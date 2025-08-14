Doanh nghiệp nêu đề xuất xử lý xe xăng sau khi chuyển đổi xe điện

Đây là một trong những đề xuất của Công ty Cổ phần Phương tiện điện thông minh Selex (Selex Motors) về đề xuất chính sách hỗ trợ người dùng và tài xế chuyển đổi sang xe máy điện tại TP HCM.

Văn bản góp ý gửi Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM (HIDS) cho rằng các chính sách hỗ trợ người dùng và tài xế chuyển đổi xe điện trên địa bàn TP HCM là rất quan trọng, cấp thiết để thúc đẩy giao thông xanh, hệ sinh thái công nghiệp xe máy điện ở Việt Nam.

Chính sách vay với lãi suất ưu đãi

Các đề xuất cụ thể của Selex Motors về hỗ trợ cho tài xế chuyển đổi là giảm thuế, phí: Miễn phí đăng ký trước bạ, phí ra biển số và thuế GTGT khi tài xế mua xe chuyển đổi trong 5 năm, áp dụng trên giá xe không quá 25 triệu đồng (tổng hỗ trợ tối đa khoảng 4,5 triệu đồng/xe).

Theo các doanh nghiệp, chính sách hỗ trợ người dùng và tài xế chuyển đổi xe điện trên địa bàn TP HCM là rất quan trọng. Ảnh: NLĐO

Có chính sách vay với lãi suất ưu đãi (thấp hơn lãi suất ngân hàng 2%) chỉ cần dựa trên lịch sử hoạt động cho tài xế mua xe máy điện. Các nguồn vay này được thành phố bảo đảm. Các tài xế chạy xe điện cho dịch vụ vận tải sẽ được miễn các khoản khấu trừ cho thuế thu nhập cá nhân phát sinh trên mỗi cuốc xe.

Đáng chú ý, Selex Motors đề xuất chính sách thu mua xe máy xăng cũ chỉ nên áp dụng khi TP HCM có một trung tâm chuyên xử lý và tái chế xe máy cũ.

"Trong trường hợp này khi người dân nộp xe máy cũ thì sẽ được hỗ trợ 1 khoản tiền và đồng thời đủ điều kiện hướng hỗ trợ mua xe điện. Trường hợp thành phố chưa có trung tâm này thì việc xử lý xe máy xăng cũ trước mắt nên để cho thị trường tự giải quyết" – đại diện công ty này nêu.

Đề xuất cần khảo sát tài xế công nghệ và giao hàng

Công ty TNHH Grab cũng đóng góp ý kiến đối với đề án chuyển đổi xe 2 bánh từ xăng sang điện cho tài xế công nghệ và giao hàng tại TP HCM, theo đề án của HIDS đang xây dựng.

Theo đó, Grab ủng hộ chủ trương chuyển đổi phương tiện sử dụng động cơ đốt trong (xe xăng) sang phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch của TP HCM. Điều quan trọng là các chính sách đưa ra cần bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và hiệu quả, tránh ảnh hưởng tới sinh kế của người lao động và hoạt động kinh tế, sinh hoạt hàng ngày của người dân.

"Đề án cần tiến hành đánh giá tác động một cách toàn diện, đặc biệt đối với cộng đồng tài xế công nghệ và giao hàng. Chính sách dự kiến sẽ tác động trực tiếp đến hàng trăm nghìn tài xế, những người lao động dễ bị tổn thương và có mức sống thấp trong xã hội" – đại diện Grab nói.

Theo Grab, phần lớn đối tác tài xế là những người làm việc bán thời gian (trên 60%), dựa vào công việc lái xe trên nền tảng như một nguồn thu nhập thứ hai. Việc chuyển đổi xe điện đối với nhiều người có thể trở thành một gánh nặng tài chính, ảnh hưởng tới sinh kế của họ và gia đình. Nếu tiếp cận chính sách chuyển đổi phương tiện theo hướng bắt buộc sẽ tạo ra rào cản, hạn chế quyền tiếp cận các công việc nền tảng linh hoạt…

Khảo sát của Grab đối với trên 8.300 tài xế phản hồi sau 1 tuần lấy ý kiến, cho thấy gần 80% đối tác tài xế chưa bao giờ trải nghiệm đối với xe điện. Có 62% tài xế trả lời cho biết họ chưa sẵn sàng chuyển đổi phương tiện, với những lý do phổ biến nhất như xe máy xăng đang đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển của tài xế; quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc; chi phí đầu tư xe điện…



Hãng công nghệ này đề xuất cần khảo sát tài xế công nghệ và giao hàng trong quá trình xây dựng chính sách này để đánh giá cẩn trọng thực trạng, nhu cầu, cũng như những khó khăn, trở ngại trong quá trình thực thi.

Như Báo Người Lao Động thông tin, Đề án "Chuyển đổi xe 2 bánh từ xăng sang điện cho toàn bộ tài xế công nghệ và giao hàng tại TP HCM" do HIDS soạn thảo, lấy ý kiến, các chuyên gia đồng tình rằng nếu chuyển đổi thành công sẽ tạo hình ảnh tốt, hiệu ứng lan tỏa tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh sự ủng hộ và đề xuất đồng hành, các doanh nghiệp vận hành nền tảng và sản xuất, kinh doanh xe điện kiến nghị đề án xem xét lộ trình phù hợp với điều kiện thực tiễn.