Doanh nhân tiêu biểu Nguyễn Văn Hùng: “Tinh thần kiến tạo và phụng sự – nền tảng để cộng đồng doanh nhân đồng hành cùng đất nước”

Bên cạnh kinh doanh, ông còn là người nhiệt huyết với hoạt động cộng đồng doanh nhân. Hiện ông là Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Sao Đỏ, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam, và Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Trong cuộc trò chuyện gần đây, ông Hùng đã chia sẻ về vai trò, tầm nhìn và sứ mệnh của thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam trong giai đoạn mới, nhấn mạnh tinh thần "kiến tạo và phụng sự" – nền tảng để cộng đồng doanh nhân đồng hành cùng đất nước.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ trong Lễ Công bố và Trao quyết định Hợp nhất Hiệp hội ba tỉnh thành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ

Ông đánh giá thế nào về bối cảnh kinh tế – chính trị hiện nay và vai trò của doanh nhân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước?

Ông Nguyễn Văn Hùng: Việt Nam đang ở giai đoạn bản lề – vừa chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, vừa khẳng định vị thế trên bản đồ kinh tế – chính trị toàn cầu. Bộ máy quản lý đang dần tinh gọn, chuyển từ "quản lý – điều hành" sang "kiến tạo – hỗ trợ", tạo môi trường thuận lợi cho khu vực tư nhân phát triển. Đồng thời, vai trò của kinh tế tư nhân được khẳng định tại Nghị quyết 68: "Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia". Trong đó, doanh nhân chính là lực lượng tiên phong, kiến tạo.

Vị thế của Việt Nam ngày càng gia tăng trên trường quốc tế. Việt Nam đã tham gia sâu vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, vừa hội nhập, vừa giữ vững tự chủ. Điều đó đặt ra yêu cầu doanh nhân phải nâng tầm tư duy – không chỉ vì lợi ích doanh nghiệp, mà còn vì sự thịnh vượng của quốc gia.

Là người gắn bó với cộng đồng doanh nhân và hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam nhiều năm, tôi thấy doanh nhân trẻ không thiếu khát vọng, năng lực, nhưng cần một hệ sinh thái kết nối mạnh, hỗ trợ thực chất, vận hành linh hoạt và truyền cảm hứng liên tục.

Theo ông, thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam cần làm gì để góp phần gánh vác trọng trách phát triển đất nước?

Ông Nguyễn Văn Hùng: Trách nhiệm của doanh nhân trẻ hôm nay là đồng hành cùng đất nước kiến tạo một nền kinh tế độc lập, tự chủ và có sức cạnh tranh toàn cầu. Để làm được điều đó, đoàn kết là sức mạnh hàng đầu – không chỉ là lời nói mà phải bằng hành động và cam kết thực chất.

Hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp vừa và nhỏ, còn hạn chế về vốn, công nghệ và năng lực quản trị. Nếu không hợp tác, không hình thành liên minh chiến lược, chúng ta khó có thể tham gia vào các lĩnh vực mang tầm quốc gia như hạ tầng, năng lượng tái tạo, công nghiệp hay chuyển đổi số.

Thế hệ doanh nhân trẻ cần liên kết trong nước theo từng ngành – như công nghiệp phụ trợ, công nghệ số, năng lượng sạch, ... – để cùng đầu tư, chia sẻ chi phí và công nghệ. Khi ra quốc tế, cần liên kết để hình thành chuỗi cung ứng Việt Nam có quy mô và sức cạnh tranh thực sự. Không ai đi xa một mình – sức mạnh chỉ đến khi chúng ta biết tin cậy và đồng hành cùng nhau.

Với vai trò là một trong những lãnh đạo của cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam, theo ông nên hành động ra sao để hiện thực hóa điều đó?

Ông Nguyễn Văn Hùng: Theo tôi, chúng ta cần tập trung vào ba trụ cột chiến lược: Kết nối – Dẫn dắt – Kiến tạo.

Về Kết nối, chúng ta cần phải xây dựng mạng lưới kết nối các hiệp hội trên cả nước, đồng thời tạo sự kết nối liên thế hệ – giữa lớp doanh nhân trẻ và các thế hệ đi trước. Tôi mong muốn hình thành một hệ sinh thái mentor–mentee trên toàn quốc, nơi các doanh nghiệp lớn cố vấn và tiếp sức cho startup, giúp lan tỏa tinh thần "doanh nhân phụng sự".

Về Dẫn dắt, Các hiệp hội/hội không chỉ phản ánh tiếng nói của doanh nghiệp mà phải chủ động tham gia xây dựng chính sách, đối thoại trực tiếp với cơ quan quản lý, đề xuất giải pháp cụ thể – từ tín dụng xanh, hành lang pháp lý đổi mới sáng tạo đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ tham gia các chương trình quốc gia. Muốn vậy, tổ chức cần có đội ngũ chuyên gia, năng lực phân tích chính sách và cơ sở dữ liệu thực chứng.

Về Kiến tạo, phải chủ động mở đường để doanh nhân trẻ vươn ra quốc tế, thông qua hợp tác với hiệp hội nước ngoài, xúc tiến thương mại và đầu tư, đưa doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tầm nhìn của chúng tôi là: không chỉ đưa cá nhân ra thế giới, mà đưa cả cộng đồng doanh nhân Việt Nam cùng đi ra toàn cầu.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư & Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025

Mỗi thành viên của công đồng doanh nhân, doanh nghiệp cần thay đổi như thế nào để thúc đẩy sự phát triển chung của cộng đồng?

Ông Nguyễn Văn Hùng: Theo tôi, mỗi doanh nhân hiện nay và chính bản thân tôi cần nhất là sự đổi mới. Đổi mới trong tư duy, cách làm, đổi mới định hướng phát triển. Chúng ta nên thay đổi tư duy từ "làm giàu cho mình" sang "tạo giá trị cho cộng đồng". Thế hệ doanh nhân trẻ hiện nay không chỉ đặt mục tiêu lợi nhuận thuần túy mà chuyển sang hướng tác động xã hội, phát triển bền vững và xây dựng thương hiệu.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và sáng tạo trong mô hình kinh doanh giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Nếu chỉ chọn một thông điệp gửi tới thế hệ doanh nhân trẻ hôm nay, ông sẽ nói gì?

Ông Nguyễn Văn Hùng: Tôi muốn gửi gắm rằng, doanh nhân trẻ phải vừa kiến tạo, vừa phụng sự. Trong thời đại biến động, doanh nhân không thể đứng yên. Họ phải dấn thân, tiên phong, kiến tạo không ngừng, và quan trọng hơn là phụng sự cho sứ mệnh lớn hơn bản thân mình – sứ mệnh phát triển đất nước.

Tôi tin rằng, với tinh thần "Đoàn kết – Dấn thân – Kiến tạo – Phụng sự", thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ không chỉ tạo ra sự giàu có cho bản thân, mà còn xây dựng một tương lai thịnh vượng cho dân tộc. Đó không chỉ là lời hứa, mà là cam kết bằng hành động, bằng niềm tin và bằng tâm huyết của cả cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam.