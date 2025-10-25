Đồng Nai vừa chỉ đạo quan trọng liên quan đến 82km đường sắt tốc độ cao đi qua

Theo thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh này đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, trên cơ sở bản vẽ thiết kế sơ bộ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh để xác định quy mô, ranh giới thực hiện dự án trên bản đồ làm cơ sở lập, phê duyệt dự án đầu tư về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xác lập bản đồ thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng sau khi dự án được phê duyệt theo quy định.

Đồng Nai triển khai giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư dự án thành phần về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án dường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua Đồng Nai để lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.

Sở Xây dựng được giao tham mưu dự thảo văn bản UBND tỉnh gửi Bộ Xây dựng đề nghị điều chỉnh lại tim tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đoạn qua các xã Xuân Đường, Xuân Quế cho phù hợp trước khi phê duyệt thiết kế chính thức và duyệt dự án đầu tư.

Đối với các phường, xã có dự án đi qua, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các địa phương căn cứ hướng tuyến sơ bộ của dự án để xác định quy mô, phạm vi, diện tích dự án đi qua, số hộ dân, tài sản bị ảnh hưởng bởi dự án.

Xác định số hộ dân phải di dời, bố trí tái định cư, số lô tái định cư có sẵn có thể bố trí cho dự án trên địa bàn, số lô tái định cư còn thiếu, đề xuất việc xây dựng khu tái định cư cho dự án trên địa bàn xã, phường hoặc bố trí tại khu tái định cư khác trên địa bàn xã lân cận đã được đầu tư, gửi Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai trước ngày 30/10 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trong việc lập, trình duyệt dự án thành phần độc lập về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai để thẩm định, phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện dự án đảm bảo quy định.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 172/2024/QH15 ngày 30/11/2024 với tổng vốn sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng (67 tỷ USD).

Tuyến đường sắt này có điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP.HCM), đi qua 15 tỉnh, thành phố sau sáp nhập với tốc độ thiết kế 350km/h. Quy mô dự án gồm 23 ga, trong đó có 5 ga hàng hóa.

Dự án có chiều dài hơn 1.500km, trong đó đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài gần 82km, bố trí 1 nhà ga hành khách trong khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành, 1 nhà ga hàng hóa tại xã Trảng Bom và 2 trạm bảo dưỡng kỹ thuật tại các xã Xuân Hòa và Xuân Đường. Hiện nay, tỉnh Đồng Nai đang kiến nghị bổ sung 1 ga hành khách tại xã Xuân Hòa.