Đổi xe lái thử, hai chủ xe Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross bóc tách nhiều điểm khác biệt mà thông số không thể hiện được

Khả năng cách âm cũng là một điểm cộng lớn có thể nhận thấy rõ khi bước lên Xforce so với Yaris Cross. Theo hai chủ xe, Yaris Cross có tiếng ồn từ cả môi trường, từ gầm và từ khoang máy dội vào cabin nhiều hơn hẳn so với Xforce. Anh Huy cũng cho rằng phần vỏ xe Yaris Cross của mình mỏng hơn so với Xforce.