Đồng hồ Đông Sơn: Kiệt tác văn hóa và giá trị sưu tầm bền vững

Trong thế giới chế tác đồng hồ thủ công và lĩnh vực sưu tầm, đồng hồ không chỉ đơn thuần là công cụ đo thời gian, mà còn là hiện thân của văn hóa, nghệ thuật và lịch sử. Peter Speake là một trong số ít bậc thầy theo đuổi trường phái "haute horlogerie" – thuật ngữ tiếng Pháp dùng để chỉ nghệ thuật chế tác đồng hồ ở cấp độ thủ công cao cấp nhất của Thụy Sĩ, nơi mỗi chi tiết đều được hoàn thiện và chăm chút hoàn toàn bằng tay. Với hơn 35 năm kinh nghiệm, ông nổi tiếng với những cơ chế phức tạp như "minute repeater" (cơ chế điểm chuông báo giờ) và "double tourbillon" (cơ chế cân bằng kép nhằm tăng độ chính xác cho đồng hồ cơ học).

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam – dấu mốc trọng đại ghi nhận chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc, bộ sưu tập đồng hồ Đông Sơn trình làng phiên bản đặc biệt mang tên Tsuba Dong Son, là tác phẩm mới nhất từ bàn tay tài hoa của bậc thầy đồng hồ danh tiếng Peter Speake.

Bộ sưu tập Đông Sơn, khởi đầu từ năm 2012, là sự kết hợp tinh tế giữa kỹ thuật chế tác đỉnh cao của Thụy Sĩ và văn hóa Việt Nam giàu bản sắc. Phiên bản Tsuba Dong Son là minh chứng rõ nét nhất cho sự hòa quyện văn hóa đặc sắc này. Lấy cảm hứng từ tsuba – phần chắn tay trên thanh kiếm Samurai Nhật Bản thời Edo (1603 – 1868), vật phẩm truyền đời thường được chạm khắc gia huy, thiết kế vỏ đồng hồ kết hợp hình quả mộc qua (biểu tượng của sự thịnh vượng) và hình bát giác (đại diện cho sự cân bằng, ổn định).

Không dừng lại ở triết lý thiết kế, Tsuba Dong Son chinh phục người sưu tầm bằng kỹ nghệ chế tác đỉnh cao. Mặt số vàng nguyên khối được chế tác công phu với 71 họa tiết Đông Sơn kích thước siêu nhỏ từ 1,54 mm đến 2,76 mm, mỗi chi tiết được mài dũa thủ công tinh xảo trong hàng chục giờ đồng hồ. Đây là mặt số phức tạp bậc nhất từng được thực hiện trong bộ sưu tập mang tên văn hóa Đông Sơn. Bộ kim đồng hồ được tạo hình từ cây giáo Đông Sơn, gợi nhắc tinh thần quân sự, sức mạnh cộng đồng và nghệ thuật đúc đồng của người Việt cổ.

Bên trong, Tsuba Dong Son sử dụng bộ máy Vauche Calibre 5401 – một trong những cỗ máy cơ siêu mỏng và tinh vi bậc nhất, chỉ dày 2,56 mm với micro rotor (cơ chế lên dây cót bằng bánh đà nhỏ đặt cùng mặt với bộ máy thay vì đè lên như rotor truyền thống), giúp giữ độ mỏng và độ ổn định cao. Cơ chế này không chỉ mang lại tính thẩm mỹ thanh lịch, còn thể hiện trình độ chế tác đòi hỏi kỹ thuật cao. Đây cũng chính là bộ máy được các thương hiệu cao cấp đình đám như Richard Mille hay Audemars Piguet Royal Oak tin dùng. Điều này càng làm tăng giá trị sưu tầm và đầu tư với Tsuba Dong Son.

Từ lớp vỏ được đánh bóng tinh xảo bằng kỹ thuật black polish, mặt kính sapphire chống trầy xước cho tới bộ dây đeo tích hợp thép không gỉ 316L cao cấp, Tsuba Dong Son thể hiện sự bền bỉ và vẻ đẹp thanh lịch phù hợp với vóc dáng người châu Á. Mỗi chiếc đồng hồ được chăm chút kỹ càng nhằm đảm bảo sự thoải mái, vừa vặn khi đeo và khả năng sử dụng linh hoạt hàng ngày.

Với chỉ 20 chiếc được chế tác cho toàn cầu trong năm 2025 – thời điểm kỷ niệm 80 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và hơn 100 năm phát hiện nền văn hóa Đông Sơn, Tsuba Dong Son là một sản phẩm sưu tầm đặc biệt, hội tụ đủ yếu tố để trở thành tài sản có giá trị văn hóa và lịch sử lâu dài. Đối với giới sưu tập tinh hoa, sở hữu Tsuba Dong Son không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là sự cam kết bảo tồn di sản văn hóa và giá trị bền vững cho tương lai.

Tại Việt Nam, Miluxe là đại lý bán lẻ ủy quyền của đồng hồ Đông Sơn.

Địa chỉ:

Số 8B Hai Bà Trưng – Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tel: (024)3 934 8989.

Sảnh G - Khách sạn New World, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Hotline: 0705018989

Website / Instagram: miluxe.com / miluxeboutique