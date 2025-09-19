Đổi tên từ Công ty Nghệ sĩ Quyền Linh, Amity vẫn bị ‘nhắc tên’ vì chậm đóng bảo hiểm

Mới đây, Phòng Quản lý thu và Phát triển người tham gia thuộc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM đã công bố danh sách 18.984 đơn vị trên địa bàn thành phố chậm đóng bảo hiểm từ 3 tháng trở lên, số liệu được tính đến hết ngày 31/8/2025, cập nhật UNC đến hết ngày 15/9/2025.

Đàng chú ý, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Amity (Amity) cũng bị “nhắc tên” trong danh sách này với 9 tháng chậm đóng bảo hiểm, số tiền lên đến hơn 3,2 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Amity tiền thân là Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh, vừa được đổi tên ngày 16/4/2025.

Doanh nghiệp được thành lập ngày 23/8/2018 với vốn điều lệ ban đầu là 9,79 tỷ đồng do bà Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1986) làm chủ sở hữu, đồng thời giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty.

Ảnh chụp màn hình

Ngành, nghề kinh doanh chính là sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh. Ngoài ra công ty còn sản xuất hóa chất cơ bản, cho thuê xe có động cơ, dịch vụ đóng gói,...

Sau nhiều lần thực hiện tăng vốn điều lệ, theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 12/6/2024, vốn điều lệ của Amity đang ở mức 200 tỷ đồng, 100% là nguồn vốn tư nhân.

Theo cập nhật mới nhất ngày 18/8/2025, bà Nguyễn Thị Vân Anh vẫn đang là chủ sở hữu của Amity, đồng thời là Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo thông tin ghi nhận từ 1 bài viết trên website của Amity, doanh nghiệp này giới thiệu là công ty do MC Quyền Linh đồng sáng lập.

Amity chuyên bán các sản phẩm bột giặt, nước giặt, nước xả vải, nước lau sàn, nước rửa chén, nước tẩy trắng javel mang thương hiệu Amity.

"Là sản phẩm ra đời từ tâm huyết của Nghệ sĩ Quyền Linh và những người anh em thân thiết là Quốc Cơ, Quốc Nghiệp, Sam, Amity được dày công nghiên cứu sau nhiều năm tìm hiểu thị trường và đã được kiểm chứng chất lượng đáng tin cậy. Amity chính là sản phẩm đến từ trái tim, được bảo chứng bởi hình ảnh và uy tín của chính Nghệ sĩ Quyền Linh", theo giới thiệu trên website.

Được biết, ngoài là người đại diện thương hiệu cho các sản phẩm của Amity, Quyền Linh còn góp vốn cùng vợ là bà Nguyễn Thị Dạ Thảo thành lập Công ty TNHH Văn hóa - Du lịch Giếng Tiên Thảo Linh, doanh nghiệp này được thành lập từ ngày 15/3/2018, ngành nghề kinh doanh chính là điều hành tua du lịch.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, trong đó nghệ sĩ Quyền Linh góp vốn 7 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 70%; bà Nguyễn Thị Dạ Thảo góp vốn 3 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 30%.

Cũng tại thời điểm này, nghệ sĩ Quyền Linh là Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc của doanh nghiệp này.

Đến ngày 4/8/2020, vốn điều lệ của Công ty Du lịch Giếng Tiên Thảo Linh không thay đổi, tuy nhiên cơ cấu cổ đông có sự thay đổi. Cụ thể, Công ty TNHH Năng lượng Quang Vũ góp vốn 3,9 tỷ đồng (tỷ lệ 39%), cổ đông Nguyễn Mạnh Hà góp vốn 2,5 tỷ đồng (tỷ lệ 25%), ông Nguyễn Phi Hùng góp vốn 500 triệu đồng (tỷ lệ 5%) và nghệ sĩ Quyền Linh góp vốn 3,1 tỷ đồng (tỷ lệ 31%).

Ngày 1/6/2021, cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp nghiệp này chỉ còn hai thành viên, trong đó nghệ sĩ Quyền Linh nắm 75% và cổ đông Nguyễn Mạnh Hà sở hữu 25%.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất ngày 27/3/2023, nghệ sĩ Quyền Linh đã giảm sở hữu tại doanh nghiệp này xuống còn 54%, tương đương góp vốn 5,4 tỷ đồng, đồng thời đang giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty.



