”, Đ.A.T.H đặt câu hỏi.

Thời gian qua, nhiều người rơi vào cảnh “không nợ thuế vẫn bị hoãn xuất cảnh”. (Ảnh minh hoạ).

Mách nhau cách “giải oan”

Trên các hội nhóm, mọi người đua nhau chia sẻ cách gỡ thông báo “hoãn xuất cảnh” khi bị mạo danh thành lập công ty ma.

Một nickname cho biết, mới đây trên Etax anh đã nhận được thông báo từ thuế cơ sở 15 TP.HCM về việc sẽ bị hoãn xuất cảnh trong vòng 30 ngày tiếp theo. Đây đã là lần thứ hai anh bị mạo danh. “Từ năm ngoái đến nay mình đã gửi không biết bao nhiêu đơn trình báo, lên xuống các cơ quan chức năng không biết bao lần nhưng hồ sơ vẫn đứng im một chỗ không ai giải quyết. Năm nay có lẽ do chiến dịch làm sạch mã số thuế nên các bên bắt đầu vào cuộc làm ráo riết hơn”, anh nói.

Theo kinh nghiệm của anh, để gỡ rối cho mình, người bị mạo danh không nên ngồi im chờ đợi mà hãy quyết liệt gửi đơn đến cơ quan, nếu không thấy văn bản trả lời thì cứ gửi tiếp. Cần thiết nhất là lên gặp trực tiếp các cán bộ thuế phụ trách để các anh ghi nhận trường hợp bị mạo danh của mình một cách sớm nhất, trước khi lệnh hoãn xuất cảnh ban hành, vì một khi lệnh đã áp dụng thì chỉ còn cách phải hoàn tất nghĩa vụ thuế mới có thể gỡ được.

“Điều quan trọng và ưu tiên nhất là gửi đơn cho Phòng kinh doanh của Sở Tài chính, yêu cầu gửi bộ hồ sơ đăng ký lần đầu của công ty “ma” này qua cho PC03 để điều tra, vì phải có công văn của Sở Tài chính thì công an mới có cơ sở để tiếp nhận đơn và tiến hành điều tra cho mình.

Mọi người phải luôn đủ kiên nhẫn trong hành trình đi tìm công lý đầy gian nan này. Hy vọng thời gian tới Nhà nước sẽ sớm đưa ra cơ chế để giải quyết những trường hợp bị mạo danh này, trả lại cho chúng ta sự bình yên và tự do”, anh chia sẻ.

Trong khi đó, mới đây Cục Thuế đã thông tin những nội dung người nộp thuế cần lưu ý để chủ động thực hiện nghĩa vụ, trong đó có các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do chưa hoàn thành thủ tục về mã số thuế hoặc còn nợ thuế quá hạn.

Với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06), có hai hướng xử lý là khôi phục mã số thuế hoặc làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Nếu đề nghị khôi phục mã số thuế, người nộp thuế cần hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục liên quan theo quy định. Đồng thời, số thuế nợ còn phải nộp phải giảm xuống dưới 50 triệu đồng đối với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh và dưới 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Người nộp thuế cần hoàn thành các thủ tục trong 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo. Nếu không thực hiện đúng thời hạn, người nộp thuế có thể thuộc diện bị tạm hoãn xuất cảnh.

Trường hợp không tiếp tục hoạt động, người nộp thuế có thể thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và hoàn thành các hồ sơ liên quan. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp sẽ hướng dẫn các thủ tục cần thiết tùy tình trạng cụ thể.

Đối với người nộp thuế đang hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, chờ giải thể và các trường hợp khác không thuộc trạng thái 06, cách xử lý là hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế để đưa tổng số tiền thuế nợ còn phải nộp xuống dưới ngưỡng quy định.

Theo hướng dẫn của Cục Thuế, cá nhân kinh doanh và chủ hộ kinh doanh cần đưa số thuế nợ xuống dưới 50 triệu đồng; doanh nghiệp, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã cần đưa số thuế nợ xuống dưới 500 triệu đồng.

“Người nộp thuế có thể nộp tiền qua ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng Dịch vụ công của cơ quan thuế. Khi khoản nộp được ghi nhận và số thuế nợ còn phải nộp giảm xuống dưới ngưỡng quy định, thông tin hướng dẫn của cơ quan thuế nêu thời gian hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh khoảng 3-5 phút”, Cục Thuế thông tin.