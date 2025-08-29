Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đổi tên một công viên ở trung tâm Hà Nội

29-08-2025 - 17:17 PM | Bất động sản

Công viên Tuổi trẻ Thủ đô được xây dựng từ những năm 2000, nay được đổi tên thành Công viên Võ Thị Sáu.

Ngày 29/8, phường Bạch Mai (TP Hà Nội) tổ chức Lễ công bố quyết định và gắn biển tên công viên Võ Thị Sáu chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh.

Theo UBND phường Bạch Mai, Công viên Tuổi trẻ Thủ đô trước đây - nay là Công viên Võ Thị Sáu, tọa lạc tại vị trí trung tâm, trên tuyến đường Vành đai 1 quan trọng của thành phố Hà Nội. Từ những năm 2000, công viên đã được định hướng xây dựng trở thành không gian xanh lý tưởng, nơi vui chơi, giải trí cho nhân dân và thanh, thiếu niên Thủ đô.

Ngày 17/1/2024, UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định giao UBND quận Hai Bà Trưng (cũ) quản lý toàn diện Công viên Tuổi trẻ Thủ đô. Trên cơ sở đó, UBND quận đã tiếp nhận và tổ chức cải tạo, chỉnh trang công viên, hướng tới một không gian công cộng mở, xanh - sạch - đẹp, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân. Tháng 11/2024, UBND quận đã hạ hàng rào ngăn cách công viên với các tuyến phố Võ Thị Sáu và Thanh Nhàn, mang lại diện mạo thông thoáng hơn cho toàn bộ khu vực.

Đổi tên một công viên ở trung tâm Hà Nội- Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển tên Công viên Võ Thị Sáu.

Dự án công viên Tuổi trẻ Thủ đô được UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch từ năm 2000, quy mô 26,4 ha, tổng mức đầu tư trên 280 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2002 đến năm 2006. Kết quả rà soát của Sở Quy hoạch Kiến trúc năm 2012 phát hiện hàng loạt hạng mục có sai phạm, như nhà hàng Queen Bee, khu văn phòng, sân tennis, sân bóng đá mini, tầng hầm Cung Xuân...

Đổi tên một công viên ở trung tâm Hà Nội- Ảnh 2.

Công viên Võ Thị Sáu nhìn từ trên cao.

Tháng 6/2025, tại phiên giải trình do Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức về công tác quản lý, đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới công viên, vườn hoa, lãnh đạo Sở Xây dựng đã có thông tin về xử lý sai phạm tại đây.

Đến thời điểm tháng 6/2025, quận Hai Bà Trưng (cũ) đã xử lý hoàn thành 9/14 hạng mục sai phạm. Giai đoạn 2021-2025, việc xử lý vi phạm tại công viên Tuổi trẻ Thủ đô đạt khoảng 60%. Thành phố đã giao quận nghiên cứu điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công viên Tuổi trẻ Thủ đô làm cơ sở cải tạo tổng thể công viên.

Theo Trần Hoàng

Tiền Phong

