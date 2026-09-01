Đón tin cực vui, cổ phiếu DN liên quan "kho báu" chứa 1.500 kg vàng ở Lai Châu tăng bốc 30% chỉ sau 1 tuần

Cổ phiếu HID của CTCP Halcom Việt Nam đã ghi nhận đà tăng mạnh trong tuần qua, bất chấp VN-Index chịu áp lực điều chỉnh. Kết thúc phiên 11/9, HID đóng cửa tại 4.330 đồng/cp, tăng sát trần 6,65% so với phiên trước. Thanh khoản cũng tăng vọt với hơn 2 triệu cổ phiếu được sang tay, cao gấp hơn 4 lần phiên liền trước.

Tính từ mức 3.350 đồng/cp cuối phiên 4/9, thị giá HID đã tăng khoảng 29,3% chỉ sau 5 phiên giao dịch, trong đó có 3 phiên tăng trần trong tuần. Nhịp đi lên nhanh đưa HID trở lại vùng giá cao nhất trong khoảng 3 tháng. Vốn hóa thị trường hơn 332 tỷ đồng.

Diễn biến của cổ phiếu HID xuất hiện đồng thời với thông tin tích cực liên quan tới tình trạng niêm yết. Theo quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, cổ phiếu HID được đưa ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 11/9/2026. HoSE cho biết nguyên nhân là tổ chức kiểm toán có kết luận soát xét với ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2026 của Halcom Việt Nam.

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, Halcom Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần hơn 217 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 9,4 tỷ đồng.

Công ty con sở hữu dự án vàng tại Lai Châu

Thông tin liên quan, Halcom Việt Nam hiện sở hữu 50,24% vốn tại CTCP Khoáng sản Sao Phương Bắc. Khoáng sản Sao Phương Bắc được biết đến là doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án khai thác và chế biến quặng vàng gốc khu vực Nậm Kha Á tại các xã Mù Cả và Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Theo hồ sơ dự án, dự án có trữ lượng gồm 468.000 tấn quặng, chứa 1.584 kg vàng và 5.132 kg bạc. Theo thiết kế cơ sở, trữ lượng khai thác gồm toàn bộ hoặc một phần các khối trữ lượng đã được phê duyệt, với tổng cộng 409.896 tấn quặng nguyên khai, chứa khoảng 1.383,7 kg vàng và 4.613,5 kg bạc.

Sản phẩm dự kiến sau khi chế biến trong toàn bộ đời dự án là 1.247,3 kg vàng có hàm lượng trên 99,9% và 3.898,6 kg bạc có hàm lượng trên 99,9%.

Ngày 25/6/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1036/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự án có tổng diện tích sử dụng đất 126 ha, tổng mức đầu tư 422,5 tỷ đồng. Công suất khai thác thiết kế là 17.000 tấn quặng nguyên khai/năm. Công suất nhà máy chế biến gồm tuyển khoáng và luyện kim cũng là 17.000 tấn quặng nguyên khai/năm.

Tuổi thọ của dự án theo giấy chứng nhận đầu tư là 27 năm kể từ ngày được cấp giấy phép khai thác, trong đó thời gian xây dựng là 2 năm và thời gian sản xuất là 25 năm. Theo tiến độ trong báo cáo, dự án dự kiến khởi công quý 1/2028 và hoàn thành quý 2/2029.