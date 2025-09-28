Đồng Nai đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng xây đường liên cảng, đón đầu sân bay Long Thành

Các thiết bị máy móc tại lễ khởi công dự án xây dựng đường liên cảng giai đoạn 1. Ảnh: AX.

Ngày 27/9, tỉnh Đồng Nai chính thức khởi công dự án đường liên cảng giai đoạn 1 với tổng vốn hơn 2.659 tỷ đồng từ ngân sách. Tuyến đường dài 8,8km ven sông Đồng Nai, nối liền các cảng khu vực Nhơn Trạch, giáp ranh TP Hồ Chí Minh.

Dự án gồm 2 đoạn: đoạn 1 dài 6,9km (8 làn xe), đoạn 2 dài 1,9km (4 làn xe), có 5 cây cầu, dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2028.

Công trình mang ý nghĩa chiến lược, hỗ trợ phát triển đô thị Nhơn Trạch, kết nối giao thông – cảng biển, đón đầu hoạt động của sân bay Long Thành giai đoạn 1 từ năm 2026. Đây cũng là bước đi nhằm hình thành chuỗi logistics, công nghiệp ven sông và phát triển đô thị xanh, thông minh.