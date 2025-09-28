Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đồng Nai đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng xây đường liên cảng, đón đầu sân bay Long Thành

28-09-2025 - 14:02 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tuyến đường dài 8,8km ven sông Đồng Nai sẽ kết nối các cảng Nhơn Trạch, đón đầu khai thác sân bay Long Thành vào năm 2026.

Các thiết bị máy móc tại lễ khởi công dự án xây dựng đường liên cảng giai đoạn 1. Ảnh: AX.

Các thiết bị máy móc tại lễ khởi công dự án xây dựng đường liên cảng giai đoạn 1. Ảnh: AX.

Ngày 27/9, tỉnh Đồng Nai chính thức khởi công dự án đường liên cảng giai đoạn 1 với tổng vốn hơn 2.659 tỷ đồng từ ngân sách. Tuyến đường dài 8,8km ven sông Đồng Nai, nối liền các cảng khu vực Nhơn Trạch, giáp ranh TP Hồ Chí Minh.

Dự án gồm 2 đoạn: đoạn 1 dài 6,9km (8 làn xe), đoạn 2 dài 1,9km (4 làn xe), có 5 cây cầu, dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2028.

Công trình mang ý nghĩa chiến lược, hỗ trợ phát triển đô thị Nhơn Trạch, kết nối giao thông – cảng biển, đón đầu hoạt động của sân bay Long Thành giai đoạn 1 từ năm 2026. Đây cũng là bước đi nhằm hình thành chuỗi logistics, công nghiệp ven sông và phát triển đô thị xanh, thông minh.

Hà Nội sắp có bệnh viện quốc tế 4.500 tỷ đồng, quy mô 1.000 giường bệnh

Theo Phong Nguyễn

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng 178.000 tỷ đồng của Vingroup có gì đặc biệt?

Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng 178.000 tỷ đồng của Vingroup có gì đặc biệt? Nổi bật

Sơn La khởi công, khánh thành loạt công trình với tổng vốn hơn 150 tỷ đồng

Sơn La khởi công, khánh thành loạt công trình với tổng vốn hơn 150 tỷ đồng Nổi bật

Vượt tiến độ 3 tháng, tiết kiệm gần 200 tỷ đồng, cây cầu thay thế cầu 30 năm tuổi bị sập ảnh hưởng bão Yagi chính thức khánh thành

Vượt tiến độ 3 tháng, tiết kiệm gần 200 tỷ đồng, cây cầu thay thế cầu 30 năm tuổi bị sập ảnh hưởng bão Yagi chính thức khánh thành

13:49 , 28/09/2025
Hà Nội: Tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Hà Nội: Tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

13:45 , 28/09/2025
3 ngày nữa, 7 BHXH cơ sở tại TP HCM ngừng hoạt động

3 ngày nữa, 7 BHXH cơ sở tại TP HCM ngừng hoạt động

11:36 , 28/09/2025
Chủ tịch Đèo Cả đích thân sang Hàn Quốc vì 'đại dự án' 300.000 tỷ đồng, quyết hiện thực hóa 'kỳ tích sông Hồng' cho Việt Nam

Chủ tịch Đèo Cả đích thân sang Hàn Quốc vì 'đại dự án' 300.000 tỷ đồng, quyết hiện thực hóa 'kỳ tích sông Hồng' cho Việt Nam

11:06 , 28/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên