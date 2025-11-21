Dự án 6,2 tỷ USD mà Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn đầu tư được “bật đèn xanh”, sẽ trở thành dự án lớn nhất miền Tây

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND TP Cần Thơ, thống nhất cho phép lập quy hoạch phân khu song song với quy hoạch chung khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong. Đây là dự án lớn nhất của các tỉnh miền Tây hiện nay.

Bộ Xây dựng yêu cầu Cần Thơ rà soát phạm vi, chỉ tiêu đất đai, dân số và tiêu chí đô thị tại khu vực Châu Thành – Châu Thành A theo đúng quy định mới sau sáp nhập. Các quy hoạch đô thị đã phê duyệt trước khi sắp xếp đơn vị hành chính vẫn tiếp tục thực hiện đến hết thời hạn và sẽ được kế thừa khi lập mới.

UBND TP Cần Thơ giao Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan triển khai, đảm bảo tiến độ và chất lượng, đặc biệt đối với siêu đô thị Mekong.

Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong có quy mô khoảng 2.945 ha, dân số dự kiến 300.000 người, tổng mức đầu tư khoảng 6,2 tỷ USD.

Để khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong phát huy tốt hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc thu hút khách du lịch đến TP Cần Thơ và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, Tập đoàn Vingroup đã nghiên cứu, đề xuất ý tưởng về quy hoạch, bố trí các khu du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa - thể thao, dịch vụ công cộng đô thị. Xây dựng khu công viên nước, khu công viên giải trí cảm giác mạnh, phố đi bộ ẩm thực và chợ nổi, bảo tàng Mekong, sân khấu thực cảnh, sân golf, trung tâm điều dưỡng - dưỡng lão, khu nhà vườn - kết hợp vườn cây ăn trái...

Sơ đồ vị trí lập Quy hoạch Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong.

Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong là một trong những dự án trọng điểm trước đây của tỉnh Hậu Giang và đã chọn Tập đoàn Vingroup là đơn vị nghiên cứu xây dựng đồ án quy hoạch để kêu gọi đầu tư, dự kiến đến năm 2030 phải hoàn tất dự án này.

Vào tháng 8/2024, UBND tỉnh Hậu Giang (cũ) đã có buổi làm việc với Tập đoàn Vingroup liên quan đến dự án khu đô thị Du lịch nghỉ dưỡng Mekong.

Ông Nguyễn Việt Quang - Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup chia sẻ, dự án khu đô thị Du lịch nghỉ dưỡng Mekong sẽ góp phần làm đẹp hơn hình ảnh của tỉnh Hậu Giang và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư đến với địa phương.

Sở dĩ Vingroup đặc biệt quan tâm tới dự án này, bởi vì nó phù hợp với định hướng phát triển của tập đoàn. Ngoài ra, dự án này có vị trí thuận lợi cả về giao thông đường bộ và đường thủy.

Vào tháng 8/2025, UBND TP Cần Thơ tiếp tục có buổi làm việc với Tập đoàn Vingroup về dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong.

Tại đây, đại diện Tập đoàn Vingroup đã báo cáo, cập nhật các thông tin về tình hình triển khai nghiên cứu quy hoạch khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong và có các trao đổi, kiến nghị với lãnh đạo TP Cần Thơ về các công việc cần triển khai ngay để sớm hoàn thành công tác lập quy hoạch, triển khai đấu thầu, mời gọi nhà đầu tư thực hiện dự án. Qua đó, cũng đảm bảo các cơ sở pháp lý để thực hiện dự án sau sáp nhập địa giới hành chính và phù hợp với các quy định mới của pháp luật.

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh, việc thực hiện dự án khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong là cần thiết bởi thành phố cần có khu du lịch, vui chơi giải trí phục vụ người dân, cũng như thu hút khách du lịch quốc tế và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ yêu cầu các sở, ngành thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện tốt các công việc có liên quan đến dự án và phối hợp chặt với Tập đoàn Vingroup để kịp thời trao đổi, tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc…



