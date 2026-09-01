Một loại cây quá quen, được ví như nhân sâm của người nghèo, giúp doanh nghiệp trên sàn chứng khoán thu hàng trăm tỷ mỗi năm

Đinh lăng có tên khoa học Polyscias fruticosa, thuộc họ Nhân sâm. Tại Việt Nam, cây đã được trồng từ lâu ở vườn gia đình, đình chùa, trạm xá và bệnh viện với nhiều mục đích khác nhau. Traphaco cho biết đinh lăng được sử dụng làm cảnh, làm thuốc và gia vị, vì vậy đây là loại cây khá gần gũi trong đời sống hàng ngày.

Từ một cây thuốc quen thuộc, đinh lăng đã trở thành nguyên liệu quan trọng trong chuỗi sản phẩm chăm sóc não bộ của Traphaco. Doanh nghiệp cho biết mọi bộ phận của cây đều có thể được khai thác cho mục đích dược liệu và thực phẩm. Đinh lăng cũng được Traphaco xác định là một trong những dược liệu nền tảng được doanh nghiệp nghiên cứu và thương mại hóa trong nhiều năm.

Từ cây trồng quanh nhà đến những sản phẩm tồn tại hàng chục năm

Một trong những sản phẩm nổi tiếng gắn với đinh lăng là Hoạt huyết dưỡng não Traphaco, ra mắt từ năm 1996. Dòng sản phẩm này nhiều năm giữ vị trí số 1 thị phần nhóm sản phẩm bổ não tại Việt Nam. Đến năm 2010, doanh nghiệp mở rộng danh mục với Cebraton, tiếp tục sử dụng bộ đôi đinh lăng và bạch quả; sau đó tiếp tục đưa Cebraton Premium năm 2022.

Danh mục hệ thần kinh trên website Traphaco hiện có bốn sản phẩm gồm Cebraton, Hoạt huyết dưỡng não, Cebraton Premium và Hoạt huyết dưỡng não Extra. Trong đó, Hoạt huyết dưỡng não và Cebraton đều có đinh lăng là một trong những thành phần chính.

Quy mô sử dụng loại cây này đáng chú ý hơn khi đặt trong bức tranh chung của thị trường. Tại Hội thảo khoa học quốc tế V.IMPACT 2026 diễn ra tháng 4 năm nay, đinh lăng được côngg bố là thành phần chính trong 212 sản phẩm mang thương hiệu Hoạt huyết dưỡng não, còn nhu cầu đinh lăng khô đã lên tới hàng trăm tấn mỗi năm.

Doanh nghiệp cũng đã định hướng phát triển chuỗi giá trị đinh lăng từ trồng trọt, chế biến, sản xuất đến thương mại hóa. Traphaco đã xây dựng vùng trồng đinh lăng theo tiêu chuẩn GACP-WHO từ nhiều năm trước nhằm chủ động nguồn nguyên liệu. Bên cạnh đó, công ty còn triển khai phần mềm quản lý phòng thí nghiệm LMS và tiếp tục ứng dụng mô hình AI phân loại đinh lăng.

Doanh thu hàng trăm tỷ, mảng Đông dược tiếp tục tăng trưởng mạnh

Các sản phẩm sử dụng đinh lăng như Hoạt huyết dưỡng não và Cebraton nằm trong mảng Đông dược, một trong những trụ cột kinh doanh lâu năm của Traphaco. Theo Báo cáo thường niên 2025, nhóm hàng Đông dược vẫn chiếm khoảng 61% cơ cấu hàng hóa của doanh nghiệp, so với 39% của nhóm Tân dược.

Traphaco không công bố doanh thu riêng của Hoạt huyết dưỡng não, Cebraton hay toàn bộ các sản phẩm có thành phần đinh lăng. Tuy nhiên, quy mô kinh doanh của mảng Đông dược là đáng kể khi năm 2025, Traphaco ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 2.657 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước. Trong năm này, nhóm Đông dược cao cấp tăng trưởng tới 68%, riêng Cebraton Premium, sản phẩm có thành phần đinh lăng, tăng 63% so với cùng kỳ.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 của Traphaco đạt 278 tỷ đồng, tăng 8% so với năm trước. Đây cũng là năm công ty ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu cao nhất trong nhiệm kỳ 2021 đến 2025. Trong chiến lược giai đoạn mới, Traphaco tiếp tục xác định Đông dược là một trụ cột, đồng thời đẩy mạnh các dòng Đông dược cao cấp nhằm nâng giá trị danh mục sản phẩm.

Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong nửa đầu năm 2026. Sau 6 tháng, Traphaco ghi nhận doanh thu thuần 1.370 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 133 tỷ đồng, tăng 8,6%. Kết quả này cho thấy quy mô kinh doanh của doanh nghiệp vẫn duy trì ở mức hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm, trong đó Đông dược tiếp tục giữ tỷ trọng lớn trong cơ cấu hoạt động.