Độc lạ thị trường bất động sản tháng 'cô hồn': Tranh thủ mua nhà để hưởng ưu đãi

Giao dịch bất ngờ sôi động

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch (còn gọi là tháng "cô hồn", tháng Ngâu) bị coi là thời điểm không tốt để làm việc lớn, từ cưới hỏi đến mua nhà, xây nhà mua xe. Điều này từng khiến thị trường bất động sản gần như “đóng băng” vào mỗi tháng này. Tuy nhiên, theo quan sát của giới chuyên gia, trong nhiều năm trở lại đây, tâm lý e ngại này đã giảm dần, nhường chỗ cho những tính toán thực tế hơn của cả nhà đầu tư và người mua để ở.

Anh Nguyễn Ngọc Long, một môi giới nhà đất tại Hà Nội cho biết, trái với suy nghĩ của nhiều người, nhiều năm nay, khoảng thời gian tháng 7 âm lịch lại là lúc công ty của anh làm ăn tất bật nhất. Bởi lẽ đây là lúc nhiều chủ đầu tư tung khuyến mại "khủng" để kích cầu khách.

“ Có thể nói tháng 7 âm lịch bây giờ là “mùa sale” của bất động sản. Vì vào thời điểm này, dân môi giới bất động sản dựa vào những ưu đãi đến từ chủ đầu tư tích cực tìm kiếm khách hàng để chốt đơn. Từ ngày mình làm bất động sản, tháng 7 năm nào cũng đạt doanh số cao nhất năm ”, anh Long chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Duy, một nhà đầu tư tại khu vực Đông Anh (Hà Nội), cũng cho biết, giới đầu tư thì họ chỉ nhìn vào cơ hội, khi có cơ hội là họ nhảy vào đầu tư. Trong khi đó, tháng 7 âm lịch lại là tháng có nhiều sản phẩm với giá và chính sách tốt nên việc họ đổ nhiều tiền vào mua là điều dễ hiểu.

Đồng quan điểm, chị Lê Thanh Huyền, nhân viên môi giới bất động sản cũng cho biết, dù là tháng Ngâu nhưng khách của chị vẫn chốt đơn bình thường.

Thị trường bất động sản tháng Ngâu vẫn giao dịch sôi động. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Khách hàng của chị chủ yếu mua các tài sản đầu tư như đất nền, shophouse, biệt thự tại các tỉnh lân cận Hà Nội. Chính vì vậy, khách chỉ cần thấy giá rẻ, vị trí đẹp, chủ đầu tư uy tín, pháp lý rõ ràng là chốt, hầu như không có ai quan tâm đến tháng Ngâu, đặc biệt là các khu vực tiềm năng như Phổ Yên (Thái Nguyên), Từ Sơn (Bắc Ninh), Văn Giang (Hưng Yên)...

Chia sẻ về xu hướng này, lãnh đạo một doanh nghiệp bất động sản cho biết, trong nhiều năm nay, khách hàng không còn ngại tháng 7 âm, đặc biệt là thế hệ trẻ gần như bỏ qua yếu tố kiêng kỵ. Còn đối với những người mê tín, họ thường đặt cọc trước rồi ký hợp đồng sau. Nhưng cũng có những người thích mua trong tháng này vì giá thường rẻ hơn. Thậm chí có nhiều năm, đây lại là thời điểm bán tốt nhất.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho rằng, tâm lý kiêng kỵ tháng ngâu phổ biến khi quy mô thị trường còn nhỏ nhưng thị trường hiện đã lớn nên tâm lý này cũng dần mất đi. Những năm gần đây, giao dịch bất động sản trong tháng 7 âm lịch không quá chênh lệch so với những tháng liền kề.

Nguyên nhân không chỉ do tâm lý người mua dần thay đổi mà còn bởi doanh nghiệp đã chủ động hút khách bằng các chương trình bán hàng hấp dẫn. Nhiều chủ đầu tư còn cho khách đặt cọc, lùi thời hạn ký hợp đồng nhưng vẫn được hưởng ưu đãi áp dụng riêng trong tháng 7 âm lịch.

Ông Nguyễn Anh Quê - Chủ tịch Tập đoàn G6 cũng chia sẻ, dù mới trôi qua 1/3 tháng Ngâu nhưng lượng giao dịch của công ty ông đã đạt bằng cả 4 tháng trước đó gộp lại - một con số cho thấy sức mua không hề ‘đóng băng’ như nhiều người vẫn nghĩ. Người mua hiểu rằng tháng Ngâu là lúc dễ thương lượng giá, được hưởng ưu đãi lớn.

