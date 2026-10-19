Quan trọng nhất là kiểm soát giá nhà ở xã hội và cho thuê, phân khúc cao cấp có thể căn cứ yêu cầu và nhu cầu của thị trường

Tại phiên thảo luận Tổ 3, Thủ tướng Lê Minh Hưng, đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng cho biết, những nội dung liên quan đến sự cần thiết sửa đổi Luật Đấu giá tài sản, mục đích, yêu cầu nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cũng như bố cục và các nội dung sửa đổi đã được Chính phủ làm rõ trong Tờ trình.

Nhấn mạnh một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, Thủ tướng mong muốn các đại biểu Quốc hội đóng góp thêm ý kiến, nhất là đối với những nội dung còn có quan điểm khác nhau trong quá trình thẩm tra dự thảo Luật.

Thủ tướng chỉ ra bốn nhóm vấn đề cần tiếp tục được xem xét kỹ lưỡng, gồm: phạm vi áp dụng và lựa chọn tổ chức đấu giá; việc tham dự đấu giá, trả giá và tiền đặt trước; đấu giá trực tuyến và bước giá; hủy kết quả đấu giá và bảo vệ quyền lợi của người mua ngay tình. Đây đều là những nội dung quan trọng, có mối liên hệ trực tiếp với nhiều luật khác, đòi hỏi phải được rà soát kỹ lưỡng để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

Không để tăng giá vô lý đối với những phân khúc cần phải có quản lý

Đề cập mối quan hệ giữa pháp luật về đấu giá và pháp luật đất đai, Thủ tướng nêu rõ, đối với tài sản là quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục đấu giá có mối quan hệ chặt chẽ với các quy định về quản lý đất đai theo pháp luật chuyên ngành.

Trong khi đó, pháp luật đất đai đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước đối với giá đất. Việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất phải gắn với cơ chế xác định, quyết định giá đất theo quy định của pháp luật đất đai, trong đó có trách nhiệm của chính quyền địa phương và các cơ quan có thẩm quyền.

"Các cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục cụ thể hóa những quy định này. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phải đạt được mục tiêu cuối cùng: Nhà nước phải quản lý, điều tiết được giá đất và thị trường bất động sản. Đặc biệt, mục tiêu xuyên suốt trong quản lý thị trường bất động sản là phải kiểm soát được giá nhà, nhất là nhà ở dành cho các đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê" - Thủ tướng nhấn mạnh. "Đối với những phân khúc này, chúng ta phải quản lý giá thật chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến, bất hợp lý. Có quản lý, điều tiết được thị trường thì các đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp, người lao động bình thường mới có khả năng tiếp cận nhà ở, thông qua việc mua nhà ở xã hội hoặc thuê nhà dài hạn. Đây là vấn đề hết sức quan trọng".

Theo Thủ tướng, khi thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất cho nhà đầu tư, các trình tự, thủ tục và cơ chế, chính sách liên quan phải được thực hiện đồng bộ với Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. Các quy định pháp luật phải được đặt trong một chỉnh thể thống nhất, có sự gắn kết chặt chẽ với nhau.

Thủ tướng phát biểu tại phiên thảo luận Tổ 3. Ảnh: Lâm Hiển/Quochoi,vn

Thủ tướng cũng cho biết, quan điểm của Bộ Chính trị, của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chính phủ là phải điều tiết, kiểm soát được giá đối với phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, tạo điều kiện để người thu nhập thấp, người lao động có khả năng tiếp cận nhà ở, không để tăng giá một cách vô lý đối với những phân khúc cần phải có quản lý.

Đối với phân khúc bất động sản cao cấp, dành cho những người có điều kiện kinh tế, việc phát triển có thể căn cứ vào yêu cầu và nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là phải kiểm soát được giá nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

Thủ tướng phân tích, để thực hiện mục tiêu này, quá trình đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất cho nhà đầu tư phải gắn với các cơ chế, chính sách và trình tự, thủ tục được quy định trong Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. Các quy định pháp luật phải được xây dựng, hoàn thiện trong một chỉnh thể thống nhất, có sự liên kết chặt chẽ, tránh chồng chéo, thiếu đồng bộ.

Bảo đảm pháp luật đồng bộ, chặt chẽ, rõ ràng, thuận lợi cho các cơ quan và địa phương thực hiện

Từ yêu cầu thực tiễn nêu trên, Thủ tướng đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ với Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Đấu thầu.

Thủ tướng lưu ý, theo quy định của pháp luật đất đai, có những trường hợp phải thực hiện đấu giá, có những trường hợp phải thực hiện đấu thầu. Vì vậy, trình tự, thủ tục theo pháp luật về đấu giá và đấu thầu phải được rà soát, đối chiếu kỹ lưỡng, bảo đảm thống nhất, đồng bộ và khả thi.

Trong quá trình xây dựng dự thảo Luật, có thể vẫn còn những quy định chưa thực sự gắn kết chặt chẽ với pháp luật chuyên ngành. Do đó, Thủ tướng mong muốn các đại biểu Quốc hội, nhất là những đại biểu có kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, tiếp tục tham gia ý kiến để hoàn thiện các quy định, bảo đảm có thể triển khai hiệu quả trên thực tế.

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao tính khả thi của pháp luật, Thủ tướng cho rằng, nếu các quy định trong Luật và văn bản hướng dẫn không đầy đủ, không chi tiết, không rõ ràng, cụ thể thì các địa phương sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình áp dụng.

Liên quan đến thời điểm có hiệu lực của Luật, Thủ tướng cho biết, dự thảo đề xuất một số nhóm quy định có hiệu lực sớm. Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành chuẩn bị các văn bản quy định chi tiết, bảo đảm có hiệu lực đồng thời với những nội dung được quy định trong Luật.

Cùng với đó, Chính phủ yêu cầu rà soát, tích hợp các nội dung hướng dẫn vào các văn bản quy định chi tiết, nhất là nghị định, nhằm hạn chế tối đa việc ban hành quá nhiều văn bản hướng dẫn. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương, bảo đảm việc triển khai Luật được thống nhất, đồng bộ ngay khi có hiệu lực.

Thủ tướng khẳng định, mục tiêu của Chính phủ là hoàn thiện các quy định pháp luật bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, rõ ràng, cụ thể, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, đồng thời tạo thuận lợi cho các cơ quan, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến sâu hơn đối với những vấn đề còn có quan điểm khác nhau, góp phần hoàn thiện dự thảo Luật với chất lượng cao nhất, bảo đảm tính khả thi và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.