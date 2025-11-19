Doanh nghiệp từng là công ty con của HPX được thuê 1,2ha đất làm tổ hợp tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn tại Hà Nội

Hà Nội cho Địa ốc Hải Phong thuê 1,2ha đất

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5639 ngày 14/11/2025 về việc cho Công ty CP Phát triển Địa ốc Hải Phong thuê 12.619 m² đất tại ô đất A7/HH Khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội, phường Yên Hòa để triển khai dự án tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và khách sạn.



Khu đất được xác định theo bản đồ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Kiến trúc MP lập, đã được Sở Quy hoạch – Kiến trúc thẩm định ngày 28/8/2025.

Theo quyết định, Nhà nước cho doanh nghiệp thuê đất theo hình thức trả tiền một lần cho toàn bộ thời hạn thuê, thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày ký.

Việc thuê đất không qua đấu giá và không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, căn cứ theo Quyết định 232 ngày 12/12/2006 về quy chế quản lý đầu tư Khu đô thị Nam Trung Yên, quy định của Luật Đất đai 2024 và Nghị quyết 38 năm 2025 của Đảng uỷ UBND TP Hà Nội.

UBND TP Hà Nội yêu cầu Công ty CP Phát triển Địa ốc Hải Phong làm việc với Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế Hà Nội, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan để hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Doanh nghiệp phải sử dụng đất đúng ranh giới, đúng mục đích; triển khai dự án theo quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy; bảo đảm xây dựng đúng quy hoạch và giấy phép.

Chủ đầu tư cũng phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo Quyết định chủ trương đầu tư và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

UBND TP giao Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố và các đơn vị liên quan hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất.

UBND phường Yên Hoà chịu trách nhiệm giám sát việc quản lý, sử dụng đất trong phạm vi được giao; kiểm tra việc tuân thủ quy định về đầu tư, xây dựng, môi trường, PCCC của chủ đầu tư; kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Khu vực đường Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy (cũ), Hà Nội

Được biết, dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và khách sạn theo nội dung đã được phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh tại các Quyết định số 3836/QĐ-UBND ngày 24/6/2017, số 6033/QĐ-UBND ngày 19/11/2024

Ngày 17/7/2025, UBND TP Hà Nội có Quyết định số 3847/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội – Khu xây dựng đợt đầu, tỷ lệ 1/500 tại ô quy hoạch ký hiệu A7/HH.

Ai sở hữu Địa ốc Hải Phong?

Về đơn vị được thuê đất, Công ty CP Phát triển Địa ốc Hải Phong (Địa ốc Hải Phong) được thành lập năm 2016 với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Phát triển Địa ốc Hải Phong.

Khi mới thành lập, Địa ốc Hải Phong có vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Trong đó, Công ty CP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, mã: HPX) nắm 70%, Công ty CP Đầu tư Tài chính, Thương mại Dịch vụ Fico (Fico) nắm 30%. Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HPX đồng thời là Chủ tịch Địa ốc Hải Phong.

Theo đó, HPX và Fico hợp tác đầu tư dự án văn phòng tại ô đất A7/HH Khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội.

Đến tháng 9/2017, Fico rút khỏi dự án đồng thời chuyển nhượng toàn bộ vốn góp cho HPX. Lúc này, Địa ốc Hải Phong có vốn 300 tỷ đồng do HPX nắm 99,99%, ông Phạm Minh Tuấn nắm 0,01%.

Trong giai đoạn 2017-2018, Hải Phát nhiều lần chuyển nhượng các phần vốn góp của mình cho các công ty con và pháp nhân liên quan. Đến khoảng giữa năm 2019, nhóm Hải Phát hoàn tất việc rút toàn bộ vốn tại Địa ốc Hải Phong.

Cập nhật tại thời điểm tháng 7/2024, Địa ốc Hải Phong có vốn điều lệ 400 tỷ đồng. Trong đó, Tổng giám đốc Đỗ Mạnh Tùng nắm 99% vốn, 2 cá nhân Đặng Hồng Lĩnh và Hoàng Minh Kháng mỗi người nắm 2%.

Nguồn tin của PV cho biết, hồi tháng 2/2025, Địa ốc Hải Phong đem quyền khai thác, quản lý, phát triển Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và khách sạn ô đất A7/HH-Khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội, phường Yên Hòa; tất cả máy móc thiết bị hình thành trong tương lai của dự án; các khoản lợi tức thu được từ việc kinh doanh, khai thác giá trị của quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của dự án... để làm tài sản bảo đảm tại PVCombank - chi nhánh Thăng Long.

Được biết, ông Đỗ Mạnh Tùng (SN 1972) còn là người đại diện tại Công ty TNHH Sudico miền Nam, văn phòng đại diện CTCP Xây dựng Hạ Long tại Hà Nội.

Ngoài ra, ông Đỗ Mạnh Tùng còn là cổ đông của CTCP Kinh doanh Bất động sản Sông Hồng. Đầu năm 2025, ông Tùng đem 2,7 triệu cổ phần tại CTCP Kinh doanh Bất động sản Sông Hồng làm tài sản bảm đảm tại Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PAMC).