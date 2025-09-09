Đóng góp hàng nghìn tỷ đồng, nhiều ngân hàng được vinh danh trong nhóm doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Ngày 9/9/2025, tại Hà Nội, Kênh thông tin tài chính kinh tế CafeF (thuộc Công ty Cổ phần VCCORP) đã tổ chức Lễ Vinh danh các doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2025.

Đây là hoạt động thường niên nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có đóng góp quan trọng cho ngân sách quốc gia, khẳng định vai trò đầu tàu và sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Trọng tâm của buổi lễ là việc công bố hai danh sách danh giá: VNTAX 200, quy tụ các doanh nghiệp có mức nộp ngân sách từ 200 tỷ đồng trở lên, và PRIVATE 100, vinh danh riêng khối doanh nghiệp tư nhân với mức nộp từ 100 tỷ đồng trở lên. Đây không chỉ là những con số biết nói, mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ, sự phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội của mỗi doanh nghiệp.

Phát biểu chào mừng sự kiện, ông Phạm Quang Minh, Giám đốc CafeF, nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế Việt Nam năm 2024 đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, đặc biệt là việc thu ngân sách nhà nước vượt dự toán. Ông cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2024 đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp thuộc danh sách VNTAX 200 và PRIVATE 100 có sự đóng góp vô cùng lớn. Cụ thể, khối VNTAX 200 đã nộp gần 800.000 tỷ đồng và khối PRIVATE 100 nộp gần 245.000 tỷ đồng. Những đóng góp này chính là nguồn lực tài chính quan trọng, khẳng định vị thế và vai trò của doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Trong đó, Agribank, ngân hàng thương mại nhà nước, ghi dấu ấn với mức đóng góp ngân sách 9.178 tỷ đồng trong năm 2024, tăng 77% so với năm 2023. Dự kiến năm 2025, Agribank sẽ vượt mốc 10.000 tỷ đồng, khẳng định vai trò chủ lực trong lĩnh vực tài chính và hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực "Tam Nông" (nông nghiệp, nông thôn, nông dân).

Techcombank giữ vị trí dẫn đầu khối ngân hàng tư nhân với mức nộp ngân sách 6.775 tỷ đồng trong năm 2024, khẳng định vị thế hàng đầu trong hệ thống ngân hàng cũng như tinh thần phụng sự đất nước bằng những đóng góp cụ thể, bền vững. Thành tích này một lần nữa minh chứng cho sự phát triển ổn định và mạnh mẽ của Techcombank, đặc biệt khi dẫn đầu nhóm tư nhân ba năm liên tiếp.

HDBank vươn lên trở thành ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn thứ hai trong hệ thống, với mức đóng góp hơn 6.000 tỷ đồng trong năm 2024, tăng gấp đôi so với năm 2023. HDBank nổi bật với các dịch vụ tài chính linh hoạt, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các sản phẩm dành riêng cho khách hàng cá nhân. Sự tăng trưởng thần tốc 101% trong đóng góp ngân sách đã giúp HDBank củng cố vị thế trong nhóm các ngân hàng tư nhân hàng đầu.

VPBank, một trong những ngân hàng tư nhân hàng đầu, cũng được vinh danh nhờ đóng góp trên 5.800 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Với chiến lược phát triển bền vững và ứng dụng công nghệ hiện đại, VPBank đã và đang đồng hành cùng hàng triệu khách hàng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế.

ACB cũng nằm trong nhóm ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2024, với mức đóng góp trên 5.500 tỷ đồng. ACB tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu trong khối ngân hàng TMCP nhờ chất lượng sản phẩm dịch vụ và các nỗ lực thúc đẩy phát triển bền vững.

LPBank được vinh danh trong Top 20 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam, với mức đóng góp hơn 3.300 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước năm 2024. Với chiến lược tập trung vào chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm tài chính sáng tạo, LPBank đã ghi dấu ấn với các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và khách hàng cá nhân, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn. Sự tăng trưởng ổn định và những nỗ lực trong việc nâng cao hiệu quả quản trị đã giúp LPBank củng cố vị thế trong hệ thống ngân hàng tư nhân.

SHB được vinh danh trong Top 20 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam, với mức đóng góp gần 2.500 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước năm 2024. Với chiến lược phát triển bền vững, SHB đã không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ số và cung cấp các giải pháp tài chính đa dạng, từ tín dụng doanh nghiệp đến dịch vụ ngân hàng bán lẻ. SHB cũng nổi bật với các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế tại các địa phương.

TPBank được vinh danh trong Top 20 doanh nghiệp tư nhân và Top 10 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Với định hướng trở thành ngân hàng số tiên phong, TPBank đã khẳng định vị thế thông qua các giải pháp tài chính hiện đại, tiện ích, và sự đồng hành cùng khách hàng trong kỷ nguyên số. Sự đóng góp của TPBank không chỉ thể hiện qua con số ngân sách mà còn qua việc mang đến những giá trị gia tăng cho nền kinh tế số.

OCB nằm trong Top 40 doanh nghiệp tư nhân và Top 20 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Với chiến lược phát triển an toàn và hiệu quả, OCB đã từng bước khẳng định vị thế là một tổ chức tài chính uy tín, đóng góp tích cực vào sự phát triển của khách hàng và nền kinh tế quốc gia.

Lễ Vinh danh các doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam không chỉ là dịp để ghi nhận những đóng góp tài chính mà còn là cơ hội để tôn vinh tinh thần trách nhiệm xã hội và khả năng quản lý xuất sắc của các ngân hàng.

Sự kiện cũng là lời khẳng định mạnh mẽ về vai trò của khu vực tư nhân, đặc biệt là các ngân hàng, trong việc dẫn dắt nền kinh tế Việt Nam. Với những nỗ lực đổi mới liên tục, các ngân hàng này không chỉ góp phần vào nguồn thu ngân sách mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững và thịnh vượng của đất nước.