Doanh nhân Thiều Hường ra mắt hai cuốn sách lan tỏa tri thức nghề và tư duy thịnh vượng

Từ mùa dịch đến hành trình kiến tạo tri thức nghề

"Giáo trình dạy nghề may rèm – màn - đệm" được chị bắt đầu viết vào năm 2021, trong giai đoạn giãn cách xã hội vì đại dịch Covid-19. Khi mọi hoạt động tạm dừng, Doanh nhân Thiều Hường đã dành trọn thời gian để viết, với mong muốn giúp những người yêu nghề có thể bắt đầu một cách bài bản, dễ hiểu và hiệu quả.

"Tôi viết với một mong muốn duy nhất: giúp những ai đang tìm kiếm hướng đi có thể bước chân vào nghề rèm một cách đúng đắn, tự tin và đầy cảm hứng. Nếu một ngày tôi không còn nữa, thì những trang sách và các video trên kênh Dạy rèm Thiều Hường vẫn sẽ tiếp tục ở đó – đồng hành cùng mọi người." – doanh nhân Thiều Hường chia sẻ.

Doanh nhân Thiều Hường chia sẻ cảm xúc về hai cuốn sách

Trải qua hơn ba năm, "Giáo trình dạy nghề may rèm – màn - đệm" đã trở thành tài liệu học tập chuẩn mực trong ngành, giúp hàng ngàn học viên trên cả nước nắm vững kiến thức và kỹ năng thực hành, mở ra hàng ngàn cửa hàng rèm chuyên nghiệp. Không dừng lại ở Việt Nam, cuốn sách còn được đón nhận tại Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều quốc gia Nam Mỹ, góp phần quảng bá hình ảnh người thợ Việt sáng tạo, chăm chỉ và khát vọng vươn lên.

Doanh nhân Thiều Hường ký tặng, tri ân những người đến tham gia buổi lễ ra mắt hai cuốn sách

365 ngày đánh thức thịnh vượng – hành trình gieo mầm năng lượng tích cực

Song song với việc đào tạo nghề, doanh nhân Thiều Hường còn dành tâm huyết để viết cuốn "365 ngày đánh thức thịnh vượng", chia sẻ tư duy sống tích cực, thói quen phát triển bản thân và hành trình hướng đến hạnh phúc bền vững.

Mỗi trang sách là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng giúp người đọc bắt đầu ngày mới với tinh thần lạc quan, hành động chủ động và tâm thế biết ơn. Theo Doanh nhân Thiều Hường, thịnh vượng không chỉ là sự sung túc vật chất mà còn là sức khỏe, trí tuệ và an nhiên trong tâm hồn – yếu tố giúp con người phát triển toàn diện, bền vững và lan tỏa giá trị tích cực ra xã hội.

Hành trình của người kiến tạo nghề rèm Việt Nam

Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, Doanh nhân Thiều Hường từng là người thợ may rèm trẻ, miệt mài học hỏi và trau dồi kỹ năng. Sau hơn 10 năm gắn bó với nghề, chị đã sáng lập Công ty Đào tạo & Kiến tạo Nội thất Thiều Hường, tiên phong trong lĩnh vực đào tạo nghề rèm – màn – đệm theo phương pháp hiện đại.

Doanh nhân Thiều Hường cùng với học viên của mình

Đến nay, hệ thống đào tạo của chị đã giúp hàng ngàn học viên trên toàn quốc có việc làm ổn định, hàng trăm chủ cửa hàng rèm phát triển kinh doanh vững chắc.

Ngoài vai trò doanh nhân, chị Hường còn là tác giả, diễn giả và người truyền cảm hứng, từng xuất hiện tại nhiều sự kiện, chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp, phát triển cá nhân và cân bằng cuộc sống.

Doanh nhân Thiều Hường và các thành viên của BNI Profit Chapter

Không chỉ lan tỏa tri thức nghề, chị còn tích cực đóng góp cho cộng đồng doanh nhân trong vai trò cựu Chủ tịch và hiện tại là tổng thư ký BNI Profit Chapter, thúc đẩy kết nối – hợp tác – cùng phát triển. Với hai cuốn sách mới, chị Hường kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng hàng triệu người Việt trên hành trình nâng cao tay nghề, phát triển bản thân và hướng đến cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc hơn.