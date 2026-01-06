Sữa Quốc tế Lof chốt ngày chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 25%

Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế Lof (MCK: IDP, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo về ngày 16/1/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2024.

Cụ thể, Sữa Quốc tế Lof sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 25%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.500 đồng. Ngày thanh toán dự kiến 28/1/2026.

Với hơn 61,8 triệu cổ phiếu IDP đang lưu hành trên thị trường, ước tính Sữa Quốc tế Lof sẽ phải chi hơn 154,5 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (MCK: VCI, sàn HoSE) đang sở hữu hơn 8,8 triệu cổ phiếu IDP, dự kiến sẽ thu về hơn 22,1 tỷ đồng tiền cổ tức từ Sữa Quốc tế Lof.

Ngoài ra, quỹ ngoại đến từ Singapore là Daytona Investments Pte.Ltd sở hữu hơn 7,7 triệu cổ phiếu IDP, ước tính cũng sẽ nhận về gần 19,3 tỷ đồng tiền cổ tức.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp mang về doanh thu thuần gần 5.562,4 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 9 tháng đầu năm 2024. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lỗ ròng hơn 62,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi ròng lên đến hơn 810,8 tỷ đồng.

Năm 2025, Sữa Quốc tế Lof lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần dự kiến ở mức từ 8.400 tỷ đồng đến 8.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 360 tỷ đồng đến 440 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 66,2% kế hoạch doanh thu ở mức tối thiểu đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Sữa Quốc tế Lof tăng 6,1% so với đầu năm, lên mức hơn 7.371 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gần 1.322,5 tỷ đồng, chiếm 17,9% tổng tài sản.

Đáng chú ý, trong khoản phải thu ngắn hạn, Sữa Quốc tế Lof ghi nhận phải trả trước cho người bán ngắn hạn tăng vọt từ 99,1 tỷ đồng lên 631,5 tỷ đồng, tương đương gấp 6,4 lần.

Ở chiều ngược lại, chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn giảm từ hơn 1.346,9 tỷ đồng xuống còn 196,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn xuất hiện khoản đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác gần 505,7 tỷ đồng, trong khi thời điểm đầu năm không ghi nhận khoản này.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 4.320 tỷ đồng, tăng 22,7% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 2.671,6 tỷ đồng, chiếm 61,8% tổng nợ; khoản phải trả người bán ngắn hạn hơn 973 tỷ đồng; chi phí phải trả ngắn hạn hơn 468 tỷ đồng.