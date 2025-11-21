Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đồng Nai sẽ áp dụng cơ bản phân làn trên Quốc lộ 51 đồng bộ với TP HCM

21-11-2025 - 15:57 PM | Bất động sản

Để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn và đồng bộ, Đồng Nai sẽ áp dụng việc triển khai phân làn ô tô và xe máy trên Quốc lộ 51 như ở TP HCM

Liên quan văn bản Sở Xây dựng TP HCM gửi đề nghị phối hợp điều chỉnh biển báo và phương án phân làn giao thông trên tuyến Quốc lộ 51, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra và xem xét.

Đồng Nai sẽ áp dụng cơ bản phân làn trên Quốc lộ 51 đồng bộ với TP HCM- Ảnh 1.

Một đoạn Quốc lộ 51 thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm do lượng xe đông

Ông Não Thiên Anh Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Phó Trưởng Ban ATGT tỉnh Đồng Nai, cho biết Sở đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, các địa phương kiểm tra, xem xét và đã thống nhất sẽ điều chỉnh cơ bản giống phân làn trên Quốc lộ 51 như ở bên phía TP HCM. Dự kiến ngày 20-12 sẽ bắt đầu áp dụng.

“Cụ thể, điều chỉnh làn 1, 2 dành cho các phương tiện cơ giới; làn 3 dành xe nhỏ, xe khách dưới 30 chỗ” - ông Minh nói.

Mấy ngày trước đó, TP HCM đã triển khai điều chỉnh tổ chức giao thông trên Quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn thành phố.

Theo đó, hai làn đường bên trái sát dải phân cách giữa được quy định dành cho các loại ô tô lưu thông. Làn thứ ba bố trí cho ô tô con và xe khách dưới 30 chỗ. Làn ngoài cùng bên phải dành cho xe 2-3 bánh lưu thông.

Đánh giá về kết quả bước đầu, Sở Xây dựng TP HCM ghi nhận tình hình giao thông trên Quốc lộ 51 đã chuyển biến tích cực, giảm nguy cơ tai nạn nhờ tách riêng dòng phương tiện, đồng thời tăng khả năng lưu thông và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dân trên mạng xã hội.

Theo Nguyễn Tuấn

Người Lao Động

