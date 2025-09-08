Đôi bạn "mạnh nhất lịch sử" Lisa - Rosé: Visual nghiêng trời lệch đất, style sang xịn mịn hết cả từ để khen!

Truyền thông hôm nay thuộc về BLACKPINK đặc biệt là đôi bạn Lisa - Rosé khi cùng nhau ẵm những giải thưởng danh giá tại lễ trao giải MTV VMAs 2025. Không chỉ cùng nhau tỏa sáng trên sân khấu, ngoài đời, hai bóng hồng 97-line còn được yêu thích khi lúc nào cũng "như hình với bóng", xuất hiện ở đâu là ở đó gấp đôi visual - gấp đôi style sang xịn. Phong cách ăn vận của bộ đôi em út BLACKPINK cũng luôn là tâm điểm chú ý. Có thể thấy rõ cả hai đều chuộng style trẻ trung, năng động, trong đó quần jeans là item được yêu thích hơn cả. Khám phá tủ đồ của Lisa và Rosé, bạn chắc chắn sẽ học lỏm được nhiều bí kíp mix match xịn xò!





Lisa

Diện quần jeans, Lisa dễ khoe được tỷ lệ cơ thể chuẩn cùng style ăn vận trẻ trung, sành điệu. Kiểu quần này dễ phối đồ, giúp cô thoải mái kết hợp với nhiều item khác nhau từ áo phông, blazer cho đến áo len, tạo nên những outfit hoàn hảo, đẹp bền bỉ suốt 4 mùa!

Diện jeans đen khói, Lisa chọn mix cùng áo polo phom lửng, khoe khéo vòng eo nhỏ nhắn

Lần khác, Lisa phối jeans ống rộng cùng áo len mỏng, mix thêm thắt lưng để tạo điểm nhấn hài hòa cho trang phục. Công thức mix match này đơn giản nhưng hiệu quả, giúp Lisa có được giao diện quá đỗi vừa xinh yêu vừa cool ngầu

Vibe "hiền" hơn, Lisa chọn diện jeans ống đứng và sơ vin cùng áo thun. Phụ kiện mũ lưỡi trai và túi xách giúp tổng thể không nhàm chán, ngược lại vô cùng cuốn hút và nịnh mắt

Thỉnh thoảng khi diện quần jeans, Lisa sẽ diện mốt áo thun bên trong và khoác ngoài cùng áo khoác mỏng hoặc sơ mi. Cách mix này vừa đẹp vừa sang, phối cùng giày cao gót hay sneaker đều hợp

Rosé

Giống với cô bạn thân Lisa, quần jeans cũng là item không thể thiếu trong tủ đồ của Rosé. Không chỉ chăm diện, cô nàng còn nhiều lần tạo trend với quần jeans, giúp chị em "học lỏm" được nhiều cách phối đã xinh còn điệu!

Công thức yêu thích của Rosé khi mặc quần jeans đó là kết hợp với áo thun phom lửng hoặc áo 2 dây, áo ba lỗ. Cô nàng đã từng gây sốt khi diện quần jeans đính đầy gấu bông, nhanh chóng trở thành trào lưu được giới trẻ thi nhau "cheap moment"

Hoặc điển hình hơn phải kể đến "trend" mặc quần jeans + váy dáng dài. Dù đây ây không phải cách phối lạ lẫm nhưng nhắc đến người lăng xê thành công mốt ăn vận này chắc chắn phải nhớ ngay đến Rosé

Jeans + jeans cũng là một trong những cách phối quen thuộc của Rosé. Với kiểu mix match này, cô thường ưu ái quần jeans ống đứng, kết hợp cùng áo khoác jeans để tạo nên set đồ thời thượng