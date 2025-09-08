Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đôi bạn "mạnh nhất lịch sử" Lisa - Rosé: Visual nghiêng trời lệch đất, style sang xịn mịn hết cả từ để khen!

08-09-2025 - 22:28 PM | Lifestyle

Nhắc đến gu thời trang của Lisa và Rosé thì ai cũng phải dành lời khen ngợi.

Truyền thông hôm nay thuộc về BLACKPINK đặc biệt là đôi bạn Lisa - Rosé khi cùng nhau ẵm những giải thưởng danh giá tại lễ trao giải MTV VMAs 2025. Không chỉ cùng nhau tỏa sáng trên sân khấu, ngoài đời, hai bóng hồng 97-line còn được yêu thích khi lúc nào cũng "như hình với bóng", xuất hiện ở đâu là ở đó gấp đôi visual - gấp đôi style sang xịn. Phong cách ăn vận của bộ đôi em út BLACKPINK cũng luôn là tâm điểm chú ý. Có thể thấy rõ cả hai đều chuộng style trẻ trung, năng động, trong đó quần jeans là item được yêu thích hơn cả. Khám phá tủ đồ của Lisa và Rosé, bạn chắc chắn sẽ học lỏm được nhiều bí kíp mix match xịn xò!

Đôi bạn
Đôi bạn


Lisa

Diện quần jeans, Lisa dễ khoe được tỷ lệ cơ thể chuẩn cùng style ăn vận trẻ trung, sành điệu. Kiểu quần này dễ phối đồ, giúp cô thoải mái kết hợp với nhiều item khác nhau từ áo phông, blazer cho đến áo len, tạo nên những outfit hoàn hảo, đẹp bền bỉ suốt 4 mùa!

Đôi bạn
Đôi bạn

Diện jeans đen khói, Lisa chọn mix cùng áo polo phom lửng, khoe khéo vòng eo nhỏ nhắn

Đôi bạn
Đôi bạn

Lần khác, Lisa phối jeans ống rộng cùng áo len mỏng, mix thêm thắt lưng để tạo điểm nhấn hài hòa cho trang phục. Công thức mix match này đơn giản nhưng hiệu quả, giúp Lisa có được giao diện quá đỗi vừa xinh yêu vừa cool ngầu

Đôi bạn
Đôi bạn

Vibe "hiền" hơn, Lisa chọn diện jeans ống đứng và sơ vin cùng áo thun. Phụ kiện mũ lưỡi trai và túi xách giúp tổng thể không nhàm chán, ngược lại vô cùng cuốn hút và nịnh mắt

Đôi bạn
Đôi bạn

Thỉnh thoảng khi diện quần jeans, Lisa sẽ diện mốt áo thun bên trong và khoác ngoài cùng áo khoác mỏng hoặc sơ mi. Cách mix này vừa đẹp vừa sang, phối cùng giày cao gót hay sneaker đều hợp

Rosé

Giống với cô bạn thân Lisa, quần jeans cũng là item không thể thiếu trong tủ đồ của Rosé. Không chỉ chăm diện, cô nàng còn nhiều lần tạo trend với quần jeans, giúp chị em "học lỏm" được nhiều cách phối đã xinh còn điệu!

Đôi bạn
Đôi bạn

Công thức yêu thích của Rosé khi mặc quần jeans đó là kết hợp với áo thun phom lửng hoặc áo 2 dây, áo ba lỗ. Cô nàng đã từng gây sốt khi diện quần jeans đính đầy gấu bông, nhanh chóng trở thành trào lưu được giới trẻ thi nhau "cheap moment"

Đôi bạn
Đôi bạn

Hoặc điển hình hơn phải kể đến "trend" mặc quần jeans + váy dáng dài. Dù đây ây không phải cách phối lạ lẫm nhưng nhắc đến người lăng xê thành công mốt ăn vận này chắc chắn phải nhớ ngay đến Rosé

Đôi bạn
Đôi bạn

Jeans + jeans cũng là một trong những cách phối quen thuộc của Rosé. Với kiểu mix match này, cô thường ưu ái quần jeans ống đứng, kết hợp cùng áo khoác jeans để tạo nên set đồ thời thượng

Đôi bạn
Đôi bạn

Bên cạnh sneaker, Rosé cũng chăm diện giày cao gót khi mix match với quần jeans. Vào mùa lạnh, chỉ cần 1 chiếc áo len mỏng cùng quần jeans, khoác ngoài với blazer là Rosé đã hoàn thành xong outfit đẹp mê tơi, nhìn là muốn chấm ngay điểm 10

Hơn 20 năm túng thiếu, gần 50 tuổi mới có “của ăn của để” giúp tôi thấm thía: Còn chi tiền cho 3 thứ này, bảo sao ví luôn rỗng

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ nhân Hà thành lấy chồng Sài Gòn giàu có: Chồng cho 24 tỷ mua sắm, mẹ 2 con trẻ đẹp như gái 18

Mỹ nhân Hà thành lấy chồng Sài Gòn giàu có: Chồng cho 24 tỷ mua sắm, mẹ 2 con trẻ đẹp như gái 18 Nổi bật

7 thói quen âm thầm nhưng lại là dấu hiệu bạn đang ngày càng giàu có

7 thói quen âm thầm nhưng lại là dấu hiệu bạn đang ngày càng giàu có Nổi bật

Im lặng bấy lâu, cuối cùng Sơn Tùng cũng không chịu nổi?

Im lặng bấy lâu, cuối cùng Sơn Tùng cũng không chịu nổi?

22:14 , 08/09/2025
Không còn Hàm Cá Mập, đây là diện mạo mới của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục!

Không còn Hàm Cá Mập, đây là diện mạo mới của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục!

22:05 , 08/09/2025
Nữ diễn viên khoe được cầu thủ nổi tiếng "ting ting", bỏ nghề diễn không ngại ở nhà chồng nuôi

Nữ diễn viên khoe được cầu thủ nổi tiếng "ting ting", bỏ nghề diễn không ngại ở nhà chồng nuôi

21:46 , 08/09/2025
“Giàu là điều quan trọng” và 2 đòi hỏi khó đến đỉnh điểm của nghề Steadicam do Lê Bảo Hân tiết lộ

“Giàu là điều quan trọng” và 2 đòi hỏi khó đến đỉnh điểm của nghề Steadicam do Lê Bảo Hân tiết lộ

21:19 , 08/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên