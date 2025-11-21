Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự án 6,2 tỷ USD mà Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn đầu tư được “bật đèn xanh”, sẽ trở thành dự án lớn nhất miền Tây

21-11-2025 - 14:52 PM | Bất động sản

Bộ Xây dựng thống nhất cho phép lập quy hoạch phân khu song song với quy hoạch chung khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND TP Cần Thơ, thống nhất cho phép lập quy hoạch phân khu song song với quy hoạch chung khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong. Đây là dự án lớn nhất của các tỉnh miền Tây hiện nay.

Bộ Xây dựng yêu cầu Cần Thơ rà soát phạm vi, chỉ tiêu đất đai, dân số và tiêu chí đô thị tại khu vực Châu Thành – Châu Thành A theo đúng quy định mới sau sáp nhập. Các quy hoạch đô thị đã phê duyệt trước khi sắp xếp đơn vị hành chính vẫn tiếp tục thực hiện đến hết thời hạn và sẽ được kế thừa khi lập mới.

UBND TP Cần Thơ giao Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan triển khai, đảm bảo tiến độ và chất lượng, đặc biệt đối với siêu đô thị Mekong.

Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong có quy mô khoảng 2.945 ha, dân số dự kiến 300.000 người, tổng mức đầu tư khoảng 6,2 tỷ USD.

Để khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong phát huy tốt hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc thu hút khách du lịch đến TP Cần Thơ và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, Tập đoàn Vingroup đã nghiên cứu, đề xuất ý tưởng về quy hoạch, bố trí các khu du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa - thể thao, dịch vụ công cộng đô thị. Xây dựng khu công viên nước, khu công viên giải trí cảm giác mạnh, phố đi bộ ẩm thực và chợ nổi, bảo tàng Mekong, sân khấu thực cảnh, sân golf, trung tâm điều dưỡng - dưỡng lão, khu nhà vườn - kết hợp vườn cây ăn trái...

Dự án 6,2 tỷ USD mà Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn đầu tư được “bật đèn xanh”, sẽ trở thành dự án lớn nhất miền Tây- Ảnh 1.

Sơ đồ vị trí lập Quy hoạch Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong.

Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong là một trong những dự án trọng điểm trước đây của tỉnh Hậu Giang và đã chọn Tập đoàn Vingroup là đơn vị nghiên cứu xây dựng đồ án quy hoạch để kêu gọi đầu tư, dự kiến đến năm 2030 phải hoàn tất dự án này.

Vào tháng 8/2024, UBND tỉnh Hậu Giang (cũ) đã có buổi làm việc với Tập đoàn Vingroup liên quan đến dự án khu đô thị Du lịch nghỉ dưỡng Mekong.

Ông Nguyễn Việt Quang - Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup chia sẻ, dự án khu đô thị Du lịch nghỉ dưỡng Mekong sẽ góp phần làm đẹp hơn hình ảnh của tỉnh Hậu Giang và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư đến với địa phương.

Sở dĩ Vingroup đặc biệt quan tâm tới dự án này, bởi vì nó phù hợp với định hướng phát triển của tập đoàn. Ngoài ra, dự án này có vị trí thuận lợi cả về giao thông đường bộ và đường thủy.

Vào tháng 8/2025, UBND TP Cần Thơ tiếp tục có buổi làm việc với Tập đoàn Vingroup về dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong.

Tại đây, đại diện Tập đoàn Vingroup đã báo cáo, cập nhật các thông tin về tình hình triển khai nghiên cứu quy hoạch khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong và có các trao đổi, kiến nghị với lãnh đạo TP Cần Thơ về các công việc cần triển khai ngay để sớm hoàn thành công tác lập quy hoạch, triển khai đấu thầu, mời gọi nhà đầu tư thực hiện dự án. Qua đó, cũng đảm bảo các cơ sở pháp lý để thực hiện dự án sau sáp nhập địa giới hành chính và phù hợp với các quy định mới của pháp luật.

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh, việc thực hiện dự án khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong là cần thiết bởi thành phố cần có khu du lịch, vui chơi giải trí phục vụ người dân, cũng như thu hút khách du lịch quốc tế và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ yêu cầu các sở, ngành thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện tốt các công việc có liên quan đến dự án và phối hợp chặt với Tập đoàn Vingroup để kịp thời trao đổi, tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc…


Thanh Phong

An ninh Tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chưa từng có trong lịch sử: Thủ đô liên tục quy hoạch loạt khu đô thị nghìn hecta, mở cửa cho kỷ nguyên phát triển các siêu đô thị

Chưa từng có trong lịch sử: Thủ đô liên tục quy hoạch loạt khu đô thị nghìn hecta, mở cửa cho kỷ nguyên phát triển các siêu đô thị Nổi bật

Chưa đầy 1 tháng nữa, một sự kiện đặc biệt quan trọng với 198 dự án sẽ diễn ra

Chưa đầy 1 tháng nữa, một sự kiện đặc biệt quan trọng với 198 dự án sẽ diễn ra Nổi bật

Công ty Thanh Xuân tất toán xong lô trái phiếu gần 600 tỷ đồng

Công ty Thanh Xuân tất toán xong lô trái phiếu gần 600 tỷ đồng

13:33 , 21/11/2025
Hà Nội: Bốc thăm online xác định người được mua nhà ở xã hội

Hà Nội: Bốc thăm online xác định người được mua nhà ở xã hội

13:10 , 21/11/2025
Tin vui cho người dân Hà Nội: Sắp có tuyến đường dài 4km, rộng từ 40-50m nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến KĐT vệ tinh Sóc Sơn

Tin vui cho người dân Hà Nội: Sắp có tuyến đường dài 4km, rộng từ 40-50m nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến KĐT vệ tinh Sóc Sơn

12:59 , 21/11/2025
Cán bộ xã ở Bắc Ninh làm mất 46 sổ đỏ của dân

Cán bộ xã ở Bắc Ninh làm mất 46 sổ đỏ của dân

12:57 , 21/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên