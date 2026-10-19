Thông tin mới về cây cầu vượt biển hơn 18km, vốn đầu tư 25.700 tỷ đồng dài thứ ba Đông Nam Á của Việt Nam

Chiều 17/10, tại xã Đất Mũi, Binh đoàn 12 tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm “Về đích” các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đợt thi đua hướng tới mục tiêu đạt giá trị sản xuất 8.000 tỷ đồng, tập trung nhân lực, thiết bị, tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đợt thi đua cao điểm “Về đích” được triển khai từ ngày 17/10 đến hết ngày 31/12/2026 tại 3 dự án gồm: Dự án cao tốc Cà Mau – Cái Nước, Dự án cao tốc Cái Nước – Đất Mũi và Dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai. Đây là những công trình hạ tầng giao thông chiến lược, có ý nghĩa quan trọng, mở rộng không gian phát triển vùng cực Nam Tổ quốc.



Theo báo cáo của Binh đoàn 12, dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai đã giải ngân 1.332 tỷ đồng; tuyến đường bộ cao tốc Cái Nước - Đất Mũi đã giải ngân hơn 1.800 tỷ đồng; đường bộ cao tốc Cà Mau - Cái Nước đã giải ngân 3.874 tỷ đồng



Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12, cam kết đơn vị phát huy tinh thần “quyết tâm, quyết liệt, quyết đoán, quyết thắng” trong đợt thi đua kéo dài đến ngày 31/12/2026, phấn đấu giá trị sản xuất bình quân mỗi ngày đạt hơn 100 tỷ đồng.



Tư lệnh Binh đoàn 12 cho biết, khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng đã cơ bản được tháo gỡ; đề nghị cán bộ, kỹ sư, người lao động các ban điều hành và đơn vị tận dụng thời tiết thuận lợi, tổ chức thi công quyết liệt, tăng ca, tăng kíp, huy động 100% quân số thi công xuyên ngày lễ, ngày nghỉ. Các ban điều hành căn cứ khối lượng, giá trị chỉ tiêu thi đua để chuẩn bị thiết bị, nhân lực, thực hiện đạt mục tiêu đề ra.

﻿Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi đánh giá cao quyết tâm của lãnh đạo Binh đoàn 12 cùng các lực lượng, đơn vị liên quan trong đẩy nhanh tiến độ, đưa các dự án về đích đúng kế hoạch.

Ông Lâm Văn Bi yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương liên quan xác định việc hỗ trợ dự án là nhiệm vụ trọng tâm, đồng hành trong suốt quá trình triển khai.

Quang cảnh buổi lễ (Ảnh: UBND tỉnh Cà Mau)

Đồng thời, bảo đảm an ninh, an toàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi để Binh đoàn 12 và các đơn vị hoàn thành đợt thi đua, hướng tới hoàn thành các dự án đúng kế hoạch.

Tại buổi lễ, đại diện các ban điều hành và các đơn vị thi công đã ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh đã trao quà động viên các ban điều hành, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

﻿Cây cầu vượt biển hơn 18km dài thứ ba Đông Nam Á của Việt Nam

Khởi công vào ngày 19/8/2025, Dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai dài hơn 18 km, tổng vốn đầu tư trên 25.700 tỷ đồng. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn cầu vượt biển, quy mô 4 làn xe, tốc độ 80 km/h.

Dự án do Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn thuộc Bộ Quốc phòng thi công, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028.

Điểm đầu kết nối với đường cao tốc Cà Mau đi Đất Mũi và đường Hồ Chí Minh thuộc xã Đất Mũi; điểm cuối tại điểm K10 bờ phía Đông đảo Hòn Khoai.

Trước đó, chiều 4/9, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Việt dẫn đầu đến thăm cán bộ, chiến sĩ, công nhân, người lao động thuộc Binh đoàn 12 đang thi công Dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai tại xã Đất Mũi.

Tại công trường, ﻿Binh đoàn 12 đã huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, công nhân và 220 xe máy, thiết bị. Đơn vị đã thi công 263/2.408 cọc khoan nhồi trên cạn, 157/2.210 cọc khoan nhồi trên biển; đổ bê tông 17/413 bệ trụ và thi công 7/413 thân trụ.

Khi hoàn thành, hệ thống cầu vượt biển, cảng Hòn Khoai và cao tốc Cà Mau – Đất Mũi sẽ kết nối thông suốt trục Bắc – Nam đến cực Nam Tổ quốc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển, đồng thời tăng cường quốc phòng, an ninh.

Đáng chú ý, cầu vượt biển Hòn Khoai sẽ trở thành cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và thuộc top 3 Đông Nam Á, vượt xa cầu Tân Vũ – Lạch Huyện - từng là công trình vượt biển tiêu biểu của Việt Nam với tổng chiều dài 15,63km.