Đối tác phóng vệ tinh cho ông Phạm Nhật Vượng: Giá trị nghìn tỷ USD, muốn đưa người lên Sao Hoả, vừa lập kỷ lục tại Mỹ

Ngày 11/8/2026, CTCP VinSpace - thành viên thuộc hệ sinh thái Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, vừa ký kết hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX (Mỹ) của người giàu nhất hành tinh Elon Musk.

Thỏa thuận đánh dấu cột mốc đặc biệt quan trọng trong lộ trình phát triển năng lực hàng không - vũ trụ toàn diện của VinSpace, từng bước hiện thực hóa sứ mệnh thúc đẩy ngành công nghiệp không gian của Việt Nam.

Theo thỏa thuận, các vệ tinh của VinSpace sẽ được đưa lên quỹ đạo thông qua chương trình phóng chia sẻ Transporter Rideshare của SpaceX trong quý 2 năm 2027. Đây là hình thức nhiều khách hàng cùng chia sẻ một chuyến phóng của SpaceX để đưa các vệ tinh lên quỹ đạo, trong đó VinSpace đảm nhiệm việc nghiên cứu, phát triển, chế tạo và vận hành vệ tinh sau khi được đưa vào quỹ đạo.

Đối tác phóng vệ tinh cho tỷ phú Phạm Nhật Vượng trong thoả thuận lần này là cái tên “đình đám” trên thế giới. SpaceX là công ty công nghệ vũ trụ do Elon Musk thành lập năm 2002, chuyên phát triển tên lửa, tàu vũ trụ và các dịch vụ vệ tinh. Công ty nổi tiếng với các dòng tên lửa tái sử dụng như Falcon 9, tàu vũ trụ Dragon và hệ thống phóng siêu nặng Starship.

SpaceX hiện là nhà cung cấp dịch vụ phóng thương mại lớn nhất thế giới, đồng thời vận hành mạng Internet vệ tinh Starlink với hàng nghìn vệ tinh trên quỹ đạo. Công ty được xem là nhân tố quan trọng thúc đẩy ngành công nghiệp không gian tư nhân nhờ giảm mạnh chi phí phóng và tham vọng đưa con người lên sao Hỏa.

Ngày 12/6, SpaceX chính thức niêm yết trên sàn giao dịch Nasdaq với giá IPO chốt ở mức 135 USD mỗi cổ phiếu. Thương vụ này huy động kỷ lục 75 tỷ USD, phá kỷ lục IPO lớn nhất thế giới trước đó do tập đoàn dầu khí Saudi Aramco nắm giữ. Thương vụ đẩy vốn hóa thị trường của SpaceX lên 2.660 tỷ USD và giúp Elon Musk trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới.

Cổ phiếu SPCX sau đó đã hạ nhiệt nhưng SpaceX vẫn nằm trong top các công ty có giá trị lớn nhất thế giới với vốn hóa hơn 1.800 tỷ USD. Con số này đưa công ty của Elon Musk sánh ngang các “bigtech” hàng đầu thế giới như NVIDIA, Apple, Alphabet (công ty mẹ Google), Microsoft, Amazon,…

Về phía VinSpace, công ty được thành lập ngày 3/11/2025, với vốn điều lệ ban đầu 300 tỷ đồng do Vingroup, tỷ phú Phạm Nhật Vượng và 2 người con trai góp vốn. Công ty đăng ký hoạt động ở 6 ngành nghề, trong đó nổi bật là sản xuất máy bay, tàu vũ trụ, vệ tinh viễn thông và vận tải hàng hóa hàng không.

Vào tháng 4/2026, VinSpace đã công bố kế hoạch chế tạo và đưa vệ tinh lên quỹ đạo trong năm 2027. SpaceX được lựa chọn là nhà cung cấp dịch vụ phóng phù hợp với định hướng của VinSpace trong việc hợp tác với những đối tác công nghệ hàng đầu thế giới để hiện thực hóa các nhiệm vụ không gian đầu tiên.

Thỏa thuận với SpaceX nằm trong chiến lược dài hạn của VinSpace nhằm xây dựng năng lực hàng không - vũ trụ toàn diện và trở thành doanh nghiệp vũ trụ tư nhân toàn trình. Theo đó, doanh nghiệp sẽ tham gia vào toàn bộ chuỗi giá trị bao gồm thiết kế, phát triển vệ tinh, lắp ráp - tích hợp - thử nghiệm (AIT), quản lý nhiệm vụ phóng, vận hành vệ tinh, phát triển các sản phẩm viễn thám và dịch vụ dữ liệu không gian dưới mặt đất.