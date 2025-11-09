Đồng Nai giảm lãi suất cho vay nhà ở xã hội xuống mức 5,4%/năm

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2, Ngân hàng Chính sách Xã hội Đồng Nai đã giảm lãi suất cho vay nhà ở xã hội đối với tất cả khách hàng vay mua, thuê mua nhà ở xã hội đang còn dư nợ tại ngân hàng này từ mức 6,6%/năm xuống 5,4%/năm.



Cụ thể, với quy định của Nghị định về mức lãi suất cho vay và điều khoản chuyển tiếp, Ngân hàng Chính sách Xã hội Đồng Nai đã thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất về mức 5,4%/năm cho 1.255 khách hàng, với tổng dư nợ trên 531 tỷ đồng (tính đến cuối tháng 10).

Ảnh minh họa

Việc giảm bớt một phần lãi suất phải trả, với mức giảm 1,2%/năm so với mức phải trả trước đây, không chỉ giảm bớt áp lực trả nợ lãi, mà còn tạo điều kiện cho người vay dành thêm phần thu nhập để chi tiêu cho cuộc sống tốt hơn.

Theo Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2, việc điều chỉnh giảm lãi suất đi cùng mở rộng điều kiện vay, tăng ngưỡng thu nhập thấp… tạo nên bộ giải pháp đồng bộ, phù hợp thực tiễn và tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận chính sách, tiếp cận nguồn vốn chính sách xã hội để tạo lập nhà ở.

Khi lãi suất giảm, chi phí vay vốn giảm và số tiền trả nợ (gốc và lãi) giảm, người vay không chỉ có đảm bảo cho khách hàng trả nợ gốc và lãi mà còn có cuộc sống tốt hơn: vừa có nhà ở, vừa đảm bảo sinh hoạt chi tiêu gia đình.

Trước đó, Chính phủ ban hành Nghị định 261/2025/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 192/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội. Nghị định này có hiệu lực từ 10/10/2025.

Theo đó, mức lãi suất cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; mua, thuê mua nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân; xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) được quy định là 5,4%/năm.

Ngoài ra, đối với các khoản vay đã ký Hợp đồng tín dụng với NHCSXH trước ngày 10/10 thì được điều chỉnh Hợp đồng tín dụng để áp dụng mức lãi suất 5,4%/năm cho dư nợ gốc thực tế, dư nợ gốc bị quá hạn (nếu có).

Hoàng Lam (t/h)