Đơn hàng 5.000 UAV vận tải xuất khẩu sang Hàn Quốc giờ ra sao?

28-09-2025 - 09:03 AM | Doanh nghiệp

Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch CT Group, đã cập nhật về tiến độ của đơn hàng 5.000 UAV vận tải xuất khẩu sang Hàn Quốc

Làm UAV mà không có phụ tùng của Trung Quốc thì rất khó 

Ngày 27-9, tại chương trình Cà phê Doanh nhân lần thứ 85 do Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA) tổ chức với chủ đề "Doanh nhân khát vọng vươn mình", ông Trần Kim Chung, Chủ tịch CT Group, đã đề cập dự án xuất khẩu UAV (thiết bị không người lái) vận tải sang Hàn Quốc.  

Chủ tịch CT Group nhấn mạnh đầu tư khoa học - công nghệ không bao giờ có "chuyện Thánh Gióng" - bỗng nhiên trở nên khổng lồ. Để thành công, đòi hỏi phải cái sự tích lũy lâu dài từ về mặt khoa học - công nghệ, nghiên cứu, nguồn nhân lực, vốn liếng, mối quan hệ trong và ngoài nước,… 

Ông Chung cho biết CT Group đã đầu tư vào mảng khoa học - công nghệ từ lâu, đến năm 2022 công bố các lĩnh vực: UAV, chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học,…

Cái khó là Việt Nam chưa có hệ sinh thái công nghệ thực sự. Chẳng hạn, muốn làm một UAV mà không có phụ tùng của Trung Quốc thì rất khó vì Việt Nam chưa có ngành phụ trợ. Chính vì điều kiện như vậy, CT Group bắt buộc phải nghiên cứu và phát triển, tự mình làm mọi thứ nên mất nhiều thời gian để chuẩn bị.

Đơn hàng 5.000 UAV vận tải xuất khẩu sang Hàn Quốc giờ ra sao?- Ảnh 1.

Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch Tập đoàn CT Group (cầm mic), tại tọa đàm

Vì sao doanh nghiệp Việt xuất khẩu được UAV cho Hàn Quốc?

"Nhiều người hỏi rằng tại sao chúng tôi có thể xuất khẩu UAV loại lớn sang một thị trường khó như Hàn Quốc?Đây không chỉ là thị trường công nghệ cao mà là còn thị trường có tính dân tộc rất cao. Tuy nhiên, chúng tôi đã chứng minh được khả năng sản xuất tối ưu. Thay vì như Samsung - tốn rất nhiều năm để tạo ra những cơ sở sản xuất ở Việt Nam và sản xuất để xuất đi thế giới, bây giờ chúng tôi có sẵn rồi. Họ (đối tác Hàn Quốc - PV) chỉ việc dùng thương hiệu của họ để đẩy ra thế giới, nhanh hơn rất nhiều" - Chủ tịch CT Group phân tích.

Ông Chung cũng cho rằng đầu tư khoa học - công nghệ vô cùng rủi ro bởi công nghệ thay đổi rất nhanh. Đầu tư không đủ lớn thì không chiếm lĩnh được thị trường, song đầu tư rồi một sáng ngủ dậy đọc tin thấy có công nghệ mới "giết" hẳn công nghệ mình đang làm thì đó là thảm họa. "Không ai biết ngày mai công nghệ nào sẽ thay thế mình" - ông nhìn nhận.

Về diễn tiến của lô hàng 5.000 UAV vận tải xuất khẩu, ông Chung cho biết đang thực hiện chương trình thử nghiệm tại sân bay lớn nhất Hàn Quốc. Thử nghiệm cho thấy UAV Việt Nam đã bay rất tốt ở trên bầu trời Hàn Quốc.

Các UAV này đang tiếp tục bay thử cho đến khi đủ giờ bay theo quy định để được cấp phép, bàn giao chính thức.

UAV, CT Group