Cũng theo ông, các chủ đầu tư vẫn mở bán vào sát tháng Ngâu, thậm chí cuối tháng 6 âm lịch, thay vì tránh xa như trước đây. Người mua cũng dần thay đổi quan điểm khi mua được giá tốt, sản phẩm hợp lý thì xuống tiền, không quá đặt nặng chuyện ngày tháng.

Thực tế, chính vì tâm lý kiêng kỵ giảm bớt, nhiều người còn coi tháng Ngâu là cơ hội để “săn hàng hời”. Một phần vì lượng khách quan tâm giảm, cạnh tranh ít, một phần vì chủ đầu tư tung ra loạt chính sách bán hàng hấp dẫn nhất trong năm.

Có nên mua nhà tháng Ngâu?

Theo các chuyên gia, tháng Ngâu là thời điểm tốt để người dân mua nhà để ở cũng như đầu tư, bởi lẽ đây là thời điểm các chủ đầu tư tung ra nhiều chính sách khuyến mại tốt.

Ví dụ hiện tại dự án City Rise (Phổ Yên, Thái Nguyên), chủ đầu tư Bắc Thăng Long Thành Đồng tung chương trình “Mùa vàng tháng ngâu - Rinh vàng hái lộc”, tặng 8 chỉ vàng cho đất nền liền kề, 14 chỉ vàng cho biệt thự và 2 cây vàng cho sản phẩm Bizhome hoàn thiện.

Hay tại Noble Palace Tây Thăng Long (Hà Nội), chủ đầu tư áp dụng ưu đãi “khủng”, tặng quà trị giá 280 triệu đồng khi ký hợp đồng mua nhà.

Các chuyên gia cho rằng nếu mua nhà tháng Ngâu, khách sẽ được hưởng nhiều ưu đãi. (Ảnh: Minh Đức).

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam chi nhánh TP.HCM cho biết, đối với người mua ở thì không nên nặng nề tháng Ngâu mà nên cân nhắc đến các yếu tố tài chính, cơ hội mua giá tốt.

Đối với người đầu tư thì các yếu tố quan trọng quyết định đến việc “mua vào bán ra” không phải là tháng 7 âm lịch mà phải là việc tối đa hóa lợi nhuận, có lợi dòng tiền và giao dịch thuận tiện.

Tháng Ngâu là thời điểm nhiều chủ đầu tư tung chính sách khuyến mại để kích cầu và người mua dễ “trả giá” người bán. Đây là những yếu tố thuận lợi cho việc mua.

Trên thực tế, theo ông Tuấn, tâm lý mua nhà của người Việt đã có sự thay đổi đáng kể, họ không còn quá nặng nề việc kiêng kị mua nhà tháng Ngâu bởi ngày dọn vào nhà để ở quan trọng hơn ngày mua.

Ông Vũ Cương Quyết, CEO Đất xanh miền Bắc cũng cho hay, với quy mô thị trường bất động sản ngày càng lớn thì quan niệm không nên mua nhà trong tháng 7 âm lịch đang dần nhạt nhòa.

Đối với nhiều người, tháng "cô hồn" lại là thời điểm tốt để xuống tiền bởi đây là giai đoạn dễ dàng mua được các sản phẩm giá "hời".

Nhiều dự án ra hàng trong thời gian này thường có nhiều ưu đãi hơn so với các thời điểm khác trong năm. Với nhà đầu tư, nếu thấy lãi là họ xuống tiền chứ không còn đặt nặng vấn đề kiêng kị như trước. Nhờ thế các giao dịch mua bán cũng vẫn giữ nhịp ổn định.

"Việc mua nhà trong tháng "cô hồn" không còn được coi là hạn chế như trước đây, và thị trường bất động sản đang thay đổi theo thời gian với sự thay đổi trong quan niệm và hành vi của người mua và nhà đầu tư ", ông Quyết nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia bất động sản, điều quan trọng khi mua nhà là chọn hướng nhà, phong thủy các cửa ngõ trong nhà chứ không phải là không nên mua nhà, xây nhà trong tháng 7.

Việc ký kết mua bán và việc dọn về ở, cúng thổ địa là hai việc khác nhau. Nếu vẫn muốn kiêng cho lành thì mình có thể hoàn thành các thủ tục pháp lý và mua trước rồi sau đó chọn ngày tháng đẹp rồi dọn về ở sau.

Nhiều chuyên gia phong thủy cho rằng việc kiêng kỵ mua bán trong tháng 7 là không có cơ sở khoa học. Đây chỉ là theo quan niệm dân gian không được chứng minh, nghiên cứu. Nếu kiêng kỵ quá mức có thể bạn sẽ bỏ qua cơ hội tốt để đầu tư.



