Tự doanh CTCK trở lại mua ròng trong phiên VN-Index bứt phá, ngược dòng "xả" 400 tỷ một cổ phiếu ngân hàng

Thị trường có phiên giao dịch tích cực dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn ở các nhóm ngành. Chỉ số VN-Index tăng điểm tốt cuối phiên. Kết phiên VN-Index tăng 27,87 điểm (+1,56%) lên mức 1.816,27 điểm, vượt lên đỉnh giá cao nhất năm 2025. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 520 tỷ đồng.

Tự doanh CTCK mua ròng 179 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, MCH được mua ròng mạnh nhất với giá trị 252 tỷ đồng, theo sau là VIC (110 tỷ), FPT (69 tỷ), VRE (63 tỷ), ACB (45 tỷ), VJC (37 tỷ), MWG (34 tỷ), HDB (32 tỷ), MSN (31 tỷ) và LPB (29 tỷ đồng) – đều nằm trong nhóm được tự doanh CTCK mua ròng tích cực.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại VPB với giá trị -373 tỷ đồng, tiếp theo là HPG (-220 tỷ), MBB (-69 tỷ), TCB (-26 tỷ) và STB (-15 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như PC1 (-7 tỷ), GAS (-5 tỷ), CTG (-4 tỷ), REE (-2 tỷ) và FTS (-1 tỷ đồng).