Với chủ đề “Hướng đến những vì sao”, sự kiện quy tụ nhiều gương mặt nổi bật trong lĩnh vực thời trang, nghệ thuật, giải trí và kinh doanh, cùng nhìn lại hành trình sáng tạo, tri ân những người đồng hành và hướng đến những dấu mốc mới.

Ra mắt tại Việt Nam năm 2011, Harper’s Bazaar từng bước xây dựng dấu ấn trong lĩnh vực thời trang và nghệ thuật, kết nối độc giả trong nước với những xu hướng quốc tế. Sau 15 năm, tạp chí không chỉ ghi dấu qua các bộ ảnh, trang bìa và dự án sáng tạo, mà còn trở thành một phần trong bức tranh phát triển của ngành công nghiệp thời trang Việt Nam.

Dạ tiệc Hướng tới những vì sao trong không gian lãng mạn của Thisky Hall

Hướng đến những vì sao: Đêm hội của thời trang và nghệ thuật

Không gian dạ tiệc được thiết kế theo tinh thần sang trọng, lãng mạn, với ánh sáng lung linh và những giai điệu cổ điển. Dress code khuyến khích khách mời thể hiện cá tính qua các sắc màu rực rỡ, những thiết kế lấp lánh và phong cách riêng.

Thời trang cũng trở thành điểm nhấn xuyên suốt chương trình, nơi các sáng tạo đương đại giao thoa với giá trị thủ công và văn hóa Việt Nam. Đêm tiệc là cuộc hội ngộ của nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhà thiết kế, người mẫu, hoa hậu, á hậu cùng các đại diện ngoại giao và doanh nhân.

Chương trình mở màn với sự dẫn dắt của Nguyễn Trần Quỳnh Anh - Managing Editor Harper’s Bazaar Việt Nam và diễn viên Charlie Win. Hành trình 15 năm được tái hiện qua video “15 Years of Stories”, hé lộ những câu chuyện hậu trường phía sau các trang bìa, bộ ảnh và sự kiện của tạp chí.

Nhà sáng lập Harper’s Bazaar Việt Nam – bà Trần Nguyễn Thiên Hương chia sẻ tại sự kiện

Nhà sáng lập Harper’s Bazaar Việt Nam, bà Trần Nguyễn Thiên Hương, gửi lời tri ân đến các cộng sự, đối tác và gia đình đã đồng hành trong suốt chặng đường. “Điều tôi tự hào nhất không chỉ là những thành tựu đã đạt được, mà là sau ngần ấy năm, tất cả chúng ta vẫn còn ở đây, tiếp tục đồng hành cùng nhau”, bà Trần Nguyễn Thiên Hương nói.

Thời trang gắn kết cộng đồng, tri ân những người đồng hành cùng Harper’s Bazaar Việt Nam hơn 1 thập kỷ

Một trong những điểm nhấn của đêm tiệc là chương trình “Fashion & Music for a Future”, kết hợp trình diễn thời trang và đấu giá gây quỹ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại vùng sâu, vùng xa.

Bốn thiết kế đương đại sử dụng lụa tơ tằm Bảo Lộc được giới thiệu trên sân khấu, tôn vinh chất liệu truyền thống Việt Nam qua ngôn ngữ sáng tạo hiện đại. Bên cạnh đó, cây đàn bầu mang chữ ký của năm nghệ sĩ SpaceSpeakers gồm Touliver, SlimV, SOOBIN, Binz và Rhymastic cũng được đưa vào phiên đấu giá im lặng.

Tinh thần gắn kết tiếp tục được thể hiện qua phần vinh danh “15 Years Together”, dành cho 5 cá nhân đã đồng hành cùng Harper’s Bazaar Việt Nam trong suốt hành trình 15 năm: doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên - Tổng Giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), doanh nhân Huỳnh Thị Kim Phụng - Nhà sáng lập Công ty Phát hành Trường Phát, nhà báo Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam (VAA), nguyên Tổng Biên tập Harper’s Bazaar Việt Nam thời kỳ đầu tiên, doanh nhân Lê Thị Quỳnh Trang - Nhà sáng lập kiêm CEO Multimedia JSC và nhà thiết kế Cory Trần.

Khoảnh khắc tri ân 5 cá nhân đã đồng hành cùng Harper’s Bazaar Việt Nam trong 15 năm qua: (từ trái sang): NTK Cory Dũng Trần, doanh nhân Trang Lê, doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên, doanh nhân Huỳnh Thị Kim Phụng và nhà báo Nguyễn Trường Sơn

Chia sẻ về hành trình phát triển của ngành thời trang cao cấp Việt Nam trong 15 năm qua, doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên bày tỏ niềm tự hào trước sự trưởng thành của đội ngũ nhân sự và các doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng quốc tế.

Trong khi đó, đạo diễn Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh những nỗ lực dung hòa tinh thần quốc tế với đặc thù của thị trường trong nước những năm đầu xây dựng Harper’s Bazaar Việt Nam. Ông nhận định: “Sau 15 năm, giữa thời đại số với những thay đổi sâu sắc của ngành báo chí, Harper’s Bazaar Việt Nam vẫn duy trì được sức sống và vị thế riêng. Với tôi, đó là thành tựu rất đáng trân trọng”.

Doanh nhân Huỳnh Thị Kim Phụng xúc động nhớ lại kỷ niệm cùng ê-kíp xử lý sự cố in ấn xuyên đêm để tạp chí kịp phát hành, qua đó nhấn mạnh tình yêu nghề, sự kiên trì và trách nhiệm với độc giả đã giúp đội ngũ vượt qua nhiều thử thách.

Doanh nhân Lê Thị Quỳnh Trang ghi nhận sự đồng hành của Harper’s Bazaar Việt Nam trong hành trình phát triển các chương trình thời trang như Vietnam’s Next Top Model, The Face Vietnam…, góp phần đưa nhiều thế hệ người mẫu, nhà thiết kế Việt Nam đến với các kinh đô thời trang và thị trường quốc tế.

Những chia sẻ tại sự kiện khắc họa hành trình phát triển của ngành thời trang và giải trí Việt Nam, đồng thời cho thấy vai trò của sự hợp tác bền bỉ trong việc tạo dựng các giá trị sáng tạo.

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Các thành viên SpaceSpeakers tại sự kiện

Ở phần “Beauty with Purpose”, giải thưởng Harper’s Bazaar Woman of the Year 2026 được trao cho bác sĩ Di Ái Hồng Sâm - nữ doanh nhân gốc Việt thành đạt tại Mỹ, ghi nhận những đóng góp trong lĩnh vực sức khỏe và hoạt động thiện nguyện. Thông qua S.A.M Foundation, chị đã hỗ trợ trẻ mồ côi và thanh thiếu niên vô gia cư, góp phần mang đến cơ hội giáo dục và xây dựng tương lai cho hơn 300 em nhỏ.

Cúp thiện nguyện Golden Heart cũng được trao cho Hoa hậu Nguyễn Đình Như Vân, người đóng góp 70 triệu đồng từ chương trình đấu giá để hỗ trợ các suất học bổng.

Đêm tiệc tiếp tục với các đại cảnh nghệ thuật “Defying Gravity” và “A Million Dreams”, gửi gắm thông điệp về niềm tin, khát vọng và tinh thần vượt qua giới hạn. Nghi thức cắt bánh sinh nhật đánh dấu cột mốc 15 năm, trước khi chương trình khép lại bằng màn hòa giọng “Nối vòng tay lớn” của các khách mời.