Hodeco điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu chuyển đổi

Mới đây, Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, MCK: HDC, sàn HoSE) đã có văn bản báo cáo về thay đổi phương án sử dụng vốn/tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng.

Trước đó, ngày 25/12/2025, Hodeco đã hoàn tất phát hành gần 5 triệu trái phiếu chuyển đổi mã HDC425001, mệnh giá 100.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị đã huy động là gần 500 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 10%/năm. Thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần.

Hodeco điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu nêu trên như sau:

Nguồn: HDC

Theo Hodeco, do thời gian chào bán trái phiếu kéo dài hơn so với dự kiến nên công ty đã sử dụng nguồn vốn từ hoạt động sản xuất kinh doanh, nguồn vốn khác để thanh toán một số khoản nợ ngân hàng đã đến hạn trả nợ trong quý III/2025 và quý IV/2025 có trong phương án đã được phê duyệt.

Do đó, để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình nợ phải trả các khoản gốc, lãi vay ngân hàng và các tổ chức khác của Hodeco tại thời điểm hiện tại nên doanh nghiệp đã tiến hành điều chỉnh phương án sử dụng vốn.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Hodeco mang về doanh thu thuần hơn 281,2 tỷ đồng, giảm 26,3% so với 9 tháng đầu năm 2024. Ngoài ra, doanh nghiệp còn thu về gần 774,9 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, gấp 36 lần cùng kỳ.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 610,4 tỷ đồng, gấp 9,4 lần mức lãi ròng của 9 tháng đầu năm 2024.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Hodeco tăng 10,8% so với đầu năm, lên mức gần 5.404,4 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng từ gần 10,3 tỷ đồng lên hơn 280,3 tỷ đồng.

Hàng tồn kho chiếm 26,5% tổng tài sản, ở mức hơn 1.433 tỷ đồng. Trong đó, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang ngắn hạn tại dự án khu nhà ở phức hợp The Light City chiếm gần 934,5 tỷ đồng. Hàng hóa bất động sản tồn kho hơn 91,5 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 2.523 tỷ đồng, giảm 3,2% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 1.626 tỷ đồng, chiếm 64,4% tổng nợ.