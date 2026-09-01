SSI Research chỉ ra loạt cổ phiếu "hút tiền" mạnh trong tuần đầu nâng hạng

Tuần giao dịch trước thời điểm thị trường Việt Nam chính thức được nâng hạng sẽ chứng kiến dòng tiền lớn từ các quỹ ETF ngoại cùng lúc tái cơ cấu danh mục. Đợt giải ngân đầu tiên của các quỹ mô phỏng chỉ số toàn cầu của FTSE dự kiến diễn ra vào ngày 18/9/2026, trước khi chỉ số mới có hiệu lực vào ngày 21/9/2026.

Chứng khoán SSI (SSI Research) trong báo cáo mới đây ước tính giá trị mua ròng của các quỹ này trong đợt giải ngân đầu tiên đạt 240 triệu USD với 27 cổ phiếu được mua vào.﻿

Đáng chú ý, ngày 18/9 cũng là thời điểm các ETF ngoại lớn đang đầu tư tại Việt Nam như Xtrackers, VanEck và Fubon thực hiện tái cơ cấu danh mục. Vì vậy, hoạt động mua bán tại từng cổ phiếu sẽ chịu tác động đồng thời từ việc thêm, loại và điều chỉnh tỷ trọng của các quỹ.

Theo SSI Research, tổng giá trị mua vào của các ETF trong đợt tái cơ cấu ngày 18/9 ước đạt khoảng 450 triệu USD, trong khi giá trị bán ra khoảng 204 triệu USD, tương ứng mua ròng 246 triệu USD.

Xét theo giá trị giao dịch, SSI ước tính VPB là cổ phiếu được các ETF mua vào nhiều nhất trong tuần 14-18/9, với khoảng 33 triệu USD.

Đứng sau là VHM với 31 triệu USD và MCH với 22 triệu USD. Các vị trí tiếp theo gồm FPT (21,5 triệu USD), MSN (21 triệu USD), HPG (19 triệu USD), VNM (17 triệu USD), VIX (16 triệu USD), VPL (14 triệu USD) và ACB (14 triệu USD).

Ở chiều bán, VIC đứng đầu với giá trị bán ròng ước tính 28 triệu USD. Tiếp theo là STB (9 triệu USD), SHB (4 triệu USD), KBC (3 triệu USD), KDH (3 triệu USD), DXG (2 triệu USD), CEO (2 triệu USD), POW (1 triệu USD), NKG (0,8 triệu USD) và BVH (0,5 triệu USD).

Trường hợp đáng chú ý là VIC. Theo SSI Research, cổ phiếu này được mua mạnh bởi các quỹ của Vanguard mô phỏng FTSE GEIS, nhưng đồng thời lại chịu áp lực bán từ các ETF còn lại.

Đáng kể nhất là hoạt động tái cơ cấu của Xtrackers, khi quỹ này dự kiến hạ tỷ trọng VIC từ 31,6% xuống 15%. Do đó, dòng tiền tại VIC có sự giằng co giữa lực mua từ các quỹ Vanguard và lực bán từ những ETF khác.

Nếu xét theo số ngày giao dịch tương đương , MCH đứng đầu danh sách được mua với 10,51 ngày giao dịch, tiếp đến là SSB (7,3 ngày), VPL (5,9 ngày), VCK (2,4 ngày), VNM (2,39 ngày), ACB (2,14 ngày), MSN (1,94 ngày), VPB (1,92 ngày), NVL (1,91 ngày) và VHM (1,45 ngày).

Ở chiều bán, KBC dẫn đầu với mức tương đương 2,53 ngày giao dịch, tiếp theo là NKG (1,44 ngày), KDH (0,98 ngày), STB (0,8 ngày), CEO (0,57 ngày), VIC (0,48 ngày), BVH (0,42 ngày), VHC (0,39 ngày), POW (0,38 ngày) và DXG (0,35 ngày).