Doanh nghiệp nào muốn thay thế Lotte thực hiện dự án Eco Smart City tại Thủ Thiêm?

Chiều 24-9, phía Sunshine Group xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động về việc đã nộp hồ sơ đề xuất tiếp tục thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City.

Cụ thể, theo thông tin từ UBND TPHCM, Liên danh Công ty CP Sunshine (Sunshine Group) - Công ty CP Đầu tư DIA (DIA) vừa gửi công văn lên UBND thành phố đề xuất được tiếp tục thực hiện Dự án Khu phức hợp thông minh (Thủ Thiêm Eco Smart City) tại khu chức năng số 2a - Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thuộc phường An Khánh. Dự án có tổng diện tích khoảng 7,45 ha.

Trước đó, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC, thành viên Tập đoàn Lotte Hàn Quốc (Lotte) đã có văn bản chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City sau khi được thành phố công bố phê duyệt giá đất tại dự án này là16.190 tỉ đồng.

Năm 1997, Lotte đã đề xuất kế hoạch xây dựng Thủ Thiêm Eco Smart City, dự kiến hoàn thành vào 2028, với tổng vốn đầu tư hơn 900 triệu USD (khoảng 20.100 tỉ đồng). Dự án này dự kiến được quy hoạch theo mô hình thành phố xanh, thông minh, tích hợp toàn diện các chức năng sống, làm việc, mua sắm, giải trí trong một không gian hiện đại, thân thiện với môi trường và vận hành bằng công nghệ tiên tiến.

Một góc dự án Eco Smart City tại Khu đô thị Thủ Thiêm

Sunshine Group và DIA có liên hệ mật thiết với nhau. Sunshine Group vừa thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng 115 triệu cổ phần DIA (chiếm 51,11%), nắm quyền kiểm soát DIA với số vốn tương đương 1.150 tỉ đồng. Phần vốn này được chuyển từ Công ty TNHH Đầu tư Thiên Long Việt; giao dịch dự kiến hoàn tất trong năm 2025.

Sau khi thương vụ hoàn tất, DIA sẽ trở thành công ty con của Sunshine Group. Ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch Sunshine, sẽ là người đại diện quản lý toàn bộ số cổ phần này.

DIA được thành lập tháng 6-2005, là một doanh nghiệp bất động sản có trụ sở tại Hà Nội. DIA là chủ đầu tư một số dự án bất động sản công nghiệp tại Hà Nội.

Trong khi đó, Sunshine Group là tập đoàn kinh tế đa ngành với các lĩnh vực: Bất động sản, công nghệ, xây dựng, giáo dục, tài chính, truyền thông, thương mại và dịch vụ. Tập đoàn có có nhiều dự án trên cả nước, riêng tại TP HCM có các dự án như: Sunshine Sky City, Noble Crystal Riverside...