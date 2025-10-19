Cơ sở dầu khí của Venezuela.

Từ tháng 3 đến tháng 10, Caracas đã nhập khẩu gần bảy triệu thùng naphtha từ Nga, theo công ty phân tích Kpler, trong khi nhập khẩu từ Mỹ đã ngừng lại. Tại sao điều này xảy ra và triển vọng này nói lên điều gì? Tất cả có trong bài viết của RIA Novosti.

Tìm kiếm sự thay thế

Venezuela sản xuất dầu thô nặng, không thể bơm qua đường ống nếu không được hóa lỏng trước. Đây chính xác là mục đích cần naphtha (nguyên liệu không thể thiếu trong ngành công nghiệp hóa dầu).

Trong một thời gian dài, Mỹ gần như là nhà cung cấp độc quyền tại đây. Các nhà máy lọc dầu Mỹ coi trọng thị trường này, cho phép họ bán bớt các sản phẩm dầu nhẹ dư thừa. Một số công ty đã hợp tác với Petroleos de Venezuela thuộc sở hữu nhà nước trong các dự án.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thắt chặt lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ của Venezuela và thu hồi giấy phép hoạt động được cấp dưới thời Tổng thống Joe Biden cho một số công ty năng lượng, bao gồm cả Chevron.

Quay sang Nga

Caracas đã cố gắng mua naphta từ Trung Quốc và Iran, nhưng cuối cùng đã chọn Nga.

"Lợi thế chính ở đây là chất lượng, vì naphtha của Nga là một phần của dầu lưu huỳnh nặng, được làm giàu đáng kể, tương tự như dầu thô của Venezuela. Hơn nữa, giá cả cạnh tranh hơn so với các sản phẩm tương tự của Iran và Trung Quốc", Mikhail Khachaturyan, Phó Giáo sư tại Khoa Phát triển Chiến lược và Đổi mới thuộc Trường Quản lý Cấp cao thuộc Đại học Tài chính thuộc Chính phủ Liên bang Nga, cho biết.

Kênh quan trọng

Moskva từ lâu đã định hướng lại hoạt động xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ. Và việc bán naphtha cho Caracas hoàn toàn phù hợp với chiến lược này, giúp củng cố vị thế của Moskva ở Mỹ Latinh.

"Việc giao hàng đến Venezuela rất quan trọng đối với việc đa dạng hóa xuất khẩu trong bối cảnh áp lực ngày càng tăng từ Mỹ lên các đối tác thương mại truyền thống của Nga.

Bắt đầu từ năm 2022, các quốc gia Đông Á và Nam Á sẽ là những khách hàng chính mua xăng dầu trực tiếp của chúng tôi. Ví dụ, từ tháng 1 đến tháng 8, các công ty dầu khí trong nước đã vận chuyển 1,8 triệu tấn naphtha sang đảo Đài Loan Trung Quốc và 1,7 triệu tấn sang Ấn Độ.

Các nhà nhập khẩu khác bao gồm Trung Quốc, Singapore, Malaysia và Thổ Nhĩ Kỳ", ông Sergey Ermilov, Giám đốc Thực hành Chiến lược tại Reksoft Consulting, cho biết.

Xét đến việc lượng naphtha Mỹ giao cho Venezuela trung bình mỗi ngày năm ngoái đạt 57.600 thùng, tổng lượng xuất khẩu hàng năm của Nga có thể đạt 2,5-2,8 triệu tấn. Điều này sẽ giúp bù đắp tác động tiêu cực của việc khả năng giảm doanh số bán sang các nước châu Á khác, nhà phân tích lập luận.

Caracas đã chịu lệnh trừng phạt của Mỹ trong hai thập kỷ và các nhà quan sát tin rằng nếu lệnh trừng phạt này vẫn được duy trì, Moskva hoàn toàn có khả năng đảm bảo vị thế là nhà cung cấp chính cho thị trường địa phương.

Một vấn đề khác là sự trở lại của các tập đoàn dầu mỏ lớn trong nước sẽ làm gia tăng cạnh tranh, khiến tình hình trở nên phức tạp hơn, chủ yếu là do vấn đề hậu cần, theo Anastasia Prikladova, phó giáo sư Khoa Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Kinh tế Nga Plekhanov.

Tuy nhiên, Mikhail Khachaturyan tin rằng các nhà sản xuất dầu mỏ của Nga có thể sẽ làm mọi cách có thể để duy trì vai trò là nhà bán naphtha chính.

"Hơn nữa, các quốc gia sản xuất dầu khác trong khu vực có thể noi gương Venezuela, vì dầu nặng đang chiếm ưu thế ở đó. Moskva có kinh nghiệm và công nghệ cho cả sản xuất và khai thác nhiều loại dầu khác nhau", nhà kinh tế giải thích.

Việc củng cố vị thế của Nga tại Mỹ Latinh sẽ thúc đẩy đa dạng hóa xuất khẩu theo chính sách perestroika. Trong khi các chính sách của chính quyền ông Trump nhằm thống trị toàn cầu thường mang lại tác dụng ngược.

Trong trường hợp này, Rory Johnston, chuyên gia thị trường dầu mỏ tại Commodity Context, nhấn mạnh, họ đang thực sự đẩy Nga và Venezuela "vào vòng tay nhau".