Doanh thu đột biến, Khải Hoàn Land có Quý tăng trưởng ấn tượng

Kết quả này còn ấn tượng hơn khi các con số chỉ tiêu đề ra đã hoàn thành vượt kế hoạch của cả năm sau 9 tháng hoạt động.

Cụ thể, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của Khải Hoàn Land đạt mức 135,6 tỷ đồng, tăng gần 100% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận gộp tăng hơn 155% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 37,8 tỷ đồng.

Như vậy, sau 9 tháng hoạt động, với tổng doanh thu đạt được là 381 tỷ đồng, tổng lợi nhuận đạt được là 73 tỷ đồng, Khải Hoàn Land đã vượt chỉ tiêu kinh doanh đề ra cho cả năm 2025, trong đó doanh thu vượt khoảng 6,7% và lợi nhuận vượt khoảng 12%.

Đặc biệt, so với cùng kỳ năm trước, doanh thu tài chính của doanh nghiệp giảm đi rõ rệt đến 19%, tương đương 51 tỷ đồng.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ kết quả ấn tượng trên là sự cộng hưởng từ nhiều nguồn lực, nhưng quan trọng là tư duy đón đầu xu hướng thị trường, chiến lược kinh doanh linh hoạt, phát huy đúng lợi thế trong bối cảnh thị trường đang dần hồi phục.

Theo khảo sát, Khải Hoàn Land vẫn đang kiên định với chiến lược phát triển hệ sinh thái bất động sản đa chức năng gồm: đầu tư - phát triển dự án, phân phối – tiếp thị sản phẩm, ứng dụng công nghệ trực tuyến trong vận hành – quản lý, đào tạo nguồn nhân sự cốt lõi,...

Trong quý III/2025, dự án chủ lực là Khải Hoàn Prime tiếp tục cung ứng ra thị trường nguồn sản phẩm chất lượng, luôn đạt tỷ lệ sold out giỏ hàng trên 95% tại các đợt giới thiệu. Ngoài tiến độ xây dựng nhanh chóng, dự án này tiếp tục hút khách nhờ tiến tới ký HĐMB trong quý IV năm nay.

Các dự án nằm trên quỹ đất tại Vĩnh Long, Bình Dương, Phú Quốc, Vũng Tàu, Bình Thuận,… đang được Khải Hoàn Land xúc tiến thủ tục pháp lý, tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn, hướng tới mục tiêu trở thành thương hiệu đầu tư – phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam.

Song song đó, mảng hợp tác phân phối của Tập đoàn cũng được duy trì hiệu quả, giữ vững vị thế top đầu đối tác chiến lược của các thương hiệu lớn như Vingroup, T&T Group, GS E&C, Masterise Homes, VinaCapital, Phú Long, Khang Điền, Keppel…

Ngoài năng lực kinh doanh hiệu quả, tiềm lực phát triển lớn, Tập đoàn Khải Hoàn Land còn được thị trường chú ý khi sở hữu lực lượng nhân sự dồi dào, đông đảo.

Với những nỗ lực lớn trong việc xây dựng môi trường làm việc sáng tạo, văn minh, gắn kết, Tập đoàn Khải Hoàn Land được vinh danh tại hạng mục "Best Companies To Work For In Asia 2025" - Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2025 vào tháng 8/2025.

Cũng trong quý III, doanh nghiệp này tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện, đáng chú ý là chương trình Hành trình xanh Khải Hoàn Land, chung tay làm sạch thêm những tuyến đường trong đô thị. Có thể thấy, tinh thần "kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội" là giá trị cốt lõi trong một doanh nghiệp nhân văn, phát triển bền vững vì cộng đồng như Khải Hoàn Land.

Theo các chuyên gia, những doanh nghiệp có năng lực vận hành tốt, chủ động được dòng tiền và kiểm soát rủi ro hiệu quả sẽ có thêm nhiều lợi thế để bứt phá trong bối cảnh thị trường đang phục hồi tích cực. Với đà tăng trưởng mạnh mẽ như hiện nay, năm 2025 hứa hẹn là cột mốc chuyển mình ấn tượng của Khải Hoàn Land sau bước chuẩn bị kỹ lưỡng trong những năm qua.