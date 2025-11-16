Doanh thu ở Việt Nam của C.P. Foods giảm 17% khiến doanh thu toàn cầu giảm dù thị trường Trung Quốc bật tăng 36%

C.P. Foods (CPF), công ty mẹ của C.P. Việt Nam, vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025 và 9 tháng đầu năm 2025. Trong 9 tháng này, CPF đạt doanh thu tại Việt Nam là 76,6 tỷ baht, tương đương 62,2 nghìn tỷ đồng , giảm 17% so với cùng kỳ.

Đây cũng là thị trường lớn thứ hai của CPF, chiếm 18% tổng doanh thu, chỉ sau sân nhà Thái Lan.

Doanh thu này của CPF tại Việt Nam có phần lớn nhất đến từ chăn nuôi (farm) với 51,1 tỷ baht (41,5 nghìn tỷ đồng), giảm 18%; thức ăn chăn nuôi (feed) với 19,4 tỷ baht﻿ (15,8 nghìn tỷ đồng), giảm 18%; và thực phẩm (food) với 6,1 tỷ baht (4,9 nghìn tỷ đồng), giảm 3%.

﻿Trong khi đó, doanh thu của CPF tại Thái Lan tăng 2%, Trung Quốc tăng 36%, và các thị trường khác tăng 1%.

Tức là trong 9 tháng đầu năm nay, chỉ có doanh thu tại Việt Nam giảm và sự đi xuống này khiến cho doanh thu toàn cầu của CPF giảm 0,4%, còn 430 tỷ baht.﻿

Ngoài ra, CPF cũng cho biết giá thịt heo trung bình tại Việt Nam trong quý 3/2025 giảm mạnh còn 58.812 đồng/kg, so với 68.449 đồng/kg của quý 2 và 65.409 đồng/kg của quý 1.

Cuối tháng 5-đầu tháng 6, thị trường thịt tại Việt Nam theo dõi sát diễn biến vụ việc ông Liễu Quý Ngân đăng tải các hình ảnh heo bệnh lên mạng xã hội. Sau đó, Công ty C.P. Việt Nam cho biết, hình ảnh con heo có dấu hiệu bị bệnh được chụp tại khu vực kiểm soát động vật sau giết mổ của một cơ sở gia công thuê. Tuy nhiên, C.P. khẳng định, lô heo có dấu hiệu bất thường đã bị loại bỏ và không đưa ra thị trường tiêu thụ.

﻿Sau đó, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành quyết định xử phạt hơn 100 triệu đồng đối với 3 cửa hàng CP Fresh Shop thuộc Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam. Nguyên nhân do các cơ sở này kinh doanh thực phẩm khi giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực.

Cuối tháng 6, ﻿Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định không khởi tố vụ án . Ngoài ra, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường tiếp tục theo dõi, phối hợp chặt chẽ với Công an địa phương trong việc làm rõ động cơ, mục đích phát tán hình ảnh trên mạng xã hội. Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

﻿Tới tháng 7, C.P. Việt Nam phát đi thông báo chính thức khẳng định không vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm khi cung cấp thịt heo, thịt gà tại thị trường Sóc Trăng, sau khi có kết luận điều tra từ Công an tỉnh Sóc Trăng. Theo C.P. Việt Nam, đây là kết quả của quá trình điều tra kỹ lưỡng, độc lập, khách quan từ các cơ quan chuyên trách, và là minh chứng cho nỗ lực tuân thủ pháp luật, đảm bảo chất lượng sản phẩm trong toàn bộ hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.

