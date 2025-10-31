Đồng loạt khám xét 3 địa điểm, bắt giữ Bùi Thị Mộng Thu

Ngày 31/10, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá một đường dây sản xuất và tiêu thụ mỹ phẩm giả với quy mô lớn, hoạt động tinh vi tại TP.HCM và tỉnh Tây Ninh.

Qua quá trình trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện tại số 20 đường Kênh 4, phường Tân Tạo (quận Bình Tân, TP.HCM) có hoạt động sản xuất mỹ phẩm giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng. Đứng sau đường dây này là Nguyễn Đức Khánh (SN 1982, trú tại xã Rạch Kiến, huyện Cần Đước, tỉnh Tây Ninh). Khánh tổ chức thuê nhiều nhân công tham gia pha chế, đóng gói, gắn nhãn mác giả rồi phân phối ra thị trường.

Hình ảnh các đối tượng từ trái qua: Khổng Đức Hồng, Bùi Thị Mộng Thu, Nguyễn Đức Khánh. Ảnh: Công an cung cấp

Không dừng lại ở một địa điểm, đối tượng còn điều hành thêm một xưởng sản xuất ngụy trang tại nơi cư trú ở ấp 6, xã Rạch Kiến (Tây Ninh) nhằm mở rộng quy mô sản xuất và che giấu hành vi phạm tội.

Hỗ trợ Khánh tiêu thụ lượng lớn hàng giả trên cả nước là Khổng Đức Hồng (SN 1992, ngụ phường Bình Trị Đông, TP.HCM) và Bùi Thị Mộng Thu (SN 1987, thường trú tại Vĩnh Long). Nhóm này tận dụng các nền tảng mạng xã hội, hội nhóm trực tuyến và dịch vụ chuyển phát nhanh để quảng cáo, chào bán và vận chuyển sản phẩm giả đến nhiều tỉnh, thành.

Tang vật thu giữ. ảnh: Công an cung cấp

Thực hiện kế hoạch phá án, PC03 phối hợp các lực lượng liên quan đồng loạt kiểm tra, khám xét ba địa điểm gồm hai cơ sở sản xuất và một kho tập kết hàng. Tại hiện trường, công an thu giữ hàng nghìn sản phẩm gắn nhãn các thương hiệu nổi tiếng như Vichy, My Gold Korea Red Ginseng… cùng hàng loạt máy móc, nguyên liệu, bao bì phục vụ sản xuất hàng giả. Tổng giá trị lượng hàng vi phạm, nếu tính theo giá hàng thật, ước tính lên đến hàng tỷ đồng.

Căn cứ chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Đức Khánh, Khổng Đức Hồng và Bùi Thị Mộng Thu để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả cùng các vi phạm liên quan.

Việc triệt phá đường dây này thể hiện quyết tâm của Công an TP.HCM trong đợt cao điểm chống buôn lậu, hàng giả; đồng thời bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp chân chính.