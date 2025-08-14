Đôi bạn "gương vỡ lại lành" đọ bikini: Chi Pu khoe body nuột nà, Quỳnh Anh Shyn "flex" cơ bụng số 11

Nhắc đến bộ đôi chị em phủ sóng mạng xã hội, không thể không kể tên "chị đẹp" Chi Pu và "em xinh" Quỳnh Anh Shyn. Mỗi người theo đuổi một phong cách riêng, nhưng cả hai đều ghi điểm tuyệt đối nhờ nhan sắc nổi bật và gu thời trang chất khỏibàn. Đặc biệt, style đi biển của hai cô nàng cũng cực kỳ ấn tượng - từ những bộ bikini tôn dáng đến cách mix đồ bắt trend, tất cả đều toát lên thần thái cuốn hút khó rời mắt.

Chi Pu

Lần gần nhất mà Chi Pu khoe ảnh diện bikini là trong chuyến nghỉ dưỡng tại một resort cao cấp ở miền Trung. Trong loạt ảnh đăng tải, cô diện 2 thiết kế bikini nổi bật: một bộ màu xanh cobalt cá tính và một mẫu áo cổ yếm tông hồng cam ngọt ngào. Cả 2 thiết kế này đều khéo tôn lên vóc dáng thon gọn cùng làn da trắng mịn không tì vết của Chi Pu

Diện bikini kết hợp cùng chân váy họa tiết caro, Chi Pu ghi điểm với vẻ ngoài vừa sành điệu, phóng khoáng vừa khoe khéo vóc dáng săn chắc, gợi cảm đầy khỏe khoắn

Tủ đồ bikini của Chi Pu cũng không thiếu những thiết kế "hot hòn họt", tiêu biểu như bộ bikini tông hồng rực rỡ phối cùng váy lưới xanh neon. Sự kết hợp táo bạo này giúp vẻ ngoài của Chi Pu thêm phần nổi bật, bắt mắt và đậm chất mùa hè

Mẫu bikini cổ yếm từng là một trong những thiết kế được Chi Pu đặc biệt ưu ái, được cô liên tục lăng xê trong thời gian trước. Không cần họa tiết cầu kỳ, kiểu dáng đơn giản nhưng tinh tế này vẫn đủ giúp mỹ nhân 1993 khoe trọn vóc dáng chuẩn chỉnh và vẻ gợi cảm nhẹ nhàng, không phô trương

Bên cạnh những thiết kế táo bạo, nổi bật, tủ đồ bikini của Chi Pu cũng có không ít mẫu mang phong cách nhẹ nhàng, chẳng hạn như thiết kế 2 mảnh với tông màu mát mắt như trắng hoặc xanh dương. Cô thường chọn cách phối mang hơi hướng sporty năng động, kết hợp cùng sneaker hoặc đội thêm mũ lưỡi trai để hoàn thiện vẻ ngoài khỏe khoắn, trẻ trung nhưng vẫn không kém phần cuốn hút

Quỳnh Anh Shyn

Giống như Chi Pu, tủ đồ bikini của Quỳnh Anh Shyn cũng ngập tràn những thiết kế hai mảnh giúp khoe trọn vóc dáng săn chắc và cơ bụng số 11 đáng ngưỡng mộ. Cô nàng thường linh hoạt lựa chọn từ các gam màu trung tính đến tông rực rỡ, kết hợp cùng họa tiết bắt mắt để không ngừng làm mới hình ảnh và giữ vững phong độ thời trang đỉnh cao

Là fashionista đình đám, gu ăn mặc của Quỳnh Anh Shyn chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng. Diện áo bikini dây màu hồng, cô khéo léo mix cùng quần short jeans và tạo điểm nhấn bằng vòng dây hoa tiệp màu, matching hoàn hảo với áo. Tổng thể vừa nổi bật vừa sành điệu, chuẩn phong cách “chất chơi” đặc trưng của cô nàng

Thỉnh thoảng Quỳnh Anh Shyn cũng lăng xê phong cách sporty khi kết hợp bikini cùng quần ống rộng. Cách phối này vừa tạo cảm giác thoải mái, dễ vận động vừa mang đến vẻ ngoài cá tính, sành điệu cho Quỳnh Anh Shyn

Dịu dàng và mát mắt trong thiết kế bikini liền thân màu xanh cobalt, Quỳnh Anh Shyn khéo léo hoàn thiện set đồ với chiếc mũ cói, tạo nên tổng thể đậm chất thơ mộn khi thả dáng bên biển xanh cát trắng

Diện thiết kế cúp ngực phối cùng chân váy cut-out tinh tế tông hồng, Quỳnh Anh Shyn khoe trọn vẻ nữ tính yêu kiều mà vẫn giữ được nét sành điệu, trẻ trung đặc trưng trong phong cách. Cô luôn biết cách tạo điểm nhấn bằng phụ kiện, và ở set đồ này, chỉ một chiếc vòng cổ đơn giản cũng đủ để nâng tầm tổng thể, khiến outfit thêm phần thu hút và nổi bật

Ngắm loạt bikini của Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn là chỉ muốn xách vali lên đường du lịch. Vậy nên nếu đang lên kế hoạch vi vu, chị em đừng quên sắm vài mẫu bikini thật xinh, thêm mũ cói, kính râm hay khăn quấn để lên đồ chuẩn chỉnh, tha hồ sống ảo và thả dáng giữa nắng vàng biển xanh. Gợi ý mua sắm - Bikini 2 mảnh: Soup, Mollye, Melania - Bikini liền thân: Brabox, Luhazo, Lanbi shop - Phụ kiện đi biển: Mũ cói, vòng cổ, khăn choàng



