Đông Hiệp (DHTI) được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" 2025

Đây là một dấu ấn đặc biệt, khi DHTI ghi danh tham dự và giành giải thưởng uy tín này ngay từ năm đầu tiên.

Vượt qua hơn 600 doanh nghiệp, tổ chức trong nước tham dự giải thưởng HR Asia Awards 2025, DHTI đã đáp ứng được các tiêu chí khắt khe áp dụng cho các thị trường nhân sự lớn tại châu Á bao gồm: CORE (Collective Organisation for Real Engagement), SELF (Heart, Mind, Soul) và GROUP (Think, Feel, Do) để đạt điểm số 4.41/5, cao hơn điểm bình quân toàn thị trường là 3.95.

Đặc biệt hơn, với chủ đề năm 2025 "Multi-Generation Synergy" (Sức mạnh kết nối đa thế hệ), DHTI được tổ chức HRAA đánh giá rất cao bởi khả năng quản lý và khai thác hiệu quả sự đa dạng của lực lượng lao động. Điều này đã mang lại những điểm số vượt trội ở các hạng mục quan trọng: 4.47/5 cho Môi trường làm việc bền vững và 4.52/5 cho Môi trường làm việc công bằng.

DHTI đạt những điểm số vượt trội ở các hạng mục quan trọng: 4.47/5 cho Môi trường làm việc bền vững và 4.52/5 cho Môi trường làm việc công bằng.

Chia sẻ về những yếu tố quan trọng đã đóng góp tạo nên thành công của DHTI trong giải thưởng HR Asia Awards 2025, đại diện DHTI phát biểu: "Trong suốt 25 năm qua, chúng tôi luôn kiên định với một nguyên tắc: Con người là trung tâm của mọi chiến lược. Với chúng tôi, chiến lược đó bắt đầu từ việc xây dựng một nơi làm việc tử tế - tử tế một cách trọn vẹn – nơi mỗi cá nhân được sống, được áp lực và được công nhận để cùng nhau kiến tạo những giá trị bền vững từ bên trong. Chính chiến lược này đã kiến tạo nên một sức mạnh cộng hưởng đặc biệt, nơi các thế hệ được dung hòa và phát huy tối đa năng lực tập thể. Đó là yếu tố kiên quyết để DHTI chinh phục hội đồng đánh giá của giải thưởng HR Asia Awards ngay từ lần đầu tiên tham dự".

DHTI xây dựng một nơi làm việc tử tế - tử tế một cách trọn vẹn – nơi mỗi cá nhân được sống, được áp lực và được công nhận để cùng nhau kiến tạo những giá trị bền vững từ bên trong

Việc được vinh danh tại giải thưởng "Best companies to work for in Asia - Nơi làm việc tốt nhất tại châu Á" năm nay sẽ là động lực lớn để DHTI tiếp tục khẳng định vị thế, không chỉ là một nhà sản xuất khăn ướt & OEM mỹ phẩm hàng đầu Việt Nam mà còn là một nơi làm việc lý tưởng cho người lao động.

DHTI cam kết tiếp tục đầu tư vào con người, đổi mới môi trường làm việc, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân viên.

Sự công nhận này không chỉ là của riêng DHTI, mà còn là thành quả của sự đóng góp bền bỉ từ toàn thể cán bộ nhân viên, những người đã và đang cùng DHTI kiến tạo nên những giá trị vững bền.