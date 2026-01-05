Doanh nghiệp từng là công ty con của Vinhomes huy động 5.400 tỷ đồng trái phiếu

Thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Công ty Phát Đạt) báo cáo kết quả phát hành trái phiếu mã PDA12501 vào ngày 26/12/2025.



Mã PDA12501 gồm 54.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó giá trị phát hành 5.400 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 30 tháng, đáo hạn theo kế hoạch ngày 26/06/2028. Lãi suất phát hành 11%/năm.

Nguồn: HNX

Nguồn tin của PV cho biết, ngày 15/12/2025, Công ty Phát Đạt ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh số 1512/2025/HĐHTĐT/VH-PĐ với Liên danh nhà đầu tư CTCP Đầu tư Cam Ranh, CTCP Vinhomes và CTCP Giải pháp Năng lượng VinES (do Công ty Cổ phần Vinhomes đại diện ký kết) cùng các bản sửa đổi, bổ sung và các thỏa thuận kèm theo (nếu có).

Đến ngày 25/12/2025 (trước thời điểm phát hành trái phiếu nói trên chỉ 1 ngày), Công ty Phát Đạt mang tất cả các quyền tài sản và tất cả khoản phải thu phát sinh từ và/hoặc liên quan tới hợp đồng nói trên dùng làm tài sản bảo đảm tại Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS).

Theo công bố trên HNX, trước đó, ngày 12/9/2025, Công ty Phát Đạt đã thanh toán 3.490 tỷ đồng tiền gốc và gần 106 tỷ đồng tiền lãi, qua đó tất toán lô trái phiếu PDACB2425001.

Về tổ chức phát hành, Công ty Phát Đạt thành lập vào tháng 3/2023 tại tỉnh Hưng Yên. Tại thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 7.008 tỷ đồng, trong đó, CTCP Vinhomes (mã: VHM) nắm 99,9% nhưng nhanh chóng thoái bớt vốn chỉ vài tháng sau đó.

Đến tháng 04/2023, cơ cấu cổ đông của Công ty Phát Đạt thay đổi gồm: Vinhomes nắm 1%, Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Phúc Sơn 49%, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hưng Nghĩa 45% và bà Bùi Thị Mai 5%.

Sau nhiều lần thay đổi, cập nhật đến tháng 5/2025, Công ty Phát Đạt có vốn điều lệ gần 7.696 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Phúc Sơn nắm 45,57%, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hưng Nghĩa sở hữu 41,85% và Tổng giám đốc Bùi Thị Mai nắm 12,58%.

Ông Võ Phước Thành và ông Nguyễn Phi Long là người được ủy quyền phần vốn góp của Phúc Sơn và Hưng Nghĩa tại BĐS Phát Đạt.

Về tình hình kinh doanh, nửa đầu năm 2025, Công ty Phát Đạt báo lỗ gần gần 37 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 33 tỷ đồng. Liên tục thua lỗ khiến doanh nghiệp này lỗ lũy kế gần 115 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý II/2025.

Tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức 7.581 tỷ đồng, tăng 73 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Tổng nợ phải trả tại cùng thời điểm ghi nhận 11.010 tỷ đồng, tăng 2.822 tỷ đồng so với kỳ trước và gấp 1,45 lần so với vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngân hàng tăng mạnh từ 860 tỷ đồng lên 2.910 tỷ đồng. Ngược lại, nợ phải trả khác cải thiện đáng kể từ 7.328 tỷ đồng về 4.727 tỷ đồng.

Hà Ly