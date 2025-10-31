Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố 1 phó phòng chi nhánh ngân hàng lừa đảo 4,8 tỉ đồng

31-10-2025 - 16:18 PM | Xã hội

Để có tiền đầu tư tài chính trên mạng, 1 phó phòng chi nhánh ngân hàng đã đưa thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt 4,8 tỉ đồng.

Ngày 31-10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Tống Minh Hòa (32 tuổi, ngụ xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố 1 phó phòng chi nhánh ngân hàng lừa đảo 4,8 tỉ đồng- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Tống Minh Hòa

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2024, ông Hòa giữ chức phó phòng giao dịch chi nhánh của 1 ngân hàng đặt tại phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).

Tháng 5-2024, ông Hòa bắt đầu tìm hiểu và tham gia đầu tư tài chính trên mạng. Ban đầu, ông Hòa đầu tư với số tiền ít và có lời nhưng sau đó tiếp tục đầu tư lớn hơn và thua lỗ.

Thời gian này, ông Hòa quen biết với chị D. (35 tuổi, ngụ phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng).

Để có tiền đầu tư tài chính trên mạng, ông Hòa đã đưa ra thông tin gian dối là cần tiền đáo hạn cho khách để vay tiền của chị D.

Biết ông Hòa đang là phó phòng giao dịch chi nhánh của 1 ngân hàng nên chị D. đã tin tưởng, cho vay nhiều lần với tổng số tiền 4,8 tỉ đồng.

Toàn bộ số tiền này, ông Hòa đã dùng để trả nợ, đầu tư tài chính qua mạng và bị thua lỗ hết.

Khi mất khả năng trả nợ, ông Hòa đã tự ý nghỉ việc rồi bỏ trốn.

Theo Cao Nguyên

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Danh sách các nữ bị cáo U60 - U70 trong đường dây đánh bạc hơn 2.500 tỷ ở khách sạn Pullman: Có người "nướng" 79 tỷ do "nhàn rỗi"

Danh sách các nữ bị cáo U60 - U70 trong đường dây đánh bạc hơn 2.500 tỷ ở khách sạn Pullman: Có người "nướng" 79 tỷ do "nhàn rỗi" Nổi bật

Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt Nổi bật

Người Hà Nội vất vả mưu sinh trong ngày mưa phùn, gió lạnh tăng cường

Người Hà Nội vất vả mưu sinh trong ngày mưa phùn, gió lạnh tăng cường

17:13 , 31/10/2025
Miền Trung dự báo tiếp tục mưa lớn tới 700 mm, diễn biến phức tạp

Miền Trung dự báo tiếp tục mưa lớn tới 700 mm, diễn biến phức tạp

16:46 , 31/10/2025
Chủ kênh TikTok 'Gia đình Hải Sen' bị khởi tố thêm tội trốn thuế

Chủ kênh TikTok 'Gia đình Hải Sen' bị khởi tố thêm tội trốn thuế

16:33 , 31/10/2025
Giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng

Giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng

15:55 , 31/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên