Loạt doanh nghiệp họ dầu khí báo lãi đậm trong năm 2025

CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã BSR) là một trong những doanh nghiệp đầu tiên công bố kết quả kinh doanh ước đạt năm 2025 với doanh thu 142.298 tỷ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 4.541 tỷ đồng, vượt 442% kế hoạch năm và gấp hơn 6 lần so với mức 736 tỷ đồng của năm 2024.

Ngày 25/12/2025, BSR phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Trong đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất được điều chỉnh tăng mạnh từ 837 tỷ đồng lên mức 3.013 tỷ đồng. Dù vậy, kết quả trên vẫn vượt xa kế hoạch.

Ngày 18/12/2025, Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, mã PVD) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng - Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026.

Tại hội nghị, ban lãnh đạo PVD công bố kết quả kinh doanh năm 2025 đạt mức cao nhất trong 10 năm qua. Cụ thể, doanh thu ước đạt 10.500 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt khoảng 1.100 tỷ đồng và 830 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 17% và 19% so với năm trước.

Trong khi đó, Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGas, mã GAS) công bố doanh thu hợp nhất ước đạt 134.000 tỷ đồng, bằng 181% kế hoạch, tăng trưởng 27% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 14.500 tỷ đồng, bằng 218% kế hoạch, tăng trưởng 10%. Đóng góp ngân sách Nhà nước đạt hơn 7.800 tỷ đồng, bằng 222% kế hoạch, tăng trưởng 11% so với năm trước.

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 - định hướng năm 2026 của Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, mã PET) diễn ra ngày 18/12/2025, ban lãnh đạo doanh nghiệp thông tin, doanh thu hợp nhất năm 2025 ước đạt 20.600 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch năm và tăng 8% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 402 tỷ đồng, đạt 132% kế hoạch và tăng 42% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 322 tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch đề ra.

Trong báo cáo cập nhật mới đây, Chứng khoán MBS đánh giá các cải cách quan trọng hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh toàn chuỗi giá trị dầu khí đã tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp. Nghị quyết 66.6/2025/NQ-CP (ban hành tháng 10/2025) đã tháo gỡ điểm nghẽn về phân quyền phê duyệt, giao PVN thực thi một số chức năng của Bộ Công Thương, qua đó giảm thủ tục chồng chéo và nâng cao hiệu quả triển khai dự án.

Ở thượng nguồn, MBS dự báo lợi nhuận PVS giảm do cơ cấu doanh thu nghiêng về các dự án EPC/EPCI lớn nhưng biên thấp (tính chất cạnh tranh cao, giá hợp đồng thường được chốt sớm, dư địa điều chỉnh hạn chế), trong khi PVD lợi nhuận tăng trưởng cao do có đóng góp của giàn khoan mới PVD VIII.

Tại trung nguồn, công suất lọc dầu cao và nhà máy LNG Nhơn Trạch 3 đi vào vận hành thúc đẩy nhu cầu vận tải dầu thô và LNG giúp PVT và GAS ghi nhận tăng trưởng về lợi nhuận. Ở hạ nguồn, BSR là điểm sáng với lợi nhuận tăng trưởng cao từ mức nền thấp cùng kỳ, PLX tiếp tục duy trì kết quả kinh doanh ổn định nhờ nhu cầu tiêu thụ cải thiện, bất chấp áp lực từ xu hướng chuyển dịch năng lượng xanh.

Triển vọng tăng trưởng trong năm 2026

Sang năm 2026, Chứng khoán BSC cho rằng triển vọng giữa các doanh nghiệp sẽ có sự phân hóa. Những doanh nghiệp có backlog tốt, ký kết giá thuê tốt (PVS, PVD) vẫn duy trì được tăng trưởng, trong khi GAS sẽ gặp mức nền lợi nhuận cao của năm 2025 do hoàn nhập chi phí trong khi nguồn khí LNG chưa đủ bù đắp xu hướng giảm của khí tự nhiên. Đối với BSR năm 2026 có thể đối mặt với thách thức từ giá dầu thô giảm và biên crack thu hẹp, nhưng được hỗ trợ bởi sản lượng tiêu thụ tiếp tục phục hồi.

Tuy nhiên, xét trong trung hạn, nhóm phân tích BSC đánh giá các cổ phiếu dầu khí phù hợp về đầu tư khi đa phần các cổ phiếu đều về vùng định giá rẻ và chiết khấu sâu so với quá khứ. Điển hình, PVS có mức vốn hóa thấp hơn tiền mặt ròng (đã trừ nợ), PVD đang giao dịch ở mức PE chiết khấu 43% so với trung vị 5 năm.

Mặt khác, Chứng khoán SSI trong báo cáo mới đây đánh giá tăng trưởng nguồn cung dầu toàn cầu được dự báo chậm lại còn 2,1 triệu thùng/ngày vào năm 2026, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với tăng trưởng nhu cầu khoảng 700 nghìn thùng/ngày, kéo theo tình trạng dư cung tiếp diễn.

Do đó, nhóm phân tích cho rằng triển vọng giá dầu vẫn yếu, với mức dự phóng trung bình của thị trường là giá Brent trung bình ở mức 63 USD/thùng (- 7,3% svck). Về khí, nguồn cung LNG mới trong năm 2026 (từ Canada, Mỹ và Qatar) dự kiến sẽ khiến giá LNG hạ nhiệt.

Khi giá dầu duy trì ở mức thấp, SSI Research dự báo xu hướng phân hóa lợi nhuận giữa các nhóm tiếp tục. Nhóm Thượng nguồn (PVD, PVS) được kỳ vọng duy trì tăng trưởng nhờ khối lượng công việc lớn. Đây cũng là nhóm hưởng lợi trực tiếp từ Lô B – Ô Môn.

Cụ thể, lợi nhuận của PVD dự kiến duy trì tăng trưởng mạnh ~39,7% so với cùng kỳ trong năm 2026, nhờ công suất khai thác cao, giá thuê giàn khoan tăng, đóng góp từ PVD XIII và IX, giàn PVD I hết khấu hao, và nền lợi nhuận thấp trong Q1/2025 (do giàn PVD VI bảo dưỡng). LNST của PVS dự kiến tăng 9% svck trong năm 2026 từ hợp đồng EPC cho Lô B và Lạc Đà Vàng, với tổng giá trị hợp đồng ước tính ~1,5 tỷ USD.

Nhóm Hạ nguồn (PLX, OIL, BSR) nhiều khả năng chịu ảnh hưởng tiêu cực hơn, có thể ghi nhận lợi nhuận đi ngang hoặc giảm nhẹ. Đối với GAS (trung nguồn), do khó có thêm khoản hoàn nhập dự phòng lớn như 2Q25, NPATMI năm 2026 dự kiến giảm một chữ số dù sản lượng khí khô tăng 7-9%.

Với nhóm doanh nghiệp phân phối xăng dầu (PLX, OIL) đang chờ nghị định mới về kinh doanh xăng dầu. Nhìn chung, nghị định mới tăng tính linh hoạt cho doanh nghiệp phân phối trong việc điều chỉnh giá bán lẻ theo chi phí thực tế, giúp biên lợi nhuận ổn định hơn.