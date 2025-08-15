Doanh nghiệp tặng quà Trung thu sớm, đón “sóng kép” từ mùa tri ân

Làn sóng tặng quà sớm và bài toán của doanh nghiệp

Như đã ghi nhận, động lực chính thúc đẩy làn sóng mua sắm của khối doanh nghiệp đến từ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày. Nhiều công ty đã quyết định tặng quà Trung thu sớm để nhân viên có thể mang về chung vui cùng gia đình.

Trước nhu cầu lớn và cấp thiết này, việc lựa chọn một nhà cung cấp uy tín, có khả năng đáp ứng cả về số lượng, chất lượng và hậu cần trở thành một bài toán quan trọng. Tập đoàn KIDO, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đã nhanh chóng trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu nhờ danh mục sản phẩm đa dạng và các dịch vụ hỗ trợ toàn diện. Đại diện Tập đoàn này cho biết đã chốt đơn thành công nhiều đơn hàng lớn, có đơn lên đến 11.000 hộp bánh từ các đối tác thân thiết trong lĩnh vực thực phẩm, dược phẩm, cơ điện lạnh… và vẫn đang trong quá trình thảo luận để chốt đơn trước thềm lễ 2/9 sắp tới.

Công ty Titafa Pharma đã chọn KIDO’s Bakery là thương hiệu bánh trung thu để biếu tặng 1.100 công nhân viên trước thềm 2/9, cùng các khách hàng thân thiết

Lực đẩy từ thị trường bán lẻ: Khi văn hóa tạo ra nhu cầu

Không chỉ dừng lại ở khối doanh nghiệp, thị trường quà tặng còn ghi nhận một lực đẩy mạnh mẽ từ hai sự kiện văn hóa, đời sống lớn: Lễ Vu Lan báo hiếu và mùa khai giảng. Dưới góc độ kinh tế, đây là giai đoạn mà người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu cho các sản phẩm không chỉ có giá trị vật chất mà còn đề cao ý nghĩa tinh thần về lòng biết ơn và sự trân trọng.

Lễ Vu Lan (Rằm tháng 7 Âm lịch) là dịp để con cháu thể hiện lòng hiếu thảo với tổ tiên, cha mẹ. Mùa tựu trường lại là thời điểm để phụ huynh bày tỏ sự tri ân đến các thầy cô giáo. Nhu cầu về một món quà trang trọng, tinh tế và ý nghĩa trong dịp này là rất lớn.

Trước thềm nhiều thềm lễ lớn, lại vào mùa Trung thu, bánh Trung thu trở thành sự lựa chọn hàng đầu của các cá nhân/ doanh nghiệp

Nhận diện được cơ hội thị trường này, KIDO đã định vị các sản phẩm của mình như một lựa chọn quà tặng phù hợp. Với thương hiệu Thọ Phát, thông điệp "Chuẩn vị ngon truyền thống" cùng thiết kế đậm chất Á Đông khiến sản phẩm trở thành một lễ vật dâng cúng tổ tiên trang trọng, hoặc một món quà gần gũi để biếu tặng cha mẹ, người lớn tuổi. Trong khi đó, KIDO’s Bakery, với thông điệp "Thưởng thức mỹ vị - Trao trọn thân thương" và thiết kế hộp quà sang trọng, lại là một lựa chọn lý tưởng để phụ huynh làm quà tri ân thầy cô, quà biếu tặng nhân viên, đối tác. Món quà thể hiện được sự tôn trọng mà không quá nặng về vật chất.

Giải pháp toàn diện từ Tập đoàn KIDO

Bằng cách cung cấp một danh mục sản phẩm đa dạng, KIDO không chỉ giải quyết bài toán quà tặng cho số đông công nhân viên với thương hiệu Thọ Phát, mà còn đáp ứng nhu cầu quà biếu VIP và quà tặng mang tính văn hóa, tri ân với KIDO’s Bakery. Các dòng nhân thượng hạng như Gà quay vi cá xốt HongKong, Cua hoàng đế xốt Singapore, Tôm Alaska xốt tiêu đen tiếp tục là điểm nhấn ở phân khúc cao cấp.

Với thiết kế sang trọng, tinh tế cùng những nhân xốt đặc sắc, mới lạ, KIDO’s Bakery được "chọn mặt gửi vàng" bởi nhiều cơ quan, dùng làm quà tặng nhân viên trước thềm lễ lớn

Thêm vào đó, các dịch vụ hỗ trợ như in logo, xuất hóa đơn VAT và giao hàng tận nơi giúp KIDO cung cấp một giải pháp logistics và tài chính trọn gói, chuyên nghiệp cho mọi phân khúc khách hàng. Đặc biệt, sự toàn diện còn đến từ giải pháp hỗ trợ in logo doanh nghiệp trên hộp bánh theo nhu cầu, thiết kế thiệp chúc mừng riêng cho doanh nghiệp tới từng người nhận. Với các đơn lớn, KIDO sẽ đồng hành, tổ chức các hoạt động vui chơi Trung thu cùng doanh nghiệp.

Việc nắm bắt và đáp ứng cùng lúc nhiều lớp nhu cầu của thị trường, từ nhu cầu phúc lợi của doanh nghiệp đến nhu cầu văn hóa của người tiêu dùng cá nhân, cho thấy sự nhạy bén của KIDO. Doanh nghiệp này đang chứng tỏ vị thế là một đối tác đáng tin cậy, sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp và người tiêu dùng trong mùa lễ hội quan trọng này.